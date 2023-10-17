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Новости Война
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Украина осуждает ХАМАС, поддерживает Израиль и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, - заявление МИД

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о поддержке Израиля в его праве на защиту.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых - граждане Украины".

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Считаем категорически неприемлемыми намеренно направленные со стороны ХАМАСа против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что непреклонно поддерживают Израиль в его праве на защиту и усилия для противодействия террористическим актам.

"Критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине. Считаем, что Ближневосточный мирный процесс остается основой любых усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности" .

Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта посредством политико-дипломатических средств. Мы уверены, что справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей", - подытожили в министерстве.

Автор: 

Израиль (1930) МИД (6968) Палестина (162) Хамас (185)


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Топ комментарии
+13
Нормас . А Ізраїль підтримує кацапію , та виступає за припинення війни на умовах ***** .
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17.10.2023 13:16
+9
Та ніт , не брехня на жаль . ! Ізраїль ніколи не висловлював підтримку Україні у війні з кацапами , і не засуджував русню . Ніколи !! І це факт , а не брехня .
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17.10.2023 13:54
+7
а останніми даними ССО у Бердянську та Луганську знищено:

✔️дев'ять гелікоптерів різних модифікацій
✔️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
✔️пускова установка ППО
✔️склад ***********
✔️пошкоджено злітні смуги аеродромів
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17.10.2023 13:28
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Нормас . А Ізраїль підтримує кацапію , та виступає за припинення війни на умовах ***** .
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17.10.2023 13:16 Ответить
то нічого, корона з нас за таку заяву не впаде. є народ Ізраїлю, який у своїй більшості підтримує Україну, а є його нинішнє політичне керівництво. час покаже. і дуже ймовірно, що після закінчення бойових дій в Ізраїлі будуть проведені дострокові вибори.
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17.10.2023 13:24 Ответить
Та я не про нашу корону , а про те що ізраїльська влада вперто продовжує заглядати в очі ***** - в поісках міра . А Україну і далі вважає винною у війні . І це в той час коли кацапи , їхня влада і їхня пропаганда , буквально - наклала купу лайна на Ізраїль , і відкрито підтримала хамас .
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17.10.2023 13:29 Ответить
Та до чого тут тільки - та інформації . ? Її повно в інтернеті , з інших джерел .
Про те що кажу я , давно пишуть самі ж ізраїльські блогери , як от - Левін чи Ауслендер наприклад . Бери тільки і читай . І може прозрієш .
Ідіотіки вірять брехливим словам ізраїльської влади , про те що вони мовляв - на боці України . На практиці ж - це зовсім не так .
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17.10.2023 14:09 Ответить
та я теж про це. цю владу Бібі скоро можуть попросити на вихід.
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17.10.2023 14:49 Ответить
і підтвердження маєте? чи просто піздите шо попало?
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17.10.2023 13:25 Ответить
А ви очі маєте , чи читати не вмієте .?
Ізраїль завжди був на боці кацапів , і неофіційно підтримував їх у війні з Україною ,, навіть зараз їхня влада повзає перед ****** .
От тільки недавно тут ( на ЦН ) була новина про те що ********** і далі продовжує сюсюкання з ****** , телефонує і обмінюється люб'язностями .
Я ніколи не говорю - шо попало , зрозумів ?
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17.10.2023 13:40 Ответить
На ось , послухай одкровення одного ізраїльського блогера . Прозрів нарешті , йолоп .
https://t.me/Ukraine_365News/64026
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17.10.2023 13:46 Ответить
Брехня.
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17.10.2023 13:49 Ответить
Та ніт , не брехня на жаль . ! Ізраїль ніколи не висловлював підтримку Україні у війні з кацапами , і не засуджував русню . Ніколи !! І це факт , а не брехня .
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17.10.2023 13:54 Ответить
как же так?
цитируя Высоцкого, "... у нас при власти на 66% их народ!"
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17.10.2023 14:08 Ответить
. Сам дивуюсь . Єврея Зе послали на три літери , зате з бункерною мразотою х.. знає якої національності , сюсюкаються й далі .
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17.10.2023 14:15 Ответить
а шо таке ? Чому Дерьмак мовчить? Складається думка, коли йому не вигідно, перекладає на кулєбу і грає роль кацапського пацифіста, як його "товариші з Габону"
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17.10.2023 14:12 Ответить
Знакомые из Израиля расказывали чтотам почти никто политику Нетаньяху не поддерживает, особенно его заигрывания с Путиным. Его "правление" очень напоминает наш кейс, когда мы просто вынуждены сплотиться вокруг власти и президента только из за войны с внешним врагом.
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17.10.2023 14:56 Ответить
" старо предание і верится з трудом"
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17.10.2023 15:37 Ответить
Враховуючи відомі слова Голди, оксюморон.
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17.10.2023 13:17 Ответить
А чого з РФією тоді самі собі заборонили "політико-дипломатичне врегулювання конфлікту"?
Чи це така реакція на те, що Зе-чмоні дали підсрачника замість візиту в Ізраїль?
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17.10.2023 13:17 Ответить
А шо Ізраїль зробив для України шоб ми за них сраку рвали?

