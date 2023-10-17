Украина осуждает ХАМАС, поддерживает Израиль и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, - заявление МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о поддержке Израиля в его праве на защиту.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых - граждане Украины".

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Считаем категорически неприемлемыми намеренно направленные со стороны ХАМАСа против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что непреклонно поддерживают Израиль в его праве на защиту и усилия для противодействия террористическим актам.

"Критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине. Считаем, что Ближневосточный мирный процесс остается основой любых усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности" .

Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта посредством политико-дипломатических средств. Мы уверены, что справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей", - подытожили в министерстве.