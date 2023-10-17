Украина осуждает ХАМАС, поддерживает Израиль и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, - заявление МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявили о поддержке Израиля в его праве на защиту.
Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел Украины подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых - граждане Украины".
Считаем категорически неприемлемыми намеренно направленные со стороны ХАМАСа против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что непреклонно поддерживают Израиль в его праве на защиту и усилия для противодействия террористическим актам.
"Критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине. Считаем, что Ближневосточный мирный процесс остается основой любых усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности" .
Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта посредством политико-дипломатических средств. Мы уверены, что справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей", - подытожили в министерстве.
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Про те що кажу я , давно пишуть самі ж ізраїльські блогери , як от - Левін чи Ауслендер наприклад . Бери тільки і читай . І може прозрієш .
Ідіотіки вірять брехливим словам ізраїльської влади , про те що вони мовляв - на боці України . На практиці ж - це зовсім не так .
Ізраїль завжди був на боці кацапів , і неофіційно підтримував їх у війні з Україною ,, навіть зараз їхня влада повзає перед ****** .
От тільки недавно тут ( на ЦН ) була новина про те що ********** і далі продовжує сюсюкання з ****** , телефонує і обмінюється люб'язностями .
Я ніколи не говорю - шо попало , зрозумів ?
https://t.me/Ukraine_365News/64026
цитируя Высоцкого, "... у нас при власти на 66% их народ!"
Чи це така реакція на те, що Зе-чмоні дали підсрачника замість візиту в Ізраїль?
Старий глиноміс БіБі хоч раз в Києві був як інші лідери Заходу? Ні? А візит президента України в них "не на часі" бо треба встигнути путіна набрати?
То хай подякують хоч шо Зеля з лідером хамасу по телефону не триндить
Але БіБізяна походу ще тупіша за нашого клована і продовжує заглядати }{уйлуші в ачько.
Яке дипломатичне рішення ?
Війни не вирішуються дипломатично а перемогами або поразками
Ізраїль сказав чітко і ясно що переговорів не буде вони мають на меті знищити хамас а потім можливо в палестину
Якщо Україна буде робити такі необережні кроки щодо інших держав то Україну також почнуть масово закликати до дипломатії яка і немає бути на війни
Бо дипломатію териристи не розуміють їх треба знищувати
Забудьте на війні про будь-яку дипломатію
На війні керує сила а не дипломатичне слово
Україна таким чином щоб підбадьорити Ізраїль і сказати щоб побільше вбити терористів виступає за переговори
Ізраїль це хоче? Ні
Тож таким чином Україна наживе собі ворога Ізраїль
Бо не треба спонукати до дипломатії коли Україна сама не хоче переговорів з кацапами
Так і Ізраїль не хоче переговорів
Бо має мету знищення тоді і переговори не потрібні
тьху на вас...
✔️дев'ять гелікоптерів різних модифікацій
✔️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
✔️пускова установка ППО
✔️склад ***********
✔️пошкоджено злітні смуги аеродромів
Якщо вже хотіли українці президентом єврея, то потрібно було якогось розумного та толкового...якого б самі євреї поважали...Багато є таких в Україні...
Хоча якусь позитивну роль в перші дні війни він все таки виконав... Ми тільки можемо гадати, як у такій ситуації би повівся Петро Олексійович?...можливо би справді втік....
Ну а далі пішло у Зелінського, так як вже пішло...часом так...часом сяк... Але однозначно це не той президент, який потрібен країні після війни... Це не президент " відновлення та реформ"....
- а як щодо денного гівнозаливання у вухи ?
- а як щодо зеленого гівномарахфона?
Це ж не Зелінський став головною причиною нападу Росії на Україну.... Поступово руйнували країну усі влади, помилки робили усі президенти...а росіяни тільки чекали слушного моменту для нападу... Цей момент для них з'явився у 2004році, разом з Януковичем...
Чому Путін не напав на Польщу, на країни Балтії? Тому що люди обирали у владу правильних і потрібних людей. Таким чином, з кожними наступними виборами якість їхньої влади тільки покращувалася, відповідно сама якість рішень влади теж покращувалася... Як наслідок, вони провели ряд потрібних для країни реформ, вступили в ЄС, НАТО....У нас навпаки, кожна наступна влада - суцільний регрес та фолти...
Тому президентство Зелінського(що правильно чи неправильно зробив) потрібно розглядати тільки в такому, широкому контексті....
В них же сільське господарство було таке ж примітивне, як у нас зараз ...коні, сапка і лопата.... Але зробили значні вливання в с/г, почали фермерам давати значні субсидії та пільгові кредити на купівлю зокрема німецької техніки...підігнали під стандарти ЄС, і в них господарка на рівні передових Нідерландів, Німеччини, Франції....
