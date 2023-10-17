Украина уже получила от США 31 танк M1A1 Abrams, - СМИ

Украина получила 31 американский танк M1A1 Abrams, обещанные администрацией Джо Байдена.

Об этом рассказал полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - добавил он.

Чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамс" будут отправлены на поле боя, поскольку "украинским войскам следует удостовериться, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".

"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — отметил О’Доннелл.

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