Украина уже получила от США 31 танк M1A1 Abrams, - СМИ
Украина получила 31 американский танк M1A1 Abrams, обещанные администрацией Джо Байдена.
Об этом рассказал полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - добавил он.
Чиновники говорят, что может пройти некоторое время, прежде чем "Абрамс" будут отправлены на поле боя, поскольку "украинским войскам следует удостовериться, что у них есть необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".
"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — отметил О’Доннелл.
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И президента Байдена
сходці журналістів у Z V O мовчати про корупцію. Довірилися колись американці чоловікові Мостової - НУ ПОМИЛИЛИСЯ З КИМ НЕ БУВАЄ
James Sherr
March 2006
Ножницы Украины: между внутренней слабостью и внешней зависимостью
Джеймс Шерр
март 2006 г.
Если бы все особенности политической культуры Украины были вредными, то, независимо от ее геополитического значения, страна не получила бы того внимания, которое Запад уделял ей с момента обретения независимости. Сегодня стоит напомнить себе, что многие из них являются благоприятными. Корни страны как «казачьего анархо-демократического полугосударства», ее этнорелигиозное разнообразие и разный имперский опыт (польско-литовский, Габсбургский, Османский, Русский, Советский) способствовали расколу, но они также породили широко распространенное недоверие к власти. и выраженная антипатия к силовым «решениям» политических проблем.
4 Они также привили элементарное демократическое сознание и стимулировали рост гражданского общества. Ко времени парламентских выборов 2002 года это сознание стало гораздо более чем рудиментарным, и значительная часть электората перехитрила и бросила вызов «административному ресурсу» и манипуляциям государства. Тенденции политической эволюции России заметно отличались. Если годы Ельцина дискредитировали демократию в России, то годы Кучмы просто убедили украинцев в том, что демократии в Украине нет. Таким образом, ни в коем случае нельзя обвинять Запад в «навязывании» западных моделей при поддержке демократических стандартов в Украине, даже если это обвинение имеет резонанс в других местах.
Наряду с этим демократическим сознанием следует выделить три других фактора. Первым из них является относительное отсутствие этнических расколов5 и сепаратистских настроений - не говоря уже о гражданском конфликте - в стране с сильными региональными разногласиями и ограниченным опытом государственности.6
4 Фурман Д., «Кучме достался не тот народ», Время МН, 14 октября 2002 г., . Как он далее, с некоторым преувеличением, отмечает: «Российское общество культурно однородно, но в Украине два языка, четыре церкви и огромные культурные различия между регионами».
5 Хотя термин «этническая принадлежность» редко появляется в официальном дискурсе, по данным последней переписи населения 1989 года, 22 процента украинцев имели русскую «национальность» - цифра, весьма вводящая в заблуждение, поскольку большой процент украинских граждан являются этнически смешанными, и в советские времена был стимул претендовать на российское гражданство. Однако за пределами Крыма отношение к украинской государственности не отражает заметных этнических разногласий. В качестве примера можно привести опрос жителей Киева, проведенный организацией «Демократические инициативы» в январе 1995 года, который показал, что 62 процента этнических украинцев и 58 процентов этнических русских твердо поддерживают независимость; с другой стороны, против этого высказались 16 процентов украинцев и только 10 процентов россиян.
6 Даже на самом опасном и поляризованном этапе выборов 2004 года сепаратистский гамбит, предпринятый несколькими политическими деятелями на востоке Украины (и поддержанный мэром Москвы Юрием Лужковым), быстро развалился из-за отсутствия народной поддержки. Тот самый
7. Третьим фактором было заметное отсутствие настроений великой державы, не говоря уже о духе соперничества с соседями. или территориальные претензии к ним.
Четвертый и связанный с ним фактор - это избегание исключительности в отношениях с Россией и Западом. Это фактор, который следует понимать с должной тонкостью и относиться к нему с осторожностью. Несмотря на крайности мнений, для большинства украинцев Россия порождает сильную близость и сильную двойственность, как и следовало ожидать, когда истории тесно связаны, а исторические отношения глубоко неравны. Это, конечно, связанные истории - возможно, более связанные, чем те, которые связывают Германию и Австрию, Англию и Ирландию или Норвегию и Швецию, - но, безусловно, более разные, чем общая история, громко провозглашаемая большей частью российского политического класса. По большей части это управляемая амбивалентность, сочетающая близость к русскому народу с недоверием к российскому государству. Но, как мы видели неоднократно - во время кризиса в Тузле в сентябре 2003 года8, выборов 2004 года и недавнего газового кризиса - близость быстро превращается в гнев, когда «братство» превращается в доминирование.9 В целом импульс к дружбе будет столь же сильным, как и стремление к дружбе. Россия позволяет. Он будет процветать до тех пор, пока россияне не будут путать его с интеграцией или подчинением.
Исключение из правила о сепаратизме, Автономная Республика Крым, усиливает это правило, поскольку, в отличие от 24 областей Украины, Крым был передан под административную юрисдикцию Украины только в 1954 году, и почти 90 процентов его русского населения (тогда 67 процентов жителей полуострова) поселились на территории после татарской депортации 1944 года....
Независимый эксперт, бывший младший научный сотрудник, Королевский институт международных отношений (Chatham House)
. Автор книги "Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: влияние России за рубежом" (2013), он много публиковал о советской, российской и украинской военной, безопасности и внешней политике. Его последняя монография "Милитаризация российской политики" была опубликована в августе 2017 года.
Отакми розумниками виявилися сильні світу цього ...
Були у Заходу не тільки ці Шеррмани, і не тільки ті численні інститути на які він працював громлячи Рашку ідеологічно , експертно (служив англійської Королеві та Вашингтону ) - а так просрали світ Хйлу