Рашисты снова обстреливают Херсон, с левобережья бьют по центру города
Российские оккупационные войска снова наносят удары по Херсону.
Об этом заявил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Армия России с временно оккупированного левобережья нанесла несколько ударов по району центра Херсона! Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Обстрел продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наразі мова про Херсон. Хай не вистачає на ВСІ, але ж на частину з них вистачає, тим більше що вчора виклали відео з Херсонщини, на якому дрони атакують навіть поодиноких піхотинців.
Але відео знищення артилерії, чи "Градів" викладалися давненько.