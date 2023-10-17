Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР МО

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Разведка внимательно следит за ситуацией и отрабатывает разные сценарии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что любая поездка Путина отслеживается в отношении всех рисков, которые она может нести.

Но сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то так это и расценивают, добавил Юсов.

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"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии", - рассказал он.

Как сообщалось, президент страны-агрессорки России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.