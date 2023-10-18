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США отправят в Израиль более 4 тыс. морпехов, - WP

сша,морпіхи

Пентагон отправит десант из 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к израильскому побережью. Их разместят на военных кораблях в случае эскалации конфликта между Сектором Газы и Израилем.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в состав группы, которая будет размещаться на кораблях, войдет 26 экспедиционное подразделение морской пехоты. Эти морпехи подготовлены к выполнению широкого спектра задач, в том числе к некоторым спецоперациям.

Военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, недавно покинувших Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, USS Mesa Verde, находился в Средиземном море и должен был отправиться на израильский берег, сообщают источники.

Читайте: Израильские танкисты внимательно анализируют ошибки россиян в Украине, - The Economist

WP отмечает, что такая перебрасывание отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".

Автор: 

Израиль (1930) США (26877) морская пехота (40)


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Топ комментарии
+5
бідні євреї, тисячоліттями їм нема спокою. Пошліть 40 тисяч. А то могутня Палестина загрожує.
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18.10.2023 10:44
+5
На початку війни була сказана фраза - "Все, що ми маємо на Півдні, в Газі, це тільки 20% загрози, а 80% на Півночі, у Хізбалли". Та й не Хізбалла це, а Іран (Хізбалла проксі Ірану). Тому й припливли дві американські авіаносні групи неймовірної вогневої могутності - "З Газою розбирайтеся самі, а якщо в гру вступить Хізбалла з Іраном, то це буде вже зовсім інша війна і це вже наша(Америки) турбота"
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18.10.2023 11:26
+4
А мы в свою очередь могли бы туда Арестовича отправить на помощь!!!
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18.10.2023 10:36
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Це ж проти Хезболи і хамасівців.Яка така сила в них є?
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18.10.2023 10:35 Ответить
А мы в свою очередь могли бы туда Арестовича отправить на помощь!!!
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18.10.2023 10:36 Ответить
бідні євреї, тисячоліттями їм нема спокою. Пошліть 40 тисяч. А то могутня Палестина загрожує.
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18.10.2023 10:44 Ответить
Цікаво що Ізраіль не забороняв чоловікам виїзджати закордон. Хоча офіційно і оголосив війну..... Це так між іншим.......
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18.10.2023 10:45 Ответить
Білорусіі вже завідивалі...тепер будемо завідивать Ізраїлю.
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18.10.2023 11:41 Ответить
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…"
На скільки ж це пророчі слова Т.Г. Шевченка! Треба добре думати з ким дружити.
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18.10.2023 10:49 Ответить
А чому не враховуєте сирію, талібан, Іран?
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18.10.2023 10:56 Ответить
проти 2000 ХАМАЗ на мопедах

400 тис армії Ізраїля та ДВА авіаносні угрупування!!!

Бо Іран з шахедами і талібан на джипах можуть підтягнутись...
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18.10.2023 11:09 Ответить
Не тем еврей стал плох, что ест свой хлеб, А тем, что проживая в своём доме, Настолько стал бездушен и свиреп, Что стал сопротивляться при погроме! © Губерман
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18.10.2023 10:59 Ответить
не в своєму домі. Штучно створена країна.
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18.10.2023 11:20 Ответить
а яка ******* держава створена природно ? хто народу виділяє дома ?
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18.10.2023 12:12 Ответить
А где свой дом евреев, в Умани? Или в Виннице? Хорош уже здесь кацапьчячу дез проталкивать.
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18.10.2023 15:35 Ответить
Байден прибув до Ізраїлю.

Його літак приземлився у Тель-Авіві
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18.10.2023 11:08 Ответить
вы шо думали это против хамас , это чтоб Байдена защищать
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18.10.2023 11:09 Ответить
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18.10.2023 11:12 Ответить
На початку війни була сказана фраза - "Все, що ми маємо на Півдні, в Газі, це тільки 20% загрози, а 80% на Півночі, у Хізбалли". Та й не Хізбалла це, а Іран (Хізбалла проксі Ірану). Тому й припливли дві американські авіаносні групи неймовірної вогневої могутності - "З Газою розбирайтеся самі, а якщо в гру вступить Хізбалла з Іраном, то це буде вже зовсім інша війна і це вже наша(Америки) турбота"
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18.10.2023 11:26 Ответить
Не зрозуміло тілько, де та грань, коли потрібно допомагати, а коли пропонувати керівництву тікати та закривати посольство.
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18.10.2023 12:05 Ответить
 
 