Старий глиноміс БіБі хоч раз в Києві був як інші лідери Заходу? Ні? А візит президента України в них "не на часі" бо треба встигнути путіна набрати?

То хай подякують хоч шо Зеля з лідером хамасу по телефону не триндить
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17.10.2023 13:28 Ответить
А навіщо Зе-підар свою небриту пику туди намагався тулити, якщо не Ізраїль нічого не зробив? Так, ми з Ізраїлем не друзі. Він цього не знав коли хотів туди попертися?
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17.10.2023 13:34 Ответить
Спитай у Зелідора. По Мамі-Риммі скучив мабуть. А взагалі це міг бути непоганий дипломатичний хід, який би підкреслив що в нас глобально одні й ті самі вороги.
Але БіБізяна походу ще тупіша за нашого клована і продовжує заглядати }{уйлуші в ачько.
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17.10.2023 18:07 Ответить
Два предложения равные по смыслу заявлениям всех основных союзников Украины, и в первую очередь США, это по вашему 'сраку рвать'?
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17.10.2023 15:32 Ответить
Ну так я і питаю у людини, чого більшого вона хоче в цій ситуації від України?
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17.10.2023 18:08 Ответить
Палітіка-діпламатічєскає урєгуліраваніє рюскім прєдлагайтє-може кацапи підуть, *****, назустріч?
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17.10.2023 13:36 Ответить
Я не зловтішаюсь,підтримую народ Ізраелю,але....Ви так само новорили напочатку війни в Неньці....Бумеранг,панове.
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17.10.2023 13:18 Ответить
шо саме і хто "новорив"? посилання якісь може дасте, підтвердження?
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17.10.2023 13:27 Ответить
Можу.У" новорив"- розкладка на телефоні дрібна.У 2014 році у нас ,у Вінниці був завод,який виготовляв по ізраельській ліцензії пістолети "Форд".Після прчатку війни Ізраель відкликав ліцензію.І ще народ- Ізраелю допомагає більше,ніж офіційна влада.
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17.10.2023 13:47 Ответить
Краще б написали, що Україні пофіг, допоможемо бинтами та йодом, вболіваємо за обидві сторони.
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17.10.2023 13:21 Ответить
стандартне бла-бла-бла. Не може ж МЗС вийти і сказати "розмажте цих підарасів". Тоді такий вой буде шо капець. І ніякої користі з того не буде.
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17.10.2023 13:22 Ответить
та ні, просто у нас же в мзс такі ж самі прохвесіонали зараз, як і в усьому уряді...
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17.10.2023 13:28 Ответить
Можна без другої частини: просто засуджуємо і підтримуємо,бо оце політико- дипломатичне викликає оскаженіння
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17.10.2023 13:23 Ответить
Нітаньяху ,який дружній був з )(уйлом...тепер буде набирати рейтинг
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17.10.2023 13:24 Ответить
це не Ураїна з нашими 73%, лише втрачатиме. Власне вже 56 %, здається, за його відставку, 86 % вважають його винним.
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17.10.2023 13:31 Ответить
Переможців не засудять
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17.10.2023 13:34 Ответить
В Україні виявляється дурна влада ?.
Яке дипломатичне рішення ?
Війни не вирішуються дипломатично а перемогами або поразками
Ізраїль сказав чітко і ясно що переговорів не буде вони мають на меті знищити хамас а потім можливо в палестину
Якщо Україна буде робити такі необережні кроки щодо інших держав то Україну також почнуть масово закликати до дипломатії яка і немає бути на війни
Бо дипломатію териристи не розуміють їх треба знищувати
Забудьте на війні про будь-яку дипломатію
На війні керує сила а не дипломатичне слово
Україна таким чином щоб підбадьорити Ізраїль і сказати щоб побільше вбити терористів виступає за переговори
Ізраїль це хоче? Ні
Тож таким чином Україна наживе собі ворога Ізраїль
Бо не треба спонукати до дипломатії коли Україна сама не хоче переговорів з кацапами
Так і Ізраїль не хоче переговорів
Бо має мету знищення тоді і переговори не потрібні
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17.10.2023 13:24 Ответить
гівно а не мзс України...
тьху на вас...
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17.10.2023 13:24 Ответить
а останніми даними ССО у Бердянську та Луганську знищено:

✔️дев'ять гелікоптерів різних модифікацій
✔️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
✔️пускова установка ППО
✔️склад ***********
✔️пошкоджено злітні смуги аеродромів
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17.10.2023 13:28 Ответить
Тобто нам теж політичним шляхом? Встретимся посредине?(с)
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17.10.2023 13:28 Ответить
зелені євреї пропонують свідомим євреям сісти за стіл переговорів з терористами? тоді скажіть, хто з них справжні євреї?
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17.10.2023 13:31 Ответить
цемнули, а они нашего президента послали
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17.10.2023 13:35 Ответить
Зе-формула миру.
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17.10.2023 13:36 Ответить
По міркам євреїв, Зелінський - дурачок і клоун, гірший із гірших із їхнього коліна... Вони його не сприймають серйозно, тому Байден летить в Ізраїль для підтримки, а нашого дурачка нах послали з його підтримкою....

Якщо вже хотіли українці президентом єврея, то потрібно було якогось розумного та толкового...якого б самі євреї поважали...Багато є таких в Україні...
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17.10.2023 13:36 Ответить
))) М-да..експеримент відверто провальний...

Хоча якусь позитивну роль в перші дні війни він все таки виконав... Ми тільки можемо гадати, як у такій ситуації би повівся Петро Олексійович?...можливо би справді втік....

Ну а далі пішло у Зелінського, так як вже пішло...часом так...часом сяк... Але однозначно це не той президент, який потрібен країні після війни... Це не президент " відновлення та реформ"....
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17.10.2023 14:02 Ответить
- а як щодо провалів?
- а як щодо денного гівнозаливання у вухи ?
- а як щодо зеленого гівномарахфона?
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17.10.2023 14:15 Ответить
Що відповісти на ці запитання...Потрібно розглядати президентство Зелінського в загальному контексті усіх президентів... Тому що країна йшла до теперішнього стану "жертви агресії" усі 30років незалежності, починаючи від Кравчука...
Це ж не Зелінський став головною причиною нападу Росії на Україну.... Поступово руйнували країну усі влади, помилки робили усі президенти...а росіяни тільки чекали слушного моменту для нападу... Цей момент для них з'явився у 2004році, разом з Януковичем...

Чому Путін не напав на Польщу, на країни Балтії? Тому що люди обирали у владу правильних і потрібних людей. Таким чином, з кожними наступними виборами якість їхньої влади тільки покращувалася, відповідно сама якість рішень влади теж покращувалася... Як наслідок, вони провели ряд потрібних для країни реформ, вступили в ЄС, НАТО....У нас навпаки, кожна наступна влада - суцільний регрес та фолти...
Тому президентство Зелінського(що правильно чи неправильно зробив) потрібно розглядати тільки в такому, широкому контексті....
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17.10.2023 14:47 Ответить
Ніяких реформ у Польщі не було поки вона не вступила вперше у НАТО у 96 році, а потім вже в ЕС.Була злидена і корумпована як Україна, але поляки не українці, там не було какая разніца і посєрєдінє та кацапської 5 колони.
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17.10.2023 15:48 Ответить
Здається щось там робили...наприклад по рольніцтві...
В них же сільське господарство було таке ж примітивне, як у нас зараз ...коні, сапка і лопата.... Але зробили значні вливання в с/г, почали фермерам давати значні субсидії та пільгові кредити на купівлю зокрема німецької техніки...підігнали під стандарти ЄС, і в них господарка на рівні передових Нідерландів, Німеччини, Франції....
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17.10.2023 16:24 Ответить
"Це ж не Зелінський став головною причиною нападу Росії на Україну"

чого б це? Слабкий дебілуватий крадійкуватий поц, який не розвивав оборонку, не проводив реформ і не реагував на загрози - найкращий подарунок свинособакам.

і не треба про 30 років бла-бла-бла - це наратив подоляківських підбріхувачів розрахований на 73% скотів, які хочуть скинути з себе відповідальність.

за 30 років в нас були з одного богу Ющенко і Порох - а з іншого Овоч і Зєля. І різниця просто безмежна.
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17.10.2023 18:17 Ответить
Хіба що Росія брала до уваги якісь його особисті риси характеру.... Але він сам, відверто не провокував Росію, не робив різких рухів...не давав приводів для війни....поводився достатньо обережно і з Путіним, і з самою Росією....