чого б це? Слабкий дебілуватий крадійкуватий поц, який не розвивав оборонку, не проводив реформ і не реагував на загрози - найкращий подарунок свинособакам.
і не треба про 30 років бла-бла-бла - це наратив подоляківських підбріхувачів розрахований на 73% скотів, які хочуть скинути з себе відповідальність.
за 30 років в нас були з одного богу Ющенко і Порох - а з іншого Овоч і Зєля. І різниця просто безмежна.
Про 30 років....
Ну поставте замість Зелінського, якого генія економічних наук...нобелівського лауреата по економіці.... Він нічого не зробить, бо все запущено...за 30 років все це вкорінилося і обросло ще більшою павутиною корупційних зв'язків... Вони вже свої корупційні кормушки у спадок внукам передають...скоро будуть по заповіту передавати...
Як ті прокурори Ільницькі, Москва...
Це як та рибацька жилка/лєска, яка 30 років заплутувалася і хєр тепер її розплутаєш... Цей ком потрібно просто обрубати і два кінця цієї волосіні зв'язати...Зрозуміло що Зелінський це не та людина, яка здатна це зробити...
мужик.... ти серйозно? Расія це шо по-твойому? Ведмідь в лісі? Якщо не провокувати то не нападе. А якщо мертвим прикинутись - то взагалі геть піде?
Агрессора завжди провокує тільки одне - слабкість. А крім того персонально путін, як совок, чекіст і до того ж виходець із пітєрської шпани - не просто чує слабкість, а сприймає за неї будь-яку спробу домовитись і знайти коспроміс замість силової відповіді на напад. Про це говорилось і писалось ще як мінімум з 14-го року. І Зєля був в цьому перерізі просто уособленням слабкості в очах путіна.
"Ну поставте замість Зелінського, якого генія економічних наук...нобелівського лауреата по економіці.... Він нічого не зробить"
Ющенко робив, Порох робив (ріст економіки), в чому проблема? Может в тому що давати кєнтам преференцій треба менше (Коломой) а підруснявих шкідників взагалі на гарматний постріл до економіки не підпускати (Гетьманцев)
"Це як та рибацька жилка/лєска, яка 30 років заплутувалася і хєр тепер її розплутаєш"
це всеього лише мантра яку стали розкручувати десь року з 20-го коли стало очевидно що Зеля втрачає рейтинг. Типу , так він нічого не може - але "папірєднікі" і далі по тексту.
Насправді якщо ти хочеш поставити перед собою мету дізнатись що з нашими проблемами можна робити (і робилось), можеш просто подивитись що було зроблена з 14 по 19. Просто по основним реформам пройтись. Якби в нас до речі не було реформ і прогресу нам би і Безвіз не дали і Асоціацію. Але ж ні - ми це отримали.
А потім можна спробувати відшукати хоч 10% цього за часів Зєлі.
І стане очевидно що зараз повна срака і застой як при Овочу. Єдине рятує що Америка з ЄС під сраку копають і грошей дуже треба зі зброєю. Інакше навіть декларації б не відкрили.
Це тобі каже людина, яка сама була на держ.службі...яку система свого часу забракувала і викинула, тому що був молодим і мав принципи, хотів міняти країну і починав із себе(такого бзіка мав).....
ДБР, НАБУ, антикор суд, декларування чиновників - "ніхто нічо не робив", ага-ага.
Мені цікаво як з твоєї точки зору має виглядати справжня системна боротьба з корупцією. Дай вгадаю - щось типу заходить президент у парламент з двома узі і далі по серіалу?
Може поцікавишся як і СКІЛЬКИ взагалі з корцпцією боролися країни де це вдалося?
"Це тобі каже людина, яка сама була на держ.службі"
я теж думав що наші ЗСУ це суперсила поки туди не потрапив. Це ж не означає що я не розумаю наскільки вони змінились і що хоч совка досі багато але його стає менше і реформи все одно ідуть і рано чи пізно рівень стане насправді пристойним (якщо не будемо голобородьків обирати звичайно)
На держслужбі звичайно не було такого повального алкоголізму(і мене це влаштовувало), проте набагато більше куміства, корупції, все тримається на зв'язках, телефонному праві, протекції начальства...і т.д...
Хоча не відомо, як зсередини в тому ЗСУ...яка заоаз там атмосфера (треба там працювати, щоб розуміти), але українське військо, з вигляду, приємно вражає...Військова форма, обличчя солдат і таке інше, супер... А головне вже не зустрінеш тих п'яних драк офіцерів в кабаках, як це було у 90сті...
Що стосується держслужби, самоврядування, прокуратури...яке було, таке залишилося...на низовому рівні так точно...тільки старі корупціонери пересіли на нові, модні посади з модними назвами типу ДБР, НАЗК і все таке...(це знаю із розповідей колишніх співробітників)...
