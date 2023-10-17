В Израиле с начала нападения ХАМАСа погибли 13 украинцев, - Зеленская
С 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС вторглась в Израиль, погибли 13 украинцев.
Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, которая провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку предоставляется медицинская и психологическая помощь", - приводит ОП слова Зеленской.
Она также уточнила, что всего из Израиля эвакуировали 436 украинских граждан.
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А не в Ізраїлі скільки?
Украину?Португалию.
А по суті - ще один диктор, який озвучує вже відомі факти.
От якби було щось схоже на "запропонувала бортом №1 вивозити Громадян України з Ізраїлю" чи "перерахувала гроші на оплату білетів для всіх українців, хто бажає покинути Ізраїль" (а це 400 євро мінімум на особу), то я б ще замислився і не додавав би негативного коментарю до цієї новини. Але піар - це те, на що ця сімейка працює денно і ночно. Більше нічого...
В Газе жуткий взрыв в больнице, здание разнесло вдребезги, погибших сотни. Взрыв идеально совпал по времени с последним обстрелом Тель-Авива.
Скорее всего, ракета террористов упала на больницу (такое у них сплошь и рядом, треть пусков неудачные) и там сдетонировало что то взрывчатое (тоже сплошь и рядом хранят боеприпасы в школах и больницах).
Армия сейчас проверяет, что это было. В любом случае, за все, что происходит в Газе, отвечает Хамас, который начал эту войну.
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А скільки загинуло українців від приховування зеленським інформації про напад, розмінування, зриву оборонних замовлень, скорочення ЗСУ та т.і.?
Вічна пам'ять...