Про 30 років....
Ну поставте замість Зелінського, якого генія економічних наук...нобелівського лауреата по економіці.... Він нічого не зробить, бо все запущено...за 30 років все це вкорінилося і обросло ще більшою павутиною корупційних зв'язків... Вони вже свої корупційні кормушки у спадок внукам передають...скоро будуть по заповіту передавати...
Як ті прокурори Ільницькі, Москва...

Це як та рибацька жилка/лєска, яка 30 років заплутувалася і хєр тепер її розплутаєш... Цей ком потрібно просто обрубати і два кінця цієї волосіні зв'язати...Зрозуміло що Зелінський це не та людина, яка здатна це зробити...
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17.10.2023 18:49 Ответить
"Але він сам, відверто не провокував Росію, не робив різких рухів"

мужик.... ти серйозно? Расія це шо по-твойому? Ведмідь в лісі? Якщо не провокувати то не нападе. А якщо мертвим прикинутись - то взагалі геть піде?

Агрессора завжди провокує тільки одне - слабкість. А крім того персонально путін, як совок, чекіст і до того ж виходець із пітєрської шпани - не просто чує слабкість, а сприймає за неї будь-яку спробу домовитись і знайти коспроміс замість силової відповіді на напад. Про це говорилось і писалось ще як мінімум з 14-го року. І Зєля був в цьому перерізі просто уособленням слабкості в очах путіна.

"Ну поставте замість Зелінського, якого генія економічних наук...нобелівського лауреата по економіці.... Він нічого не зробить"

Ющенко робив, Порох робив (ріст економіки), в чому проблема? Может в тому що давати кєнтам преференцій треба менше (Коломой) а підруснявих шкідників взагалі на гарматний постріл до економіки не підпускати (Гетьманцев)

"Це як та рибацька жилка/лєска, яка 30 років заплутувалася і хєр тепер її розплутаєш"

це всеього лише мантра яку стали розкручувати десь року з 20-го коли стало очевидно що Зеля втрачає рейтинг. Типу , так він нічого не може - але "папірєднікі" і далі по тексту.

Насправді якщо ти хочеш поставити перед собою мету дізнатись що з нашими проблемами можна робити (і робилось), можеш просто подивитись що було зроблена з 14 по 19. Просто по основним реформам пройтись. Якби в нас до речі не було реформ і прогресу нам би і Безвіз не дали і Асоціацію. Але ж ні - ми це отримали.

А потім можна спробувати відшукати хоч 10% цього за часів Зєлі.

І стане очевидно що зараз повна срака і застой як при Овочу. Єдине рятує що Америка з ЄС під сраку копають і грошей дуже треба зі зброєю. Інакше навіть декларації б не відкрили.
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18.10.2023 01:39 Ответить
Чоловіче....Ніхто нічого не робив... Ні при Ющенко, ні при Порошенко, ні при Кравчуку, ні зараз при Зелінському.... Корупція цвіте, цвіла і буде цвісти, навіть війна нічого не змінить...Навпаки...принципові та ідейні пішли на фронт і їх війна знищить(якщо не фізично, то психологічно наприклад через ПТСР), залишаться корупціонери, які ухилилися.....купили бронь, справку у ВЛК і т.д....вони знають, як це зробити...кому занести і що занести... Тобто корупція після війни розквітне буйніше ніж до...До уже відомих корупційних джерел, додастся роздача липових УБД, ветеранів, інвалідів війни і т.д....

Це тобі каже людина, яка сама була на держ.службі...яку система свого часу забракувала і викинула, тому що був молодим і мав принципи, хотів міняти країну і починав із себе(такого бзіка мав).....
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18.10.2023 06:06 Ответить
"Чоловіче....Ніхто нічого не робив... Ні при Ющенко, ні при Порошенко"

ДБР, НАБУ, антикор суд, декларування чиновників - "ніхто нічо не робив", ага-ага.

Мені цікаво як з твоєї точки зору має виглядати справжня системна боротьба з корупцією. Дай вгадаю - щось типу заходить президент у парламент з двома узі і далі по серіалу?

Може поцікавишся як і СКІЛЬКИ взагалі з корцпцією боролися країни де це вдалося?

