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ХАМАС заявил, что готов освобождать гражданских заложников, - NBC

хамас

После напряженных переговоров, в которых участвовали представители США, Израиля и Катара, террористическая группировка ХАМАС заявила о готовности отпустить пленных женщин и детей.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил американский экс-чиновник, ХАМАС заявил о своей готовности отпустить пленных женщин и детей, однако признал, что не все заложники находятся у них под стражей.

Часть заложников находится на контроле Палестинского исламского джихада, другой группы, действующей в Газе, а другая часть в руках "случайных граждан Газы, воспользовавшихся ситуацией", добавил экс-чиновник США.

Сообщается, что ХАМАС пытается получить контроль над всеми заложниками, но не может достичь этого из-за постоянных обстрелов.

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Также источники рассказали об этом вскоре после того, как старший представитель ХАМАС сказал, что группа готова немедленно выпустить всех гражданских заложников - как иностранцев, так и израильтян - при прекращении воздушных ударов по Газе. Представитель сказал, что узников можно выпустить через час, если Израиль согласится на требования. Он заявил, что в Газе нет безопасных мест для их освобождения.

Гершон Баскин, израильский активист, считает это то же самое, что и сообщение МИД Ирана в понедельник. "Я думаю, что это ложный месседж, психологическая война. Это ничего не значит".

Он добавил, что это невозможно, потому что Израиль не даст никаких обещаний о прекращении атак, и ХАМАС это понимает. По его мнению, единственный путь к соглашению – это если ХАМАС отпустит женщин, детей, пожилых и больных людей взамен на находящихся в Израиле палестинских женщин и детей.

Также читайте: МИД Ирана утверждает, что ХАМАС готов отпустить заложников, если Израиль не будет наносить удары по Газе

Автор: 

заложник (1492) Израиль (1930) Хамас (185)


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Очередное доказательство, что с террористами надо "разговаривать" только с позиции силы.
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18.10.2023 10:14 Ответить
с ними не нужно разговаривать вообще,их нужно уничтожать))чем больше с ними говорить тем больше у них уверенности что они делают правильно и будут и дальше продолжать терроризировать))если смешать с землей газу любители нецивилизационного выбора жизни заткнуться надолго и всерьез))
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18.10.2023 10:20 Ответить
Добре, давайте повіримо в цю заяву ХАМАСа, але, як тоді, щодо цієї її частини "а інша частина у руках "випадкових громадян Гази, які скористалися ситуацією".
Тобто виходить, що "мирні" араби з сектору Газа, яких потрібно жаліти і берегти, не такі уже і мирні? І Ізраїль правий, коли бомбить їх? Це слідує зі слів самих терористів.
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18.10.2023 10:24 Ответить
Кацапні не вигідно,щоб Ізраїль порвав хамас. Тому будуть "ваньку валяти" через своїх кишенькових терористів. І якщо цахал остаточно не розбереться з цією шоблою зараз то подібне повторюватиметься і надалі.
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18.10.2023 10:33 Ответить
всё просто как у арестовича, хамас про е бал своих заложников
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18.10.2023 10:35 Ответить
Хамас увидет что Израиль уже не будет шутить. И через неделю-другую Хамас перестанет существовать. Надеюсь Израиль понимает что нельзя останавливаться иначе все повторится в еще больших масштабах.
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18.10.2023 10:39 Ответить
ХАМАСовское руководство при всем своем жестокости и коварстве довольно тупое и мысли линейно. Не в смысле, что прямолинейно, а именно линейно, примитивно, как прямая линия.
В 2006 году они похитили одного пленного и через 5 лет получили за него 1600 заключенных.
Теперь же решили эту ситуацию провернуть с 200 похищненными и получить за них всех заключенных и бессчетные миллиарды выкупа в придачу. А вместо этого получили разрушенную и не подлежащую восстановлению Газу, реальную перспективу изгнания за пределы Газы, объявление ХАМАСа, как военного, так и политического крыла, террористической организацией и физическое истребление ее руководства(типа Аль Каеды и ИГИЛ).
Сейчас они уже и согласны сдать в зад, только вот никого их зад теперь не интересует.
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18.10.2023 10:50 Ответить
Пох після любовних етюдів натаніяхи з путіним.
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18.10.2023 10:51 Ответить
зеленский с ху йлом и не такое вытворял
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18.10.2023 10:55 Ответить
 
 