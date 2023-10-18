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Путин и Си Цзиньпин встретятся сегодня в Пекине

путін,сі,цзіньпін

В столице Китая состоится встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Встреча состоится во время международного форума "Один пояс – один путь".

Ожидается, что Путин и Си будут говорить в основном о войне Израиля и ХАМАС.

Читайте: Путин прибыл в Китай. Это его первый визит в Пекин после выдачи ордера на арест (обновлено)

Ранее Россия и Китай заявляли об "отсутствии справедливости для палестинцев", что якобы послужило фундаментом конфликту. Кроме этого, Путин неоднократно критиковал США за, по его мнению, ошибочный подход, "игнорировавший независимость палестинского государства".

Reuters отмечает, что нынешний визит в Китай – уже вторая поездка Путина за границу после того, как Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на его арест. Китай не является подписателем суда, поэтому не обязан арестовать российского диктатора.

Также читайте: Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР МО

На прошлой неделе Путин пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется выполнить приказ об аресте.

В последний раз Путин посещал Китай во время зимней Олимпиады в феврале 2022 года. Тогда Москва и Пекин заявили о "безлимитном партнерстве" за несколько дней до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) россия (95702) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+9
Слухала двох британських блогерів.
Питання кого би ви знищили - Китай чи срасію. Один сказав що він би нищив срасію. Щодня.
Тому що китай виробляє продукцію, а срасія лише творить проблеми, конфлікти і вторгнення у країни.
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18.10.2023 09:05
+8
Той випадок, коли слово "лідери" варто писати через "п"
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18.10.2023 08:59
+4
Щось тварі задумали...
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18.10.2023 09:00
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Правила форума Совет форумчан
Той випадок, коли слово "лідери" варто писати через "п"
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18.10.2023 08:59 Ответить
Щось тварі задумали...
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18.10.2023 09:00 Ответить
Що там думать. Кацапи вже сказали що жовтопикі їм БПЛА поставляють повним ходом.
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18.10.2023 09:04 Ответить
Господар визвав холопа ,щоб кістки трохи від сидіння в бункері розходилися?
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18.10.2023 09:01 Ответить
Один пояс - одиннарот - один шлях - в сраку.
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18.10.2023 09:01 Ответить
Пасадіть ***** на нєфрітовий стєржєнь.
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18.10.2023 09:01 Ответить
Ой...
А того дядька , шо зправа, бджоли покусали, чи шо?
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18.10.2023 09:03 Ответить
Кажанів несвіжих на сніданок наївся
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18.10.2023 09:04 Ответить
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18.10.2023 09:04 Ответить
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18.10.2023 09:24 Ответить
Відео зустрічі не буде - P*rnHub відмовився його виставляти, так як такі збочення, як на ньому, протирічать їх модераторській політиці.
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18.10.2023 09:04 Ответить
Слухала двох британських блогерів.
Питання кого би ви знищили - Китай чи срасію. Один сказав що він би нищив срасію. Щодня.
Тому що китай виробляє продукцію, а срасія лише творить проблеми, конфлікти і вторгнення у країни.
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18.10.2023 09:05 Ответить
Але без Китаю не було б ніякої рашки. Та і зникнення цього коммуняцького монстра світ якось пережив би. Якось жили без нього ще якихось 20-30 років тому.
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18.10.2023 09:41 Ответить
Путин с утра разрабатывает язык.
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18.10.2023 09:14 Ответить
 
 