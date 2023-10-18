ХАМАС заявил, что готов освобождать гражданских заложников, - NBC
После напряженных переговоров, в которых участвовали представители США, Израиля и Катара, террористическая группировка ХАМАС заявила о готовности отпустить пленных женщин и детей.
Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил американский экс-чиновник, ХАМАС заявил о своей готовности отпустить пленных женщин и детей, однако признал, что не все заложники находятся у них под стражей.
Часть заложников находится на контроле Палестинского исламского джихада, другой группы, действующей в Газе, а другая часть в руках "случайных граждан Газы, воспользовавшихся ситуацией", добавил экс-чиновник США.
Сообщается, что ХАМАС пытается получить контроль над всеми заложниками, но не может достичь этого из-за постоянных обстрелов.
Также источники рассказали об этом вскоре после того, как старший представитель ХАМАС сказал, что группа готова немедленно выпустить всех гражданских заложников - как иностранцев, так и израильтян - при прекращении воздушных ударов по Газе. Представитель сказал, что узников можно выпустить через час, если Израиль согласится на требования. Он заявил, что в Газе нет безопасных мест для их освобождения.
Гершон Баскин, израильский активист, считает это то же самое, что и сообщение МИД Ирана в понедельник. "Я думаю, что это ложный месседж, психологическая война. Это ничего не значит".
Он добавил, что это невозможно, потому что Израиль не даст никаких обещаний о прекращении атак, и ХАМАС это понимает. По его мнению, единственный путь к соглашению – это если ХАМАС отпустит женщин, детей, пожилых и больных людей взамен на находящихся в Израиле палестинских женщин и детей.
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Тобто виходить, що "мирні" араби з сектору Газа, яких потрібно жаліти і берегти, не такі уже і мирні? І Ізраїль правий, коли бомбить їх? Це слідує зі слів самих терористів.
В 2006 году они похитили одного пленного и через 5 лет получили за него 1600 заключенных.
Теперь же решили эту ситуацию провернуть с 200 похищненными и получить за них всех заключенных и бессчетные миллиарды выкупа в придачу. А вместо этого получили разрушенную и не подлежащую восстановлению Газу, реальную перспективу изгнания за пределы Газы, объявление ХАМАСа, как военного, так и политического крыла, террористической организацией и физическое истребление ее руководства(типа Аль Каеды и ИГИЛ).
Сейчас они уже и согласны сдать в зад, только вот никого их зад теперь не интересует.