"Це тобі каже людина, яка сама була на держ.службі"

я теж думав що наші ЗСУ це суперсила поки туди не потрапив. Це ж не означає що я не розумаю наскільки вони змінились і що хоч совка досі багато але його стає менше і реформи все одно ідуть і рано чи пізно рівень стане насправді пристойним (якщо не будемо голобородьків обирати звичайно)
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18.10.2023 12:39 Ответить
Єдине з чим погоджуюся, що ЗСУ змінилося...при чому кардинально...у 90-сті, після інституту, працював у військових як службовець збройних сил, тому бачив це "билятство" на власні очі...жах, який можна описати трьома словами - "алкоголізм, злодійство, корупція"... Потім мені навіть запропонували стати військовим на посаді у ВАІ(військова автоінспекція), але надивившись на це билятство, не погодився, вирішив піти на держслужбу...
На держслужбі звичайно не було такого повального алкоголізму(і мене це влаштовувало), проте набагато більше куміства, корупції, все тримається на зв'язках, телефонному праві, протекції начальства...і т.д...

Хоча не відомо, як зсередини в тому ЗСУ...яка заоаз там атмосфера (треба там працювати, щоб розуміти), але українське військо, з вигляду, приємно вражає...Військова форма, обличчя солдат і таке інше, супер... А головне вже не зустрінеш тих п'яних драк офіцерів в кабаках, як це було у 90сті...

Що стосується держслужби, самоврядування, прокуратури...яке було, таке залишилося...на низовому рівні так точно...тільки старі корупціонери пересіли на нові, модні посади з модними назвами типу ДБР, НАЗК і все таке...(це знаю із розповідей колишніх співробітників)...
Розумієте...країні бракує здорових сил, чистої, здорової крові...яку 30 років вимивали із державного організму країни...
Це ж не тільки мене вижерли із держ.служби (майже 4роки там протримався, деякі казали, що це рекорд, люди після року йшли, не витримували)...Таких як я, ідейних фанатиків, було дофіга... Система таких людей(які не беруть і не заносять), вважає непотребом, тому вона їхьодразу бракує і намагається викинути... І ці люди у цій системі дуже не захищені, і довго не затримуються...Тому що у них немає відповідних зв'язків чи дієвого механізму захисту, який би дозволяв би їм дієво захищатися перед начальством...

А залишилися ті, які вміли "крутитися і вертітися", знали звідки взяти і кому занести... Зараз вони вже стали головними спеціалістами, НАЧАЛЬНИКАМИ і КЕРІВНИКАМИ цілих відділів, частина їх розбрелася по новомоднім ДБР, НАБУ, НАЗК, ВАС і інше...
Тому держ.служба, місцеве самоврядування, прокуратура, суди, при всіх президентам....як вивіски не міняй, корупція та ж сама, бо люди ті ж самі залишаються...інших людей банально не має звідки взяти... Здорову, чисту коров вимивають у перші 2-4 роки знаходження в держорганах...

А тепер вже пішли цілі династії цих корупціонерів...Як цей останній скандал із цим весіллям Ільницького...здається батько був прокурором, і син весь в батька...
Тому з ЗСУ, так погоджуюсь...Можливо й позитивна частка внеску Порошенка у цьому є...Як наприклад, при Ющенко була ця вдала (на мій погляд) реформа освіти Вакарчука, яка значно зменшила корупцію у вузах при поступленні абітурієнтів....
Що до ДЕРЖОРГАНІВ, ДЕРЖСЛУЖБИ, САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ, СУДІВ кака била при Пороху, как єсть при Зелінському...які органи боротьби не вигадуй, корупція залишається...
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18.10.2023 21:57 Ответить
Роботи ще на пару поколінь як мінімум. Але мені хочеться вірити що кількість рано чи пізно переросте у якість. Бо є цілі сфери бізнесу де вже нема культури хабаря, лизання сраки керівництву, рішалова і т.д. Наприклад АйТі та й загалом будь-який бізнес що орієнтується на Захід. І колись набереться критична масса людей які скажуть - а нащо нам терпіти оце свавілля чинуш та депутатів, чому взагалі ці викопні пітекантропи рулять долею країни?
На моє суб'єктивне сприйняття це станеться приблизно коли жарти про корумпованих мєнтів та лінивих бюджетників із гумористичних шоу на ТБ стануть викликати не сміх а подив і закочування очей у молоді. Сподіваюсь побачити це не в надто старому віці )
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18.10.2023 23:14 Ответить
Боротьба з корупцією в держорганах ефективна, коли ця корупція існує або лише на низовому рівні, або тільки у верхах...тоді вона прибирається або там, або там і вона перестає існувати... Коли ж все просякнуте корупцією(від низу аж до верху), плюс ця корупція залазить в органи, які повинні боротися з нею...ну тоді не знаю, чи навіть за пару поколінь з цим впораються...цей корупційний спрут може вічно існувати....

