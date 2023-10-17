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Украина будет зависеть от внешней финансовой поддержки еще несколько лет даже после победы, - Марченко

марченко,сергей

По мнению министра финансов Сергея Марченко, Украина будет нуждаться во внешней поддержки еще несколько лет даже после победы и завершения боевых действий. Чтобы минимизировать эту зависимость, нужно 5-10 лет.

Об этом он сказал в интервью Укрінформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, у Украины есть два реальных способа уменьшить эту зависимость – это увеличение ВВП в долгосрочной перспективе и победа в войне "уже завтра". А также уменьшение расходов на военный бюджет.

"Но увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги, это вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно", - отметил он.

В то же время, победа в войне также не ликвидирует финансовую зависимость Украины от внешних источников.

Также читайте: Украине все труднее получать финансовую помощь от партнеров, - Марченко

"У нас сразу появятся другие потребности - у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем. Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (после завершения боевых действий - Ред.) Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", - отметил Марченко.

Министр добавил, что возможности Украины увеличить поступления из внутренних источников достаточно ограничены.

"Мы рассматриваем временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, что возможно имплементировать. Но это временный шаг и, к сожалению, не определяющий. Сокращать расходы мы не можем. Бюджет, который мы подали, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов. Относительно других шагов – мы рассматриваем любые меры, в том числе акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию", – пояснил Марченко.

Читайте также: Расходы на оборону просят увеличить в 5 раз, но мы не можем этого сделать, - министр финансов Марченко

Однако даже все эти шаги не позволят перекрыть потребности Украины во внешнем финансировании, констатировал министр финансов.

Автор: 

Украина (44975) помощь и поддержка (872) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+8
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17.10.2023 12:44
+6
після перемоги ви ски стільки не проживете....
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17.10.2023 12:34
+6
Наш народ массово скуповує дорогі авто-а нам треба допомогу.Треба не бідних обкладати податками-а тих хто біжить в автосалони і купує машини по 50-200 тис баксів під час війни.
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17.10.2023 12:36
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вот те раз: да у нас министр финансов - не зеленый!
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17.10.2023 12:33 Ответить
Козел!

Так пьят? Чи 10 років?

Це в два рази довше?

плюс/ мінус ведро?

Математик, ти наш.
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18.10.2023 05:58 Ответить
Звісно... з таким рівнем корупції без зовнішньої підтримки ніяк
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17.10.2023 12:33 Ответить
Та і без корупції - теж без підтримки ніяк.

Уявіть, що у 2023 корупція зникла. Чи може Україна одна воювати портів ху&ла?

Звісно, ні.
Тому західна підтримка завжди потрібна Україні.
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18.10.2023 17:12 Ответить
після перемоги ви ски стільки не проживете....
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17.10.2023 12:34 Ответить
Якби я був президентом якоїсь європейскої країни, то послав би цього Марченка куди подальше після таких слів
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17.10.2023 12:34 Ответить
Є нюанс: у жодної європейської країни не має війни в країні. Ісраїль хоче 10 лярдів від США аби не подохла економіка.
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17.10.2023 12:37 Ответить
Марченко заявляв, що в Україні корупція зменшилась в рази. Зе-маріонетка.
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17.10.2023 12:35 Ответить
Наш народ массово скуповує дорогі авто-а нам треба допомогу.Треба не бідних обкладати податками-а тих хто біжить в автосалони і купує машини по 50-200 тис баксів під час війни.
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17.10.2023 12:36 Ответить
Сьогодні почула інформацію відносно фінансування ЗСУ. Це важливо. Наразі працюють над схемою повернення в Україну заморожених коштів кацапії. Якщо їх передати на потреби Армії, то орків можна гнати ******** зброєю не тільки до кордонів України, але і до Тихого океану. ЗСУ, а не оп.
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17.10.2023 12:40 Ответить
Поки та схема запрацює,*на горі рак свисне*,а зараз основна загроза-завтра вибори голови палати представників,виберуть Джонатана,і *Україні ні цента*,будемо надіятись що в США є ще відповідальні далекоглядні політики.
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17.10.2023 12:53 Ответить
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17.10.2023 12:44 Ответить
Тупий вкид аля русня-ти спалився
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17.10.2023 12:47 Ответить
Треба вводити статтю за ображення релігійних почуттів віруючих з Церкви Пресвятого Мессії Боневтіка )))
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17.10.2023 13:31 Ответить
А что, что-то не так? Зеленский как актриса из немецких фильмов для взрослых, готов принять в любом колисестве с любой стороны.
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17.10.2023 14:14 Ответить
шо на світоє покусився,можеш в сінагозі свічку запалити)))
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17.10.2023 14:44 Ответить
А може заборонити діяльність офшорних компаній в Україні?
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17.10.2023 12:47 Ответить
Це забагато ! Зелі ніхто ціх грошей не дасть !
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17.10.2023 12:51 Ответить
А зеле ніхто ціх грошей І НЕ ДАЕ! Ці гроші дають народу України.

