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Новости Война
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У россиян огромное преимущество в БПЛА высшего класса, - Билецкий

билецкий

Российские оккупационные войска имеют преимущество перед ВСУ в беспилотных системах оперативно-тактического класса.

Об этом в интервью УП заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, я говорю об "Орлане", потому что это большая проблема для нас. Проблема по многим причинам - это арткорректировка, разные типы разведки, потому что это и комплекс радиоэлектронной разведки. Качественно глушить "Орлан" нам не удается. Его, безусловно, можно сбивать – и Стрелой-10, и, например, более сложными комплексами типа ТОР. Но с ПВО у нас, как известно, значительный дефицит, особенно, с фронтовой ПВО. Этот БПЛА – это огромная проблема. Потому что днем, ночью в полосе бригады иногда может висеть 11 "Орланов".

Что такое "висящий Орлан"? Это означает, что твоя артиллерия не работает. Это значит, что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводами невозможно. Это значит, что ты не можешь довезти БК на позиции никак. Ты не можешь проводить инженерные работы, рыть капониры, строить блиндажи. У меня был опыт использования почти всех типов западных образцов БПЛА и "Лелеки". Безусловно, "Орлан" более эффективен", - пояснил он.

Также читайте: Сегодня беспилотники преимущественно все из Китая, - глава минфина РФ Силуанов впервые публично признал, откуда они получают БПЛА

Второй проблемой, по словам Билецкого, является "Ланцет", который россияне активно используют и на который тоже пока нормального противодействия не найдено.

"Абсолютное большинство артиллерийских систем поражаются "Ланцетом". Это дешево, достаточно высокоточно: насколько мне известно, они оценивают примерно до трети вылетов как успешные.

В чем мы сильнее? Это контроль непосредственно линии боевого столкновения. То есть у нас огромное количество мавиков, в первую очередь, пока. Все еще за счет волонтеров. Плюс у нас есть "Старлинк", это дает нам в этом плане гораздо больше возможностей. Но вот по беспилотникам высшего класса у россиян пока огромное преимущество", - добавил командир.

Читайте также: Иран поставляет России ударные БПЛА: США показали доказательства в ООН

Автор: 

армия РФ (19400) беспилотник (3653) Билецкий Андрей (240)


