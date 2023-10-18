США отправят в Израиль более 4 тыс. морпехов, - WP

Пентагон отправит десант из 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к израильскому побережью. Их разместят на военных кораблях в случае эскалации конфликта между Сектором Газы и Израилем.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в состав группы, которая будет размещаться на кораблях, войдет 26 экспедиционное подразделение морской пехоты. Эти морпехи подготовлены к выполнению широкого спектра задач, в том числе к некоторым спецоперациям.

Военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, недавно покинувших Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, USS Mesa Verde, находился в Средиземном море и должен был отправиться на израильский берег, сообщают источники.

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WP отмечает, что такая перебрасывание отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".