Як зараз ці поодинокі, корупційні справи та скандали з'являються? Механізм їх появи у медіа?...Коли один корупціонер, залазить на корупційне поле іншого корупціонера... Тоді цей другий просить у ДБР,або НАЗК розслідувати це, або подає одразу у корупційний суд на цього першого, і таким чином з'являються усі ці поодинокі, резонансні, корупційні справи.... Якщо ж корупціонер діє у своєму полі і не залазить на поле іншого, то йому нічого не загрожує...Тим більше коли в країні війна і вся увага звернена туди, на фронт...

Інколи так фантазую, що єдиний спосіб здолати корупцію(ну хоча мінімізувати її до рівня Польщі чи країн Балтії)... Біля кожної державної установи(прокуратури, суда, адміністрації, митниці, податкової, міністерств і держустанов у Києві), збудувати одразу біля них ******* дублікати цих установ і в них запустити студентів 3-5 курсів юридичних факультетів і інших вузів...А по старим будівлям влупити АTACAMS, ШТОРМ ШЕДОУ, TAURUS...що ще там добре виносить будівлі, аж до підвальних приміщень? Нажаль і як неприкро, це напевно єдиний дієвий спосіб , як побороти це зло в нашій країні...
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18.10.2023 23:54 Ответить
Да не було у ПАП ніяких шансів в другому турі . Бо був би разом з фовіком в першому турі той же Вакарчук -- його обрали . Але ж Славко розумний й розвинутий інтелектуально й тому чітко розумів , що по знанням не тягне й драйву не має як творча людина . А ось це пихасте мало що розуміло . А так без "селебрети" (Славіка й фофіка) перемагала Юля по усіх опитуваннях . Не усі опитування давали Порошенку навіть пройти у другий тур . А поява фофіка у реальних кандидатах обнулила Ляшка до нуля й Юлю разполовинила .
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17.10.2023 14:53 Ответить
Якось воно відразу не так пішло...З 90років...ще з часів перших виборів, коли Чорновіл повинен був стати першим президентом ...

А можливо так і повинно бути...можливо українець повинен пройти через війну і всі ці випробування, щоб щось накінець зрозуміти....Як зрозуміли свого часу поляки, чехи, балти...
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17.10.2023 15:23 Ответить
А хто ж в Україні знає Йосефа Зісельса -- він же ж хохми по зомбоящику не транслює ...

Й він не пропонує "проста пєрєстать стрєлять" й по піанінах геніталіями не ставить печатки .

Та йщо там Зісельс , хто б за Степана Хмару того ж голосував би ?!

Люди пів життя віддали за боротьбу за Україну , за права людини вони чудово розбираються у політиці й знають що й як робити в державі , але обирають нахабного й самоупевненного невігласа , а воно обирає в радники йще гірших за себе !
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17.10.2023 13:53 Ответить
Тому й кажу... Є багато розумних та толкових, а головне проукраїнських... Той же Зісельс, Чекалкін...

Ну просто навіть помітно, що самі євреї його не сприймають...Це навіть не антипатія у них до нього, це щось інше....якесь зневажливе ставлення... ігнорування та несерйозне сприйняття його як політика, особистості....

Біба типу звик із серйозними дядьками справу мати... дзвонить до Путіна, говорить з Байденом...а тут якийсь непришийкобиліхвіст, каже: "Я приїду і підтримаю вас ізраїльтяни", Біба так: "брись звідси, не на часі ти тут, Зелінський"...

Даю гарантію, що Зелінський цю ситуацію навіть не зрозумів...але для України, для українців - це зневажлива ситуація, зневага до їхньої країни, їхнього президента ...
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17.10.2023 14:19 Ответить
А за що таке любити ? За "нові обличчя" ... татарова й гетьманцева ?!!
За арахамій усяких , який чи прикидається дурнєм , чи дійсно дурнєм й є насправді .
Уся країна на вуха стає від факту існування ворожої до України сатанинської секти смерті -- МП ... а воно каже мовляв воно у церкву не ходить й йще називає ось ці ворожі екскріменти - словом "українська" . Ось ця арахамка в попередньому березні очолювала українську делігацію
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17.10.2023 14:35 Ответить
Чим відрізняється зріле суспільство від незрілого?
Тим що зріле суспільство голосує на виборах не тільки за самого ПРЕЗИДЕНТА, але й за його ідеї, бачення країни, а також за його КОМАНДУ, яка значною мірою і буде ці ідеї впроваджувати та реалізувати....