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Топ комментарии
+27
фьодоров, альо! де БПЛА?
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17.10.2023 11:15
+26
140 миллиардов на БПЛА по карманам рассовали или "миші з'їли"?
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17.10.2023 11:17
+24
Не називає ніяких прізвищ посадовців, чинуш, які ледь чухаються, щоб забезпечити армію БПЛА вищого класу.
За минулої влади Білецький вважав винуватим в усьому президента країни.
До свого преЗЕдента та верховного головнокомандувача у нього претензій немає.
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17.10.2023 11:31
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И как наступать, если у раши превосходство во всем?
Ленд-Лиз похерили, Атакамсов вроде бы есть, но не такие , как нужно, самолетов нет, людей у них больше, все заминировано и залито бетоном
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17.10.2023 12:03 Ответить
Ох, так так ... кацапе
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17.10.2023 12:13 Ответить
кацап была надпись на твоей детской коляске и все умилялись, особенно твой папа
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17.10.2023 15:07 Ответить
Піди втопися в Неві...
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17.10.2023 12:16 Ответить
Что делать...а давайте ещё какую нибудь комиссию напустим на производителей Дронов.
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17.10.2023 12:03 Ответить
Немає нічого нездійсненного. Обстановка ще 100 разів може змінитись як в гірший так і в кращий бік
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17.10.2023 12:19 Ответить
Це в головах ідіотів так було. Розумні люди все розуміли, і в том числі результат Контрнаступу добре прогнозувався ще весною 2023-го, хоча дурникам вішали лапшу на вуха різні спікери з різними цілями
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17.10.2023 12:41 Ответить
Маємо ДП Антонов! Це-могуть! Вони дадуть!
Працює 10000 чловєчкув!
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17.10.2023 12:07 Ответить
Надо отметить что и орлан и ланцет - то устаревшие технологии передвнные рашке Израилем. Но у нас и таких нет (
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17.10.2023 12:08 Ответить
Зате Зельониє на першому місці по хвальбі в кількості мільярдів, які вони виділили на дрони. Де ці мільйони дронів? В офшорних банках?
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17.10.2023 12:08 Ответить
Я так понял ,что вопросом к верховному по этому поводу НЕТ ?
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17.10.2023 12:10 Ответить
То ж не на Пороха, гавкати...
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17.10.2023 12:18 Ответить
А де наша "армія дронів"? Збирали ж гроші всією країною...
Знову про... супутник в оренду взяли?
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17.10.2023 12:10 Ответить
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17.10.2023 12:14 Ответить
а де 40 млрд що бенін цирк виділив на БПЛА, вже в офшорах чи хлопавки возяд до Москви? Білецький багато зробив, щоб країною правил блазень, тепер не ной.
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17.10.2023 12:15 Ответить
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17.10.2023 12:17 Ответить
МО всі гроші перегнало Розенблату і на "Львівський арсенал", коли повернуть, то можливо...
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17.10.2023 12:21 Ответить
Цікаво було б почути плани керівництва, яка у нього взагалі стратегія? Розміновувати орківські поля ніжками? Де ж ви стільки ніжок наберете?
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17.10.2023 12:19 Ответить
В мене лише одне питання повстає. А як перемагати зібрались? Сподівання на диво? Щоб як у гімні "згинули воріженьки як роса на сонці", треба тільки дочекатись?
Бо з теперішніми станом речей не те, що успішного наступа і звільнення якоїсь області можна не чекати, але і оборонятись стане складно.
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17.10.2023 12:21 Ответить
Проблема виробництва ефективних БПЛА - це російський РЕБ. Навіть у НАТО визнають, що в РФ він один із найпотужніших і найефективніших у світі. Відтворити дію РЕБ у лабораторних умовах практично неможливо. Для цього необхідно захоплювати їх діючі системи. Яких понад десяток різних видів із різними характеристиками. Причому вони мають системи, які впливають не так на частоти (гасять, заглушають, перехоплюють), а посилають потужний електро-магнітний імпульс, який у принципі гасить всю електроніку. Тому тут не питання хто що робить чи не робить і скільки млн/млрд на це виділяють (цю проблему у нас сяк-так вирішують) Їхні дрони ефективні тому, що у нас РЕБ відсутня повністю. А наші літають, допоки РФ не може забезпечити виробництво РЕБ у необхідних кількостях. Але враховуючи їхні ресурси та допомогу Китаю… це лише питання часу.
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17.10.2023 12:26 Ответить
Инагда лущее малчать, чем так гаварить:"Відтворити дію РЕБ у лабораторних умовах практично неможливо". ПС. Када мосха нет - это катасроффа.
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17.10.2023 13:48 Ответить
зелені уроди все покрал хли а наші хлопці гинуть із за цих ворюг і зрадників.мені здаеься що пора цих уродів вже розвішувати по стовпах бо вони ведуть країну тільки до поразки.
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17.10.2023 12:28 Ответить
На початку війни, компанія яка виготовляє ріпери пропонувала нам надати декілька штук за 1$. Але ж ми особєнниє, вибрали своє, краще, не існуюче в природі.
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17.10.2023 12:28 Ответить
ніхто нічого нам не давав,поки Білий дім не дасть дозвіл на передачу,фірма могла лише потужно пердіти в калюжу.До речі дозволу на їх передачу немає й досі.
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17.10.2023 14:30 Ответить
А нормальні люди ці проблеми не викривають? Малоросійським реваншистам треба, щоб недовіра до Зєрмаків асоціювалася зі всяким скамом типу Арестовича чи Білецького.
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17.10.2023 12:29 Ответить
У россиян огромное преимущество в БПЛА высшего класса, - Билецкий Источник:
===============
Вангую. Притула скоро объявит: "Начинаем сбор на 1 миллиард на БПЛА высшего класса!"
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17.10.2023 13:25 Ответить
поправка: в мосКАЛів перевага практично у всьому!
саме тому Україна повільно і поступово програє війну вже 10 років.
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17.10.2023 13:50 Ответить
Пам'ятаю як цей імбіцил мішав з лайеом Пороха, зараз Порох й досі допомагає вже на 3 млрд.грн,а ЗЕдрот грабує бюджет і продає в рашку свої серіали Свати всі сезони,Папік всі сезони отримуючи мільйонні роялті щороку, в 2020 р.в декларації преЗЕрватива засвітилась сума в 25 млн.грн.роялті.
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17.10.2023 13:53 Ответить
нужно ставить этим БПЛА оптические помехи. лазером за 2000 грн. можно снабдить команды постановки оптических помех для ослепления камер на борту любого БПЛА для срыва их наведения на дальности до 10 км, а несколько таких лазеров собранных в батарею способны необратимо повредить матрицу камеры дрона.
вот подтверждающие видео.
https://www.youtube.com/watch?v=OyNDLIM-fOA&pp=ygUi0LvQsNC30LXRgCDQv9GA0L7RgtC40LIg0LTRgNC-0L3QsA%3D%3D Протестующие сбили дрон, с помощью мощных лазеров.
https://www.youtube.com/watch?v=jG55Gv3ALf4&pp=ygUZ0LvQsNC30LXRgCDQvNCw0YLRgNC40YbQsA%3D%3D Лазер спалил матрицу смартфона
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17.10.2023 14:33 Ответить
ти повністю правий!
і навіть сраїль наступного року починає випробування лазерної зброї проти дронів і ракет.
Але то сраїль, де євреї стараються хоч щось робити для євреїв, а в Україні..... також євреї (зеленський, порошенко-вальцман, тимошенко-капітельман, КАЛомойський, бАголюбов...), але які вже стараються для себе улюблених!
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17.10.2023 14:57 Ответить
да можно и не ждать пока начальство высокое раздуплиться и что-то сделает. уже сегодня такие лазеры можно купить в свободном доступе по смешной цене. а спасут они немало и жизней и техники.
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17.10.2023 15:08 Ответить
Тебе ведмедчук випустив сюди випорожнитися ?
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17.10.2023 20:33 Ответить
Якщо він говорить про це відкрито і це оприлюднюється, чи логічно було б припустити, що реальний стан справ набагато гірший?
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17.10.2023 14:36 Ответить
Добре, що інколи з'являються публікації про проблеми із перевагою рф у дронах більшого рівня чим Мавік.
За безкінечною бравадою, про "абсолютну перевагу у дронах, та чмобіків, які тікають", корисно побачити як воно насправді.
Дай Бог, щоби про цю ситуацію знали і виробники і цілий міністр- програміст, якому чомусь доручили "займатися дронами" у вілтн й від основної роботи час.
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17.10.2023 20:31 Ответить
Фірмі Розенблата виділили 650 млн на безпілотники, він представив на випробування провальні вироби.
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17.10.2023 21:35 Ответить
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