Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня в Пекине

В столице Китая состоится встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Встреча состоится во время международного форума "Один пояс – один путь".

Ожидается, что Путин и Си будут говорить в основном о войне Израиля и ХАМАС.

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Ранее Россия и Китай заявляли об "отсутствии справедливости для палестинцев", что якобы послужило фундаментом конфликту. Кроме этого, Путин неоднократно критиковал США за, по его мнению, ошибочный подход, "игнорировавший независимость палестинского государства".

Reuters отмечает, что нынешний визит в Китай – уже вторая поездка Путина за границу после того, как Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на его арест. Китай не является подписателем суда, поэтому не обязан арестовать российского диктатора.

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На прошлой неделе Путин пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется выполнить приказ об аресте.

В последний раз Путин посещал Китай во время зимней Олимпиады в феврале 2022 года. Тогда Москва и Пекин заявили о "безлимитном партнерстве" за несколько дней до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.