Розумієте...країні бракує здорових сил, чистої, здорової крові...яку 30 років вимивали із державного організму країни...
Це ж не тільки мене вижерли із держ.служби (майже 4роки там протримався, деякі казали, що це рекорд, люди після року йшли, не витримували)...Таких як я, ідейних фанатиків, було дофіга... Система таких людей(які не беруть і не заносять), вважає непотребом, тому вона їхьодразу бракує і намагається викинути... І ці люди у цій системі дуже не захищені, і довго не затримуються...Тому що у них немає відповідних зв'язків чи дієвого механізму захисту, який би дозволяв би їм дієво захищатися перед начальством...
А залишилися ті, які вміли "крутитися і вертітися", знали звідки взяти і кому занести... Зараз вони вже стали головними спеціалістами, НАЧАЛЬНИКАМИ і КЕРІВНИКАМИ цілих відділів, частина їх розбрелася по новомоднім ДБР, НАБУ, НАЗК, ВАС і інше...
Тому держ.служба, місцеве самоврядування, прокуратура, суди, при всіх президентам....як вивіски не міняй, корупція та ж сама, бо люди ті ж самі залишаються...інших людей банально не має звідки взяти... Здорову, чисту коров вимивають у перші 2-4 роки знаходження в держорганах...
А тепер вже пішли цілі династії цих корупціонерів...Як цей останній скандал із цим весіллям Ільницького...здається батько був прокурором, і син весь в батька...
Тому з ЗСУ, так погоджуюсь...Можливо й позитивна частка внеску Порошенка у цьому є...Як наприклад, при Ющенко була ця вдала (на мій погляд) реформа освіти Вакарчука, яка значно зменшила корупцію у вузах при поступленні абітурієнтів....
Що до ДЕРЖОРГАНІВ, ДЕРЖСЛУЖБИ, САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ, СУДІВ кака била при Пороху, как єсть при Зелінському...які органи боротьби не вигадуй, корупція залишається...
На моє суб'єктивне сприйняття це станеться приблизно коли жарти про корумпованих мєнтів та лінивих бюджетників із гумористичних шоу на ТБ стануть викликати не сміх а подив і закочування очей у молоді. Сподіваюсь побачити це не в надто старому віці )
Як зараз ці поодинокі, корупційні справи та скандали з'являються? Механізм їх появи у медіа?...Коли один корупціонер, залазить на корупційне поле іншого корупціонера... Тоді цей другий просить у ДБР,або НАЗК розслідувати це, або подає одразу у корупційний суд на цього першого, і таким чином з'являються усі ці поодинокі, резонансні, корупційні справи.... Якщо ж корупціонер діє у своєму полі і не залазить на поле іншого, то йому нічого не загрожує...Тим більше коли в країні війна і вся увага звернена туди, на фронт...
Інколи так фантазую, що єдиний спосіб здолати корупцію(ну хоча мінімізувати її до рівня Польщі чи країн Балтії)... Біля кожної державної установи(прокуратури, суда, адміністрації, митниці, податкової, міністерств і держустанов у Києві), збудувати одразу біля них ******* дублікати цих установ і в них запустити студентів 3-5 курсів юридичних факультетів і інших вузів...А по старим будівлям влупити АTACAMS, ШТОРМ ШЕДОУ, TAURUS...що ще там добре виносить будівлі, аж до підвальних приміщень? Нажаль і як неприкро, це напевно єдиний дієвий спосіб , як побороти це зло в нашій країні...
А можливо так і повинно бути...можливо українець повинен пройти через війну і всі ці випробування, щоб щось накінець зрозуміти....Як зрозуміли свого часу поляки, чехи, балти...
Й він не пропонує "проста пєрєстать стрєлять" й по піанінах геніталіями не ставить печатки .
Та йщо там Зісельс , хто б за Степана Хмару того ж голосував би ?!
Люди пів життя віддали за боротьбу за Україну , за права людини вони чудово розбираються у політиці й знають що й як робити в державі , але обирають нахабного й самоупевненного невігласа , а воно обирає в радники йще гірших за себе !
Ну просто навіть помітно, що самі євреї його не сприймають...Це навіть не антипатія у них до нього, це щось інше....якесь зневажливе ставлення... ігнорування та несерйозне сприйняття його як політика, особистості....
Біба типу звик із серйозними дядьками справу мати... дзвонить до Путіна, говорить з Байденом...а тут якийсь непришийкобиліхвіст, каже: "Я приїду і підтримаю вас ізраїльтяни", Біба так: "брись звідси, не на часі ти тут, Зелінський"...