По Великому Разунку усі ці огидні коментарі що до України,
папалюження Україну ,
Роблять тільки кацапськи троли та вороги України.

Слава Незламному Народу України!
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18.10.2023 17:09 Ответить
Щоб мінімізувати цю залежність потрібно не 5-10 років. Потрібні українці у владі, а не мародери.
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17.10.2023 13:00 Ответить
Звичайно.Якщо чинвники вимагатимуть зарплату 9 000000.
Ні сорому,ні совісті.
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17.10.2023 13:05 Ответить
Хто вам цю підтримку дасть, брехуни і крадії? Підтримку дадуть за голови ваших Бєнь та Дєрьмаків, і ніяк інакше. Вранці голови - ввечері - гроші.
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17.10.2023 13:05 Ответить
Ну а як інакше, якщо треба платити по 200 000 грн. в місяць на утримання суддям-корупціонерам, знімати серіали та дебільні шоу, підвищувати видатки на ОП, надавати сотні тисяч матеріальної допомоги та премії і без того не бідним чиновникам і т.п. Звісно, якщо партнери не дадуть коштів, то доведеться урізати видатки, відтак, постраждають найбідніші - прості пенсіонери, робітники. науковці і т.п. адже хтось має піти на жертви у воєнний та післявоєнний час і це точно буде не влада та чиновники.
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17.10.2023 13:15 Ответить
Думаю після перемоги вже ніхто і нічого не дасть.
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17.10.2023 13:41 Ответить
якщо за взятку 1000 грн із завтрішнього дня держслужбовцям відрубувати руки,то цількість років цієї залежності може зменшитися бідьше.як на половину.або і на дві третини....???
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17.10.2023 13:52 Ответить
Если внезапно ликвидировать всех казнокрадов и коррупционеров, то подозреваю, что через год помощь будет не нужна, а через несколько лет у страны, которая кормит пол мира будут просить долгосрочные кредиты.
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17.10.2023 14:07 Ответить
рост базы, с которой собираются налоги Источник: .
Ну-ну... Кормовая база у чинуш уменьшилась. Бедненькие.
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17.10.2023 14:20 Ответить
10 лет минимум. Но финансирование из вне, этой власти для достижения стремительного роста ВВП не помогут.
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17.10.2023 15:19 Ответить
Бюджет 2024.
Цікаво і сумно
https://youtu.be/RVnp9L1uOxE?si=HvQQEzR7inQIZPUg
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17.10.2023 16:01 Ответить
Ну ти горе фінансіст,поперше наведи порядок в державі с фінансами,а потім будеш відкривати пельку на чужий каравай.
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17.10.2023 17:12 Ответить
Если великий собиратель инвесторов будет собирать их как после 2019-го, то все будет гораздо хуже. Надеюсь мудрый нарид больше не сделает такой ошибки...
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17.10.2023 20:06 Ответить
 
 