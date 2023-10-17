У россиян огромное преимущество в БПЛА высшего класса, - Билецкий
Российские оккупационные войска имеют преимущество перед ВСУ в беспилотных системах оперативно-тактического класса.
Об этом в интервью УП заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.
"В первую очередь, я говорю об "Орлане", потому что это большая проблема для нас. Проблема по многим причинам - это арткорректировка, разные типы разведки, потому что это и комплекс радиоэлектронной разведки. Качественно глушить "Орлан" нам не удается. Его, безусловно, можно сбивать – и Стрелой-10, и, например, более сложными комплексами типа ТОР. Но с ПВО у нас, как известно, значительный дефицит, особенно, с фронтовой ПВО. Этот БПЛА – это огромная проблема. Потому что днем, ночью в полосе бригады иногда может висеть 11 "Орланов".
Что такое "висящий Орлан"? Это означает, что твоя артиллерия не работает. Это значит, что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводами невозможно. Это значит, что ты не можешь довезти БК на позиции никак. Ты не можешь проводить инженерные работы, рыть капониры, строить блиндажи. У меня был опыт использования почти всех типов западных образцов БПЛА и "Лелеки". Безусловно, "Орлан" более эффективен", - пояснил он.
Второй проблемой, по словам Билецкого, является "Ланцет", который россияне активно используют и на который тоже пока нормального противодействия не найдено.
"Абсолютное большинство артиллерийских систем поражаются "Ланцетом". Это дешево, достаточно высокоточно: насколько мне известно, они оценивают примерно до трети вылетов как успешные.
В чем мы сильнее? Это контроль непосредственно линии боевого столкновения. То есть у нас огромное количество мавиков, в первую очередь, пока. Все еще за счет волонтеров. Плюс у нас есть "Старлинк", это дает нам в этом плане гораздо больше возможностей. Но вот по беспилотникам высшего класса у россиян пока огромное преимущество", - добавил командир.
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Ленд-Лиз похерили, Атакамсов вроде бы есть, но не такие , как нужно, самолетов нет, людей у них больше, все заминировано и залито бетоном
Працює 10000 чловєчкув!
Знову
про... супутник в оренду взяли?
Бо з теперішніми станом речей не те, що успішного наступа і звільнення якоїсь області можна не чекати, але і оборонятись стане складно.
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Вангую. Притула скоро объявит: "Начинаем сбор на 1 миллиард на БПЛА высшего класса!"
саме тому Україна повільно і поступово програє війну вже 10 років.
вот подтверждающие видео.
https://www.youtube.com/watch?v=OyNDLIM-fOA&pp=ygUi0LvQsNC30LXRgCDQv9GA0L7RgtC40LIg0LTRgNC-0L3QsA%3D%3D Протестующие сбили дрон, с помощью мощных лазеров.
https://www.youtube.com/watch?v=jG55Gv3ALf4&pp=ygUZ0LvQsNC30LXRgCDQvNCw0YLRgNC40YbQsA%3D%3D Лазер спалил матрицу смартфона
і навіть сраїль наступного року починає випробування лазерної зброї проти дронів і ракет.
Але то сраїль, де євреї стараються хоч щось робити для євреїв, а в Україні..... також євреї (зеленський, порошенко-вальцман, тимошенко-капітельман, КАЛомойський, бАголюбов...), але які вже стараються для себе улюблених!
За безкінечною бравадою, про "абсолютну перевагу у дронах, та чмобіків, які тікають", корисно побачити як воно насправді.
Дай Бог, щоби про цю ситуацію знали і виробники і цілий міністр- програміст, якому чомусь доручили "займатися дронами" у вілтн й від основної роботи час.