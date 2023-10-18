США отправят в Израиль более 4 тыс. морпехов, - WP
Пентагон отправит десант из 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к израильскому побережью. Их разместят на военных кораблях в случае эскалации конфликта между Сектором Газы и Израилем.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, в состав группы, которая будет размещаться на кораблях, войдет 26 экспедиционное подразделение морской пехоты. Эти морпехи подготовлены к выполнению широкого спектра задач, в том числе к некоторым спецоперациям.
Военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, недавно покинувших Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, USS Mesa Verde, находился в Средиземном море и должен был отправиться на израильский берег, сообщают источники.
WP отмечает, что такая перебрасывание отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".
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Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…"
На скільки ж це пророчі слова Т.Г. Шевченка! Треба добре думати з ким дружити.
400 тис армії Ізраїля та ДВА авіаносні угрупування!!!
Бо Іран з шахедами і талібан на джипах можуть підтягнутись...
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