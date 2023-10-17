Рашисты снова обстреливают Херсон, с левобережья бьют по центру города

Российские оккупационные войска снова наносят удары по Херсону.

Об этом заявил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Армия России с временно оккупированного левобережья нанесла несколько ударов по району центра Херсона! Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Обстрел продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.

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