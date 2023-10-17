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Путин встретился с Орбаном в Пекине

орбан,путін

Премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным перед форумом "Один пояс, один путь" в Пекине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил в комментарии российскому телевидению, что Венгрия никогда не хотела противостоять РФ и пытается спасти двусторонние контакты.

В то же время Путин выразил удовлетворение развитием российско-венгерских отношений.

"Несмотря на то, что в современных геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений очень ограничены, со всем тем, что наши отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются, может доставить только удовольствие. Одной из таких стран является Венгрия", – сказал Путин венгерскому премьеру.

Представители двух стран встретились в правительственном гостевом доме, где останавливался Путин перед началом международного форума. Кто именно инициировал встречу политиков, остается неизвестным.

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Руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что во время разговора Орбана с Путиным обсуждались поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики, поскольку по контракту 2014 года "Росатом" строит АЭС в Венгрии.

Орбан заявил, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно прекратить санкции против России и боевые действия в Украине, а также остановить поток беженцев, отметил Хаваси.

Как сообщалось, президент страны-агрессора России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Як повідомлялося, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вранці у вівторок, 17 жовтня, прибув із візитом до Пекіна для участі у третьому Форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях" та переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+26
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17.10.2023 18:24
+26
Хтось здивований? Вибрали "нейтральну" територію - щоб "перетерти" свої домовленості та узгодить позиції паскудить НАТО і ЄС
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17.10.2023 18:27
+14
Бажаю їм там і залишитись - у китайському мурі!...
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17.10.2023 18:27
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17.10.2023 18:24 Ответить
Не, там другой шабаш...
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17.10.2023 18:54 Ответить
Типо, третья поперлась в КНДР.
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17.10.2023 18:55 Ответить
И о да, недопалок - первый слева.
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17.10.2023 18:56 Ответить
Хтось здивований? Вибрали "нейтральну" територію - щоб "перетерти" свої домовленості та узгодить позиції паскудить НАТО і ЄС
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17.10.2023 18:27 Ответить
Ми не здивовані що Орбан з ****** перетирають. Але чому не здивовані колеги Орбана по ЄС?
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17.10.2023 21:54 Ответить
І що там Орбан, гарно відпрацював? Ковтнув чи виплюнув?
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17.10.2023 18:27 Ответить
Як він виплюне? Йому ***** вже не одну ,,шубу,, подарував.
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17.10.2023 21:55 Ответить
Бажаю їм там і залишитись - у китайському мурі!...
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17.10.2023 18:27 Ответить
У них там тройнічьок-язик путлєра у дупі сі а орбана у дупі путлєра-проста лямур де труа...
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17.10.2023 18:28 Ответить
в мене дуже богата уява, не травмуте мій психологічний стан!
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17.10.2023 20:49 Ответить
Молодчаги - затіяли таку кашу ще й з Ізраїлем , й атакамси вже й абрамси в Україні, а все тормозили партнери...
"Зрада Люсі " зеленому кодлу , й оцей Хйло з Орбаном у Сі - паралелі обісратості, хоча далеко різного рівня.
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17.10.2023 18:28 Ответить
Думала Орбан просив право повернутись угорцям на їх батьківщину, десь коло Уралу... бо в контекст європи вони зовсім не вписуються...
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17.10.2023 18:31 Ответить
Орбан прошел путь от советского дисседента то диктатора поддерживающего Кремль.
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17.10.2023 18:32 Ответить
сходняк отбросов....
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17.10.2023 18:33 Ответить
Гарна "співпраця" - вчепити плавцю, що намагається випливти, на ноги гирі.
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17.10.2023 18:33 Ответить
забуло падло про танки ссср в Будапешті....
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17.10.2023 18:36 Ответить
Оно пом'ятае, мабуть воно допомагало танкам СРСР.
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17.10.2023 18:46 Ответить
Воно в ті часи під столом повзало
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17.10.2023 20:00 Ответить
Воно в ті часи тількі у проекті було, но вже тоді, у вигляді сперматозоіда, було пропарашне гівно.
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17.10.2023 20:20 Ответить
Точно.Це опудало 1960 р.н.Я думав воно старше
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17.10.2023 20:25 Ответить
зустрілись два старих підара
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17.10.2023 18:40 Ответить
Два ДЕБІЛА - це вже сила? )))
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17.10.2023 18:41 Ответить
Це МУДЬЯрія та Параша.
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17.10.2023 18:44 Ответить
МУДЬЯры, шо ваш Витя, отсосал или полизал?
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17.10.2023 18:43 Ответить
Зустрілось падло з гниллю!
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17.10.2023 18:48 Ответить
Два відпрацьовані гандона.
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17.10.2023 18:50 Ответить
Цикл строительства АЭС рф начался с конца 90х.,но не с 2014,да ещё там конца и края нет завершению.
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17.10.2023 18:57 Ответить
Уральського цигана понесло ближче до хати
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17.10.2023 18:58 Ответить
Мадярські шльондри шукають, кому продатися подорожче.
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17.10.2023 18:59 Ответить
Ну, земляки... Вепси зустрілись з ханти-мансійцями...
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17.10.2023 19:01 Ответить
Х.... пообіцяло ****** Закарпаття і Трансільванію.Його МІД в минулому році в шарфику щеголяв з новою картою.
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17.10.2023 19:02 Ответить
Югославию не будет трогать?
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17.10.2023 19:34 Ответить
Краще б в ПЕКЛІ.
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17.10.2023 19:11 Ответить
Один пояс,один зашморг! дуже гарна назва форума.
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17.10.2023 19:38 Ответить
Лайно стікається в Пекін
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17.10.2023 19:51 Ответить
Вісь зла
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17.10.2023 20:02 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.10.2023 19:54 Ответить
ЄС та НАТО треба переглянути всі відносини з тим паскудами угорцями!!!! Сидять нашії ЄС і ще паскудять!!!
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17.10.2023 20:07 Ответить
Думаю Орбану пора пакувати манаття з ЄС. Всі в ЄС допомагають Україні, а орбан-зрадник з ****** ручкається, виганяйте падлу і всіх венгрів депорт додому, вони самі обрана підвісять за талал
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17.10.2023 20:09 Ответить
Як взагалі можна мати справи з терористом вбивцею
Цікаво, а що про це думають пересічні китайці, вони підтримують дружбу з вбивцею?
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17.10.2023 20:09 Ответить
Угорці підтримували Гітлера у 2гу світову, тепер іньшого нелюдя- сина Сатани *****..... щось з їми не так....
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17.10.2023 20:09 Ответить
Поправочка, ***** не президент а диктатор
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17.10.2023 20:32 Ответить
Прочитав заголовок і блювать захотілось . Орбан сперму привезе знову у Європу. Гомосеки-китай, русня, і угорщина
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17.10.2023 20:58 Ответить
Один пояс- один зашмарг)))
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17.10.2023 21:01 Ответить
Бл*дь...
Прочитав - "путін зустрівся з орбаном у пеклі"...
Дай Боже, щоб наврочив...
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17.10.2023 21:01 Ответить
угорці оплачують банкет і поїздку щоб оце могло полетіти поцілувати дупу х@йлу

а потім орбан ще просить бабло в єс
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17.10.2023 21:02 Ответить
Шобло ***** зібралось докупи
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17.10.2023 22:27 Ответить
 
 