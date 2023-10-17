Игнат об ударах по аэродромам Луганска и Бердянска: Поражение авиации РФ очень важно, поскольку она работает против ВСУ на передней линии фронта
Поражение аэродромов оккупационных войск важно, поскольку российские вертолеты несут современное вооружение, которое применяют против ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам сказать. Но, в конце концов, поражение такой техники, как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - безусловно, хорошо для нас. с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии. Враг пытается держать вертолеты поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск - это непосредственно поблизости от линии фронта... К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Имеются противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники очень важно для нас", – прокомментировал Игнат данные о поражении двух российских вертолетов при ударе украинских сил по аэродромам войск РФ вблизи оккупированных Луганска и Бердянска.
По его словам, чтобы защитить все важные для России объекты, военное командование РФ должно иметь достаточное количество средств ПВО, а это "не всегда удается".
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Ось Вам приклад:
ПТАБ-2,5-1,5 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3#_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D1%96_%D0%A3%D0%92_%D0%92%D0%92%D0%A1 індекс УВ ВВС - 7-Т-118) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянська протитанкова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 авіаційна бомба калібром 2,5 кг (в габаритах 2,5-кг авіабомби) і масою 1,5 кг, призначена для ураження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 бронетехніки за допомогою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 кумулятивного ефекту .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBTAB_bomb_IOWMM.JPG Бомба ПТАБ-2,5-1,5
Наймасовіша авіабомба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР в роки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Німецько-радянської війни (в 1943-1945 рр. в армію поставлено 14,6 млн бомб). Розробник - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%9A%D0%91-22&action=edit&redlink=1 ЦКБ-22 , конструктор https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 І. О. Ларіонов
Бомба широко застосовувалася радянською авіацією в Німецько-радянській війні. Споряджалися в касетах по 48 штук. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA Штурмовик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-2 Іл-2 брав по чотири таких контейнера. Перше бойове застосування - 5 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%96 Курській дузі .
При скиданні ПТАБ накривали ділянку близько 15 × 200 м. З огляду на те, що горизонтальне бронювання танків традиційно вельми слабе, ймовірність ураження цілі була досить високою. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Бронепробивність становила від 60 мм при куті зустрічі 30° до 100 мм при 90°, що було цілком достатньо. Навіть у https://uk.wikipedia.org/wiki/Panzer_VI_Tiger T-VI «Тигр» перших серій товщина даху корпусу та башти становила всього близько 25 мм, у https://uk.wikipedia.org/wiki/Panzer_V_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0 Т-V «Пантери» - 16-18 мм.
Тому в перші дні застосування ПТАБ ефективність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-2 Іл-2 була вражаючою (до 6-8 танків з одного заходу).
А тепер варто порівнять ефективність дії ПТАБ з ********* дронами-камікадзе Адже дрон б"є не "куди бог пошле" (як ПТАБ) а прицільно А оті 6-8 танків - це при ударі по компактній КОЛОНІ техніки - коли бомби скидали пролітаючи над нею
А звідки дані про "два вертольота", цікаво?
Це по Бердянську:
- прилетіло до складу авіаційної зброї , детонував він більше години;
- кількість пошкоджених гелікоптерів за попередніми даними оцінюється до 10 одиниць, деякі знищені повністю;
- пошкоджено також Панцир С2 (за деякими даними - знищено) разом із особовим складом, який знаходився безпосередньо на аеродромі.
"Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по аэродрому армейской https://topwar.ru/armament/aviation/ авиации в районе Бердянска. Предварительно, для удара были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают сразу несколько независимых друг от друга российских ресурсов.
По данным, представленным ТГ-каналом WarGonzo, в ночь с понедельника на вторник ВСУ атаковали аэродром армейской авиации в районе Бердянска. Удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS, поставленными Киеву американцами. Сообщается о большом количестве взрывов, а также имеющихся потерях как в личном составе, так и в технике. Подтверждает удар ракетами ATACMS по аэродрому и ТГ-канал Fighterbomber. По данным ресурса, это был один из самых серьезных налетов на аэродром с самого начала СВО. Имеются потери в технике и людях, нанесен ущерб инфраструктуре аэродрома.