Оккупанты ударили из авиации по Херсонщине

Утром россияне совершили пуски управляемых авиабомб в направлении Бериславского района.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Задействовали три самолета и выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам", - говорится

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

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