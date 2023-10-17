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Новости Война
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Рашисты снова обстреливают Херсон, с левобережья бьют по центру города

херсон

Российские оккупационные войска снова наносят удары по Херсону.

Об этом заявил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Армия России с временно оккупированного левобережья нанесла несколько ударов по району центра Херсона! Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Обстрел продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.

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Автор: 

обстрел (27396) Херсон (2842)


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17.10.2023 15:12 Ответить
Амінь!
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17.10.2023 15:23 Ответить
Помста цивільним за побоїще у Авдіївці
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17.10.2023 15:40 Ответить
В Авдіївці побоїще, а тут? Невже оті гармати недосяжні хоча б для дронів-камікадзе?
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17.10.2023 15:51 Ответить
Досяжні, але щоб вистачило на всі ворожі гармати, треба більше жертвувати на дрони
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17.10.2023 16:00 Ответить
Ще більше не зможу.
Наразі мова про Херсон. Хай не вистачає на ВСІ, але ж на частину з них вистачає, тим більше що вчора виклали відео з Херсонщини, на якому дрони атакують навіть поодиноких піхотинців.
Але відео знищення артилерії, чи "Градів" викладалися давненько.
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17.10.2023 16:33 Ответить
Може справа у тому, що дальність ураження FPV дроном лише 4км. А ствольна артилерія може працювати з більшої відстані, а реактивна ще з більшої, того то і здається на перший погляд, що ці дрони просто марнують на поодиноких піхотинців, але для ураження артилерїї потрібні більш далекобійні дрони, які є більш рідкі та дорогі ніж ті, якими вражають піхотинців
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17.10.2023 16:50 Ответить
 
 