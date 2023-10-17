У россиян огромное преимущество в БПЛА высшего класса, - Билецкий

Российские оккупационные войска имеют преимущество перед ВСУ в беспилотных системах оперативно-тактического класса.

Об этом в интервью УП заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, я говорю об "Орлане", потому что это большая проблема для нас. Проблема по многим причинам - это арткорректировка, разные типы разведки, потому что это и комплекс радиоэлектронной разведки. Качественно глушить "Орлан" нам не удается. Его, безусловно, можно сбивать – и Стрелой-10, и, например, более сложными комплексами типа ТОР. Но с ПВО у нас, как известно, значительный дефицит, особенно, с фронтовой ПВО. Этот БПЛА – это огромная проблема. Потому что днем, ночью в полосе бригады иногда может висеть 11 "Орланов".

Что такое "висящий Орлан"? Это означает, что твоя артиллерия не работает. Это значит, что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводами невозможно. Это значит, что ты не можешь довезти БК на позиции никак. Ты не можешь проводить инженерные работы, рыть капониры, строить блиндажи. У меня был опыт использования почти всех типов западных образцов БПЛА и "Лелеки". Безусловно, "Орлан" более эффективен", - пояснил он.

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Второй проблемой, по словам Билецкого, является "Ланцет", который россияне активно используют и на который тоже пока нормального противодействия не найдено.

"Абсолютное большинство артиллерийских систем поражаются "Ланцетом". Это дешево, достаточно высокоточно: насколько мне известно, они оценивают примерно до трети вылетов как успешные.

В чем мы сильнее? Это контроль непосредственно линии боевого столкновения. То есть у нас огромное количество мавиков, в первую очередь, пока. Все еще за счет волонтеров. Плюс у нас есть "Старлинк", это дает нам в этом плане гораздо больше возможностей. Но вот по беспилотникам высшего класса у россиян пока огромное преимущество", - добавил командир.

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