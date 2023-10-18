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Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине

каби

Утром россияне совершили пуски управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам", - говорится

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Читайте: Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27396) Херсонская область (4810)


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Ви там в сосну в'**@лись ті, хто підбирає картінку?
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18.10.2023 09:58 Ответить
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18.10.2023 10:03 Ответить
Начинайте "ATACAMS" ОСВОБОЖДАТЬ ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ МНОГОСТРАДАЛЬНОЙ Херсонщины ‼️СКОЛЬКО ЕЩЁ СТРАДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА⁉️
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18.10.2023 10:12 Ответить
Шо, прямо с F-15 бомбу сбросили (судя по фото в заголовке)?
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18.10.2023 12:18 Ответить
 
 