А у нас як все відбувається? Голосують за Кучму під лозунгом "он бил дірєктором большого завода, он знаєте как управлять большой страной", далі Янукович - " какой статний мужчіна, з ліцом Завґара, будєт за страной следить, как за своей автобазой", далі Порошенко "О..та він власник великої фабрики, всю економіку зробить ефективною, як його Рошен"....
Тепер Зелінський "Ой какой інтєрєсний мужчінка, вєсьолий...а главноє із народа... юлькі і порошєнкі надоєлі...а почему і нєт?"...

І в голову людям не прийшло, що людина йде без програми, без ідей, без власної команди...Цю всю шваль він вже по-ходу набирав, не дивлячись хто вони і звідки? з яким бекґраундом?

Якщо чесно, ця війна Зелінського врятувала, бо якби не було війни, він би не досидів свого президентського терміну...
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17.10.2023 15:13 Ответить
Почнемо з того, що в нерозвинутому соціально суспільстві подавна більшість виборців й політиків сприймає президентску форму в будь якому вигляді , як продовження знайомого усім феодального монархізму ... Коли мизки неофеодальні в тому уся й суть . Кожен виборець вважає , що його кандидат прийде назавжди й аж ніяк не отримуює задоволення через можливисть переобрати його кандидата . Ось це я називаю ностальгією по простих відношеннях й простих рішеннях . Є "гетьман" й навіщо якійсь депутатишки ?!
Й ненавиться майже усіх виборців до ВР це дуже поганий симптом . Хоча саме живий й працюючий парламент вже декілька разів рятував Україну від узурпаторів .
Й з 60 райбільш розвинутих країн тільки 2 мають сильного презідента . Одна з яких є конфедерацією , де кожний штат маю усе свої особистей й тільки 10% загально "сполученного" з іншими штатами ... А друга - Франція . Тільки з 1967 року стала президенської й тільки завдяки герою Франції Де-Голю . Він же заснував свою партію "галістів" .
При чому у США так усе збудованно , що вибори Сенату й Конгресу відбуваються десь на половині терміну презідента , що в подвній більшості змушую працювати президентів США з опозиційною (до його) більшісту , або в Сенаті , або в Конгресі , або разом .
Це надихає на розвиток країни , на вміння домовлятися й слухати іншу думку .
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17.10.2023 15:39 Ответить
Сильна рука - це моветон в демократіях. В першу чергу президент ГЕНЕРУЄ ІДЕЇ, що країна буде робити , в якому напрямку рухатися, в наступні 4-5років, але реалізовувати ці ідеї буде команда...цю рутину буде виконувати лише вона, тому одразу, разом із ідеями і проспектами президентської компанії, виставляється команда на загальний огляд....

То й же Трамп... Він сказав, що збудує стіну на кордоні з Мексикою, його команда реалізувала це....Ефективна, неефективна ця стіна, але ідея була реалізована, бо це сподобалося виборцю...тому цей виборець за Трампа і голосував...

У нас же...Зелінський винирнув на виборах не тільки без чіткої програми (голий популізм заснований на заїздженних політичних лозунгах...типу боротьби з корупцією і все таке) , він ще й явився на вибори без виразної команди...

На Заході, в сталих демократіях, такий кандидат навіть би серйозно не розглядався виборцем...він би був відвертим аутсайдером перегонів...
А у нас переміг ...
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17.10.2023 16:13 Ответить
А що окрім жидів в України більше не має розумних порядних патріотів?
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17.10.2023 15:43 Ответить
Яка різниця...Українець, поляк, жиид, чи етнічний росіянин(в нас 20% в країні з російськими прізвищами на ОВ, і ІН)...Той же націоналіст Донцов був етнічним кацапом... Головне щоб проукраїнським був і порядним громадянином(не заляпаним у корупційних скандалах і все таке)...

