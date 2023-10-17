Путин встретился с Орбаном в Пекине
Премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным перед форумом "Один пояс, один путь" в Пекине.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Орбан заявил в комментарии российскому телевидению, что Венгрия никогда не хотела противостоять РФ и пытается спасти двусторонние контакты.
В то же время Путин выразил удовлетворение развитием российско-венгерских отношений.
"Несмотря на то, что в современных геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений очень ограничены, со всем тем, что наши отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются, может доставить только удовольствие. Одной из таких стран является Венгрия", – сказал Путин венгерскому премьеру.
Представители двух стран встретились в правительственном гостевом доме, где останавливался Путин перед началом международного форума. Кто именно инициировал встречу политиков, остается неизвестным.
Руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что во время разговора Орбана с Путиным обсуждались поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики, поскольку по контракту 2014 года "Росатом" строит АЭС в Венгрии.
Орбан заявил, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно прекратить санкции против России и боевые действия в Украине, а также остановить поток беженцев, отметил Хаваси.
Как сообщалось, президент страны-агрессора России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.
Як повідомлялося, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вранці у вівторок, 17 жовтня, прибув із візитом до Пекіна для участі у третьому Форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях" та переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
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"Зрада Люсі " зеленому кодлу , й оцей Хйло з Орбаном у Сі - паралелі обісратості, хоча далеко різного рівня.
Цікаво, а що про це думають пересічні китайці, вони підтримують дружбу з вбивцею?
Прочитав - "путін зустрівся з орбаном у пеклі"...
Дай Боже, щоб наврочив...
а потім орбан ще просить бабло в єс