Премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным перед форумом "Один пояс, один путь" в Пекине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил в комментарии российскому телевидению, что Венгрия никогда не хотела противостоять РФ и пытается спасти двусторонние контакты.

В то же время Путин выразил удовлетворение развитием российско-венгерских отношений.

"Несмотря на то, что в современных геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений очень ограничены, со всем тем, что наши отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются, может доставить только удовольствие. Одной из таких стран является Венгрия", – сказал Путин венгерскому премьеру.

Представители двух стран встретились в правительственном гостевом доме, где останавливался Путин перед началом международного форума. Кто именно инициировал встречу политиков, остается неизвестным.

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Руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси сообщил, что во время разговора Орбана с Путиным обсуждались поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики, поскольку по контракту 2014 года "Росатом" строит АЭС в Венгрии.

Орбан заявил, что для Европы, включая Венгрию, крайне важно прекратить санкции против России и боевые действия в Украине, а также остановить поток беженцев, отметил Хаваси.

Как сообщалось, президент страны-агрессора России Владимир Путин утром во вторник, 17 октября, прибыл с визитом в Пекин для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Як повідомлялося, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вранці у вівторок, 17 жовтня, прибув із візитом до Пекіна для участі у третьому Форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях" та переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.