Тут зовсім інше, інша ситуація...Це як якийсь, м'яко кажучи не ДУЖЕ РОЗУМНИЙ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБМЕЖЕНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, у якого IQ значно менше за 99% інших українців, стає вождем африканського племені дикунів... Ти особисто до нього будеш с презирством, навіть деякою зневагою ставитися за його цю інтелектуальну ваду, але тобі звичайно буде приємно, що такий недорозвинений дурачок із твого народу став цілим вождем у інших, ...а в даному випадку не просто вождем африканського племені, а президентом великої, європейської країни...
Це значно піднімає самооцінку у цілого народу, цілої нації....але не міняє особисте ставлення ізраїльтян до самого Зелінського ...
Це те що зараз відбувається між Україною та Ізраілем, Бібою та Зелінським....
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17.10.2023 17:13 Ответить
Вам своїх проблем мало?...
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17.10.2023 13:37 Ответить
Натуральна назва афро-американців «nigger" або чорний. Так їх називають в цілому світі. Negro означає чорний колір в багатьох мовах і.т.д. але якщо ти назвеш афро-американця нігером-дістанеш в єпало і правильно. Такі речі назиаюся сі «paradox ". Ось неподобається українським євреям слово «жид». Твоя справа адаптуватись.
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17.10.2023 13:44 Ответить
бачу, що живеш в америці -- то й дотримуйся там своїх правил з нігерами, але не лізь в Україну, де не живеш. Я добре знаю лівацтво в америці і до чого воно призвело і як це чорні використовують систему і так званих білих, але як тобі підходить -- то ок.
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17.10.2023 13:59 Ответить
Є одна омериганська приказка:
"Pussy, money, weed - thats all that nigga need"
Розкішниця, бабло, маріхуана - це все, що потрібно ніґеру (для щастя - прим.)
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17.10.2023 14:51 Ответить
Це хто повинен адаптуватися, українець? Який з діда прадіда знав, що особи даної національності називаються жидами. Відкрий словник української мови Грінченка та почитай, що означає, це слово.
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17.10.2023 15:46 Ответить
За таке слово, на усіх форумах в Україні вже багато років банять.
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17.10.2023 14:38 Ответить
Скоро запропонують знову зустрітись десь, ****, "посередині".
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17.10.2023 13:40 Ответить
… але Біба Бубу в гості не пустив, зате зателефонував *****.
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17.10.2023 13:40 Ответить
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17.10.2023 13:40 Ответить
я засуджую різню арабами беззахисних евреїв, розумію прагнення Ізраїлю, як держави, вижити, але це зовсім не еквівалетно підтримці Нетаньяху,
ніколи не пробачу цю потвору за спільне відео на гробниці Ульянова з колорадською стрічкою, де він стояв разом з ****** (вже після оголошення орками про план знищення України, після ахоплення Криму і частини Донбасу), це створіння, щоправда, ніколи не просило і не попросить пробачення, але я і не пробачив би.
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17.10.2023 13:42 Ответить
а визнати цих дикунів терористичною організацією слабо, мзс? чи, ми й як і кацапи, цього не робимо? дєрьмак заборонив? чи кортить "паімєть" арабське бабло на асфальті після війни?
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17.10.2023 13:46 Ответить
проще сказать - я нічего не знаю ,моя хата с краю
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17.10.2023 13:46 Ответить
Го́лда Ме́ир (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/be/He-Golda_Meir.ogg/He-Golda_Meir.ogg.mp3 גולדה מאיר https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:He-Golda_Meir.ogg ⓘ ‏‎, фамилия по мужу - Меерсон (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏מאירסון‏‎), урождённая Мабович (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88 идиш ‏מאַבאָוויטש‏‎); 21 апреля [https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 3 мая ] https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1898 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B8%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0#cite_note-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев

«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса»

і особисто для нас та для нашої, нами, ****, обраної влади:

Перше: прирівняти корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників.
Друге: військові, вчителі й лікарі повинні мати найвищі зарплати і найбільшу повагу.
Третє: працювати, працювати і працювати. Бо ніхто, крім вас самих, вас не захистить і не нагодує. А ваша країна треба тільки вам.
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17.10.2023 13:52 Ответить
ізраїль Україну посилає, а та в очко без мила лізе, а все тому, що на троні блазень єврейського цирку.
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17.10.2023 13:58 Ответить
Влучно сказано
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17.10.2023 14:47 Ответить
Всё правильно сказали. Ничего другого и нельзя сказать в данной ситуации. А уж какая будет реальность, пока не понятна. Но для дипломатии важно выступать официально за мир.
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17.10.2023 13:59 Ответить
Підтримують тих хто захопив чужі терріторії ( навіть за допомоги оон) і вже скіки років там льється кров. Дебіли при владі.
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17.10.2023 14:33 Ответить
Все правильно: глибока стурбованість, сісти за стіл перемовин, дипломатичне врегулювання, "панять і прастіть". По великому рахунку, самопроголошене штучне утворення на Близькому Сході під назвою "ісраель" має бути знищене, бо це своєрідний аналог Лугандону, лише на землях Палестини. Від його ліквідації на планеті стане спокійніше
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17.10.2023 14:46 Ответить
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17.10.2023 15:13 Ответить
Главное, чтобы Украина не поддержала план "Небесный Иерусалим"
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17.10.2023 15:17 Ответить
 
 