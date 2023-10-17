В Израиле с начала нападения ХАМАСа погибли 13 украинцев, - Зеленская

С 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль, погибли 13 украинцев.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, которая провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку предоставляется медицинская и психологическая помощь", - приводит ОП слова Зеленской.

Она также уточнила, что всего из Израиля эвакуировали 436 украинских граждан.

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