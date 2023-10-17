РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7898 посетителей онлайн
Новости
11 324 24

Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР МО

путін,сі

Поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Разведка внимательно следит за ситуацией и отрабатывает разные сценарии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что любая поездка Путина отслеживается в отношении всех рисков, которые она может нести.

Но сегодня Россия для всех - сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то так это и расценивают, добавил Юсов.

Также читайте: Путин встретился с Орбаном в Пекине

"А риски это для нас несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии", - рассказал он.

Как сообщалось, президент страны-агрессорки России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) разведка (4181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
"розвідка уважно стежить за ситуацією та відпрацьовує різні сценарії."
-----------
Де ж ви були напередодні 24 лютого? Відпрацьовували сценарії відведення військ?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:32
+7
Дехто, як виявилось, спав в кабінеті в очікуванні дзвінка Єрмака.
показать весь комментарий
17.10.2023 18:37
+4
Язик пу вимит до блєска чтоби вєсті очєнь глибокіє пєрєгавори с сі-думаю сі і єго задніца будут удавлєтварєни глубіной пєрєгаворов...
показать весь комментарий
17.10.2023 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Встиигаєте? Чи піарзвєзда не справжній ваш начальник?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:30 Ответить
Язик пу вимит до блєска чтоби вєсті очєнь глибокіє пєрєгавори с сі-думаю сі і єго задніца будут удавлєтварєни глубіной пєрєгаворов...
показать весь комментарий
17.10.2023 18:30 Ответить
"розвідка уважно стежить за ситуацією та відпрацьовує різні сценарії."
-----------
Де ж ви були напередодні 24 лютого? Відпрацьовували сценарії відведення військ?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:32 Ответить
Дехто, як виявилось, спав в кабінеті в очікуванні дзвінка Єрмака.
показать весь комментарий
17.10.2023 18:37 Ответить
ДЕ були?) спав з жінкою, сьогодні інтерв'ю давав)))
показать весь комментарий
17.10.2023 18:38 Ответить
А розвідка , як і добрий професіонал Кулеба ( з більшим досвідом в професії ніж крутий герой-розвідник на землі у кабінетах генерала перед Єрмаком ) - розуміти розуміють , а кажуть як на Банковій вєлят.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:06 Ответить
Хлопці з ГУР є таке прислів'я "добра ложка до обіду" тобто інфа до 24.02.22, а все інше вже значення немає зараз(((
показать весь комментарий
17.10.2023 18:35 Ответить
Абы Буданга в кабинете нормально отдыхал))
показать весь комментарий
17.10.2023 18:36 Ответить
"Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії" Джерело:

Сподіваюсь не так, як напередодні 24.02.22 (особливо після останніх "откровень" від буданги)?
показать весь комментарий
17.10.2023 18:36 Ответить
Результатом може бути поставки зброї, або снарядів в замін на території, які х..ло віддасть чинаю.
показать весь комментарий
17.10.2023 18:53 Ответить
офіційно ,звичайно не віддасть..а так...ніби то в оренду...на 200 років,то може по Байкал з Сибіром запросто.
показать весь комментарий
17.10.2023 18:59 Ответить
Маю дуже великий сумнів,що саме *****,а не його двійник, поїхало до китаю.
показать весь комментарий
17.10.2023 18:55 Ответить
Разведка должна не киздеть, а достать образцы кала двойника Ху#ла из его чемодана.
показать весь комментарий
17.10.2023 19:23 Ответить
ффууу.....
показать весь комментарий
17.10.2023 19:59 Ответить
Розвідка переїхала у кбінет і чекає, може пронесет
показать весь комментарий
17.10.2023 19:53 Ответить
А шо в нас е ГУР ?
показать весь комментарий
17.10.2023 19:54 Ответить
Як взагалі можна мати справи з вбивцею-терористом ?
Китайці це люди, чи якесь собаче лайно?
показать весь комментарий
17.10.2023 20:02 Ответить
Не китайці, всі політики такі.
показать весь комментарий
17.10.2023 21:01 Ответить
Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценаріїДжерело: - Буданов з жінкою затарились на Петрівці та влеглися? Чи які там ще сценарії є для керівника ГУР
показать весь комментарий
17.10.2023 20:48 Ответить
Буде новий нефритовий стержень в спину?
показать весь комментарий
17.10.2023 21:03 Ответить
Там вроде стебель по фен-шую...
показать весь комментарий
18.10.2023 01:18 Ответить
А чому Юсов?
баДанов на завданні???
показать весь комментарий
17.10.2023 22:40 Ответить
 
 