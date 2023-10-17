Игнат об ударах по аэродромам Луганска и Бердянска: Поражение авиации РФ очень важно, поскольку она работает против ВСУ на передней линии фронта

Поражение аэродромов оккупационных войск важно, поскольку российские вертолеты несут современное вооружение, которое применяют против ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам сказать. Но, в конце концов, поражение такой техники, как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - безусловно, хорошо для нас. с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии. Враг пытается держать вертолеты поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск - это непосредственно поблизости от линии фронта... К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Имеются противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники очень важно для нас", – прокомментировал Игнат данные о поражении двух российских вертолетов при ударе украинских сил по аэродромам войск РФ вблизи оккупированных Луганска и Бердянска.

По его словам, чтобы защитить все важные для России объекты, военное командование РФ должно иметь достаточное количество средств ПВО, а это "не всегда удается".

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