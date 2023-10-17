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Новости Война
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На юге Бахмута россияне полностью утратили любые возможности для контрнаступления, - Билецкий

бахмут

В настоящее время украинские войска находятся в удобной оборонной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады полковник Андрей Билецкий.

Он рассказал, ухудшилась ли логистика российских окупантов после потери Андреевки, когда рашисты утратили контроль над железной дорогой.

"Я бы сказал так: не логистика ухудшилась – у них на юге Бахмута полностью утрачены любые возможности для контрнаступления. Пока. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможности спокойно отбивать любые атаки. То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку, в ближайшей конфигурации невозможно", – пояснил Белецкий.

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Автор: 

Бахмут (1603) Билецкий Андрей (240)


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Топ комментарии
+7
Хвилиночку - так ми ж ніби там по флангам просувалися. Все? Закінчилося просування? Тепер ми в обороні?
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17.10.2023 12:02
+6
как там в Собачьем сердце: "... не смотрите на ночь зелемарахфон..."
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17.10.2023 12:11
+3
Тому що він виконує свою роботу. І коментує те що можна по тій ділянці фронту на якій знаходиться.
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17.10.2023 12:02
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Авдіївка має статус-а пішли на х...орки, Сватове, а попробуй річку перейти, бо Генерал Сирський там свою методику мінних загороджень розробив. Роботине звернуло дії в Вербове, бо завдання виконане. Ідемо на південь і це новий контрнаступ ЗСУ ПОКИ ОП ПЛАНУЄ СТАМБУЛ 3 ПО МИРНИМ ПЕРЕМОВИНАМ. Чому Білецький про це мовчить?
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17.10.2023 11:59 Ответить
Тому що він виконує свою роботу. І коментує те що можна по тій ділянці фронту на якій знаходиться.
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17.10.2023 12:02 Ответить
Дійсно? Гнатися за Порошенко до Черкаси було політично, а бачити Стамбул 3, то він свої задачі виконує. Точно в ціль.
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17.10.2023 12:04 Ответить
Пані Валентино, ви давно були в рідних Черкасах?
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17.10.2023 12:07 Ответить
Я напишу чи запитаю лише одне-як вийшло так,що він агітував азавців особисто здатися, прилетів туди і повернувся назад? Чому назад його місце не зайняв тяжко поранений який потім в полоні помер?
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17.10.2023 12:37 Ответить
Це не до мене питання. Надіюсь ви в курсі. То навіщо ви ставите його людині яка завідомо не може на нього відповісти?
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17.10.2023 12:58 Ответить
Валь, с германії краще видно?
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17.10.2023 12:04 Ответить
О, так уся інформація з ваших смі ресурсів, з виступу військових лідерів, політиків і аналітиків. Що маєте ви до мене?
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17.10.2023 12:15 Ответить
Кажуть, щоб побачити велику гору у всій її грандіозності, треба відійти від неї на певну відстань
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17.10.2023 12:23 Ответить
Хвилиночку - так ми ж ніби там по флангам просувалися. Все? Закінчилося просування? Тепер ми в обороні?
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17.10.2023 12:02 Ответить
Походу да. Про Крым уже и вспоминать стесняются.
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17.10.2023 12:04 Ответить
как там в Собачьем сердце: "... не смотрите на ночь зелемарахфон..."
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17.10.2023 12:11 Ответить
В тексті написано що ворог втратив здатність наступати. Про втрату здатності вести оборону нічого не написано. Тому і наступати на противника який має можливість вести оборону дорого. Тому будуть проводитись певні дії спрямовані на зниження обороноздатності противника. Коли ці дії дадуть результат будуть проводитись активні наступальні дії на визначених ділянках. Запрошую взяти участь.
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17.10.2023 12:17 Ответить
Вам шашечки чи їхати? Пріоритет-Південь. На Сході оборона . По всіх напрямках наступати сил не вистачить.
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17.10.2023 12:22 Ответить
Якщо по Белецкому,все там норм....То чого нашого наступу нема? Чи так нада,щоб там маринуватися?Якщо кацапи втратили....то чого ми не беремо...?Прошу не обзивати,а задуматись....Дякую.
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17.10.2023 12:18 Ответить
В тексті написано що ворог втратив здатність наступати. Про втрату здатності вести оборону нічого не написано. Тому і наступати на противника який має можливість вести оборону дорого. Тому будуть проводитись певні дії спрямовані на зниження обороноздатності противника. Коли ці дії дадуть результат будуть проводитись активні наступальні дії на визначених ділянках.
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17.10.2023 13:15 Ответить
Особисто Я вважав, що зараз Україна контрнаступає, причому цей контрнаступ був широко анонсований державними і міжнародними СМІ на початку червня 2023 року. Пройшло майже п'ять місяців. Які реальні практичні успіхи цієї військової наступальної кампанії?
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17.10.2023 12:36 Ответить
 
 