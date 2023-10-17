На юге Бахмута россияне полностью утратили любые возможности для контрнаступления, - Билецкий

В настоящее время украинские войска находятся в удобной оборонной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий.

Он рассказал, ухудшилась ли логистика российских окупантов после потери Андреевки, когда рашисты утратили контроль над железной дорогой.

"Я бы сказал так: не логистика ухудшилась – у них на юге Бахмута полностью утрачены любые возможности для контрнаступления. Пока. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможности спокойно отбивать любые атаки. То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку, в ближайшей конфигурации невозможно", – пояснил Белецкий.

Также смотрите: Оккупант сокрушается над горящим местом дислокации: "Все имущество нажитое сгорело нах#й. Все пропало! Враги сожгли нас!". ВИДЕО