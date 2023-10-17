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В Израиле с начала нападения ХАМАСа погибли 13 украинцев, - Зеленская

ізраїль

С 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль, погибли 13 украинцев.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, которая провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку предоставляется медицинская и психологическая помощь", - приводит ОП слова Зеленской.

Она также уточнила, что всего из Израиля эвакуировали 436 украинских граждан.

Читайте также: Украине нужно учиться на примере Израиля, где в первые часы полностью обеспечили военных, а власти говорили правду, а не запускали телемарафон, - Порошенко

Автор: 

Израиль (1930) украинцы (3865) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+19
В Ізраїлі від початку нападу ХАМАСу загинули 13 українців, - Зеленська

А не в Ізраїлі скільки?
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17.10.2023 21:23
+13
Хто тут недавно говорив, що від імені України може говорити лише Зеленський, Шмигаль і Кулеба? Що, список розширюється? Чи можна чекати санкцій від Данілова на неї? Як він там казав "нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі.... " Це він її мав на увазі?
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17.10.2023 21:23
+11
О! Скумбрія по 8 знову на полицях!
А по суті - ще один диктор, який озвучує вже відомі факти.
От якби було щось схоже на "запропонувала бортом №1 вивозити Громадян України з Ізраїлю" чи "перерахувала гроші на оплату білетів для всіх українців, хто бажає покинути Ізраїль" (а це 400 євро мінімум на особу), то я б ще замислився і не додавав би негативного коментарю до цієї новини. Але піар - це те, на що ця сімейка працює денно і ночно. Більше нічого...
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17.10.2023 21:34
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В Ізраїлі від початку нападу ХАМАСу загинули 13 українців, - Зеленська

А не в Ізраїлі скільки?
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17.10.2023 21:23 Ответить
тут мова йде про Ізраїль, до чого тут ваше питання?
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17.10.2023 21:56 Ответить
Бо алекс, вже вирішив провести вибори, а наїджати необхідно зараз. Для нього головне не хутіна перемогти, а гімно на владу навішати..
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17.10.2023 22:02 Ответить
Хто тут недавно говорив, що від імені України може говорити лише Зеленський, Шмигаль і Кулеба? Що, список розширюється? Чи можна чекати санкцій від Данілова на неї? Як він там казав "нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі.... " Це він її мав на увазі?
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17.10.2023 21:23 Ответить
Дружиною Цезаря (здається, другою) була Клеопатра
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17.10.2023 21:52 Ответить
Там же написано - Баба бабе сказала.
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17.10.2023 21:35 Ответить
Ти, чи кацап чи людина з обмеженим мисленням Навіщо писати те, що на кацапських сайтах поширюється.
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17.10.2023 22:05 Ответить
Типа так совпало. За неделю до вторжения они переехали в Украину? Португалию.
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17.10.2023 22:34 Ответить
За загибель Українців, треба нести відповідальність і карати убивць, як в Ізраїлі це роблять!! А рідним убитих Українців, - співчуття!
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17.10.2023 21:29 Ответить
Елена, а мешок картошки и мешюк цитруовых в какую цену там, а?
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17.10.2023 21:32 Ответить
О! Скумбрія по 8 знову на полицях!
А по суті - ще один диктор, який озвучує вже відомі факти.
От якби було щось схоже на "запропонувала бортом №1 вивозити Громадян України з Ізраїлю" чи "перерахувала гроші на оплату білетів для всіх українців, хто бажає покинути Ізраїль" (а це 400 євро мінімум на особу), то я б ще замислився і не додавав би негативного коментарю до цієї новини. Але піар - це те, на що ця сімейка працює денно і ночно. Більше нічого...
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17.10.2023 21:34 Ответить
Ну нє, тратити гроші для порятунку співвічизників, то не її. Це не те саме що й платити за злив переміщення військових, що воно залюбки організовувало ще в 14 році.
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17.10.2023 22:01 Ответить
Лєнка-золота ручка знов прихватізірує чужу гуманітарку, цього разу від ОАЕ

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17.10.2023 21:34 Ответить
ОАЭ передали ноуты, а эта ***** приклеилась.
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17.10.2023 21:38 Ответить
Зеленская, как фонд, забрала себе минимум 15% от переданной помощи. Так как ноутбуки украсть тяжело, то она эти 15% скорее всего раздала как свои.
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17.10.2023 21:44 Ответить
Українці живуть в Україні. Все інше по світу - це насєлєніє, яке має паспорт України і до України воно немає ніякого відношення.
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17.10.2023 21:38 Ответить
Это твое личное мнение и оно - не истина в последней инстанции.
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17.10.2023 21:40 Ответить
Я б уточним, що воно не істина, а лайно.
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17.10.2023 22:48 Ответить
ти хоч розумієш яку маячню ти написав?
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17.10.2023 21:59 Ответить
А що зєлєпукіна вже керує інформ агентством????? Колись воно теж підтримувало "русской мир" пам'ятаємо, цеж було зовсім недавно!!!!!
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17.10.2023 21:39 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Газе жуткий взрыв в больнице, здание разнесло вдребезги, погибших сотни. Взрыв идеально совпал по времени с последним обстрелом Тель-Авива.

Скорее всего, ракета террористов упала на больницу (такое у них сплошь и рядом, треть пусков неудачные) и там сдетонировало что то взрывчатое (тоже сплошь и рядом хранят боеприпасы в школах и больницах).

Армия сейчас проверяет, что это было. В любом случае, за все, что происходит в Газе, отвечает Хамас, который начал эту войну.
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17.10.2023 21:39 Ответить
При чем тут орда? Орда - это параша и никто больше!
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17.10.2023 21:42 Ответить
Сергей Ауслендер - израильский журналист, он поддерживает Украины в войне с "ордой", по этому видимо так и назвал свой канал.
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17.10.2023 21:47 Ответить
В Ізраїлі від початку нападу ХАМАСу загинули 13 українців, - Зеленська
=================
А скільки загинуло українців від приховування зеленським інформації про напад, розмінування, зриву оборонних замовлень, скорочення ЗСУ та т.і.?
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17.10.2023 21:40 Ответить
Виніпанімаітє. Етадругоє.
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17.10.2023 21:45 Ответить
Це Арестович
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17.10.2023 22:07 Ответить
Русский алкаш, так це ти за палестинців сраку свою рвеш? Ти зловмисник! Зараз той час, коли може стати ще гірше, а тут знайшли час та місце прихильники « руського миру» ображати родИну президента України.
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17.10.2023 22:13 Ответить
Цікаво, а в Ізраїлі теж зараз такі новини?

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17.10.2023 21:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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17.10.2023 21:50 Ответить
А їй баДанов доповів????????
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17.10.2023 22:25 Ответить
 
 