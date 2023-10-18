Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине
Утром россияне совершили пуски управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам", - говорится
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
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Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий18.10.2023 09:58 Ответить Мне нравится 1
кир #581965
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Vika Lysenko
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Nick Nemo
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