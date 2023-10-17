Украина будет зависеть от внешней финансовой поддержки еще несколько лет даже после победы, - Марченко

По мнению министра финансов Сергея Марченко, Украина будет нуждаться во внешней поддержки еще несколько лет даже после победы и завершения боевых действий. Чтобы минимизировать эту зависимость, нужно 5-10 лет.

Об этом он сказал в интервью Укрінформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, у Украины есть два реальных способа уменьшить эту зависимость – это увеличение ВВП в долгосрочной перспективе и победа в войне "уже завтра". А также уменьшение расходов на военный бюджет.

"Но увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги, это вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно", - отметил он.

В то же время, победа в войне также не ликвидирует финансовую зависимость Украины от внешних источников.

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"У нас сразу появятся другие потребности - у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем. Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (после завершения боевых действий - Ред.) Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - отметил Марченко.

Министр добавил, что возможности Украины увеличить поступления из внутренних источников достаточно ограничены.

"Мы рассматриваем временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, что возможно имплементировать. Но это временный шаг и, к сожалению, не определяющий. Сокращать расходы мы не можем. Бюджет, который мы подали, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов. Относительно других шагов – мы рассматриваем любые меры, в том числе акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию", – пояснил Марченко.

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Однако даже все эти шаги не позволят перекрыть потребности Украины во внешнем финансировании, констатировал министр финансов.