Даю гарантію, що Зелінський цю ситуацію навіть не зрозумів...але для України, для українців - це зневажлива ситуація, зневага до їхньої країни, їхнього президента ...
За арахамій усяких , який чи прикидається дурнєм , чи дійсно дурнєм й є насправді .
Уся країна на вуха стає від факту існування ворожої до України сатанинської секти смерті -- МП ... а воно каже мовляв воно у церкву не ходить й йще називає ось ці ворожі екскріменти - словом "українська" . Ось ця арахамка в попередньому березні очолювала українську делігацію
Тим що зріле суспільство голосує на виборах не тільки за самого ПРЕЗИДЕНТА, але й за його ідеї, бачення країни, а також за його КОМАНДУ, яка значною мірою і буде ці ідеї впроваджувати та реалізувати....
А у нас як все відбувається? Голосують за Кучму під лозунгом "он бил дірєктором большого завода, он знаєте как управлять большой страной", далі Янукович - " какой статний мужчіна, з ліцом Завґара, будєт за страной следить, как за своей автобазой", далі Порошенко "О..та він власник великої фабрики, всю економіку зробить ефективною, як його Рошен"....
Тепер Зелінський "Ой какой інтєрєсний мужчінка, вєсьолий...а главноє із народа... юлькі і порошєнкі надоєлі...а почему і нєт?"...
І в голову людям не прийшло, що людина йде без програми, без ідей, без власної команди...Цю всю шваль він вже по-ходу набирав, не дивлячись хто вони і звідки? з яким бекґраундом?
Якщо чесно, ця війна Зелінського врятувала, бо якби не було війни, він би не досидів свого президентського терміну...
Й ненавиться майже усіх виборців до ВР це дуже поганий симптом . Хоча саме живий й працюючий парламент вже декілька разів рятував Україну від узурпаторів .
Й з 60 райбільш розвинутих країн тільки 2 мають сильного презідента . Одна з яких є конфедерацією , де кожний штат маю усе свої особистей й тільки 10% загально "сполученного" з іншими штатами ... А друга - Франція . Тільки з 1967 року стала президенської й тільки завдяки герою Франції Де-Голю . Він же заснував свою партію "галістів" .
При чому у США так усе збудованно , що вибори Сенату й Конгресу відбуваються десь на половині терміну презідента , що в подвній більшості змушую працювати президентів США з опозиційною (до його) більшісту , або в Сенаті , або в Конгресі , або разом .
Це надихає на розвиток країни , на вміння домовлятися й слухати іншу думку .
То й же Трамп... Він сказав, що збудує стіну на кордоні з Мексикою, його команда реалізувала це....Ефективна, неефективна ця стіна, але ідея була реалізована, бо це сподобалося виборцю...тому цей виборець за Трампа і голосував...
У нас же...Зелінський винирнув на виборах не тільки без чіткої програми (голий популізм заснований на заїздженних політичних лозунгах...типу боротьби з корупцією і все таке) , він ще й явився на вибори без виразної команди...
На Заході, в сталих демократіях, такий кандидат навіть би серйозно не розглядався виборцем...він би був відвертим аутсайдером перегонів...
А у нас переміг ...
Тут зовсім інше, інша ситуація...Це як якийсь, м'яко кажучи не ДУЖЕ РОЗУМНИЙ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБМЕЖЕНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, у якого IQ значно менше за 99% інших українців, стає вождем африканського племені дикунів... Ти особисто до нього будеш с презирством, навіть деякою зневагою ставитися за його цю інтелектуальну ваду, але тобі звичайно буде приємно, що такий недорозвинений дурачок із твого народу став цілим вождем у інших, ...а в даному випадку не просто вождем африканського племені, а президентом великої, європейської країни...
Це значно піднімає самооцінку у цілого народу, цілої нації....але не міняє особисте ставлення ізраїльтян до самого Зелінського ...
Це те що зараз відбувається між Україною та Ізраілем, Бібою та Зелінським....
"Pussy, money, weed - thats all that nigga need"
Розкішниця, бабло, маріхуана - це все, що потрібно ніґеру (для щастя - прим.)
ніколи не пробачу цю потвору за спільне відео на гробниці Ульянова з колорадською стрічкою, де він стояв разом з ****** (вже після оголошення орками про план знищення України, після ахоплення Криму і частини Донбасу), це створіння, щоправда, ніколи не просило і не попросить пробачення, але я і не пробачив би.
«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса»
і особисто для нас та для нашої, нами, ****, обраної влади:
Перше: прирівняти корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників.
Друге: військові, вчителі й лікарі повинні мати найвищі зарплати і найбільшу повагу.
Третє: працювати, працювати і працювати. Бо ніхто, крім вас самих, вас не захистить і не нагодує. А ваша країна треба тільки вам.