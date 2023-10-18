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Новости Война
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Израильские танкисты внимательно анализируют ошибки россиян в Украине, - The Economist

танк,підбитий

Важной частью подготовки сил обороны Израиля к наземной операции против террористов ХАМАС в секторе Газа стал анализ неудач российской армии во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно приводит слова Хишама Ибрагима – бригадного генерала ЦАХАЛА, командующего бронетанковым корпусом, в обязанности которого входит подготовка танковых экипажей. Тот говорит, что в Израиле "внимательно наблюдали, как россияне воевали в Украине, и какие ошибки они там допускали".

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Ибрагим отмечает, что российские оккупанты "действовали в одиночку, без использования общевойсковой тактики". То есть танковые полки РФ действовали как самостоятельные подразделения, без согласования с пехотными, инженерно-саперными и артиллерийскими частями, без координации с разведкой и авиацией.

В некоторых случаях танковые колонны шли по дороге без всякой поддержки и становились для ВСУ легкой добычей, а российские танкисты были плохо обучены, их действия показывали пренебрежение даже к принятой армией РФ военной доктрине.

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Генерал Ибрагим отмечает, что ЦАХАЛ, напротив, уже несколько лет проводит совместную подготовку частей на всех уровнях.

"Мы больше не считаем, что танк способен на все. Поле боя изменилось, оно стало гораздо более многолюдным и застроенным. Оно создает для бронетехники много проблем, которые могут компенсировать действия пехоты и саперов", – говорит он.

The Economist пишет, что Израиль сейчас изучает опыт войны РФ против Украины так же, как 50 лет назад, другие страны усваивали опыт самого Израиля во время войны Судного дня. Тогда танковые части ЦАХАЛ понесли серьезные потери от противотанковых ракет, которые СССР поставлял Египту, а также от танков противника. Армия обороны Израиля смогла быстро адаптироваться. Она изобрела тактику, которую армия США широко изучала в 1970-х и 1980-х годах.

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Впрочем, и ХАМАС также извлек уроки из войны россиян против Украины, отмечает издание. Террористы во время нападения на Израиль сбрасывали с дронов гранаты на наблюдательные посты и танки. После этого на некоторых участках танки "Меркава" были замечены с решетчатыми "мангалами" над башней. Хотя использование "мангалов" россиянами вызвало насмешку и признано неэффективным против Javelin или NLAW, но считается, что такого противотанкового оружия у ХАМАС нет, поэтому израильские специалисты по бронетехнике усиливают "мангалами" защиту танков именно против сбросов с дронов.

Автор: 

Израиль (1930) танк (2260)


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Топ комментарии
+13
російські танкісти були погано навчені, їхні дії показували зневагу навіть до ухваленої армією РФ військової доктрини
------------------
Одни и те же оправдания. Московиты обгадились, потому что были плохо научены и экипированы, действовали не по уставу. А вот если бы, то тогда бы и Киев за три дня и Цусиму за один маршбросок.. В танковых колоннах московии были самые наученные экипажи с их танковых биатлонов, есть куча перехватов, где танкисты переговариваются с артой и тылом. Московиты шли лучшими силами, которые у них были с лучшей экипировкой, которая у них была с лучшим планом, который они смогли разработать, но ВСУ помножили всё на ноль.
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18.10.2023 09:54
+3
Спілкування телефоном ********** з ****** , все пояснює . Ізраїль і далі на боці мацькви .
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18.10.2023 10:37
+2
Цікава новина, яка була проігнорована українськимі медіа: вчора, 17.10.23 Нетан'яху приймав в Тель Авіве канцлера Німеччіни Шольца, той приїхав з візитом солідарности. Уявить собі, євреї прийняли у себе канцлера Німеччіни, але відмовили в прийомі єврея Зеленського, Презідента України. Адже щось там однозначно не так у відносинах України з Ізраїлем - або щось не так з Зеленським, або з Нетаньяху.
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18.10.2023 10:25
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Правила форума Совет форумчан
Коли тут друкують аналізи інших, то хочете отримати відповідь, а що ви знаєте про таку війну як в Україні? Бо дивитися звіти і приймати участь це різні речі. Війну в Україні потрібно вивчати. І учитель це Україна
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18.10.2023 09:50 Ответить
російські танкісти були погано навчені, їхні дії показували зневагу навіть до ухваленої армією РФ військової доктрини
------------------
Одни и те же оправдания. Московиты обгадились, потому что были плохо научены и экипированы, действовали не по уставу. А вот если бы, то тогда бы и Киев за три дня и Цусиму за один маршбросок.. В танковых колоннах московии были самые наученные экипажи с их танковых биатлонов, есть куча перехватов, где танкисты переговариваются с артой и тылом. Московиты шли лучшими силами, которые у них были с лучшей экипировкой, которая у них была с лучшим планом, который они смогли разработать, но ВСУ помножили всё на ноль.
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18.10.2023 09:54 Ответить
Так вроде выглядит что это московиты обгадились,а ЗСУ то таке...не о чем.Это рос армия воевала с глупыми рапуасами и умудрилась обгадится?Я бы посмотрел (хотя не желаю никому войну,тем более Изрпилю) как бы Израль выстоял против воюя против врага у которого татальное привосходсво в авиации,ракетах,танках и т.д. И превосходство не только качественное ,но колличесвенное.Такие заносчивые ...
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18.10.2023 10:10 Ответить
Який би екіпаж танка не був супернавчений , якщо немає взаємодії з піхотою , артою , авіацією і тд. , його знищать .
Мова про це ,, про те що не екіпажі танків у кацапів дебіли , а генерали , які не можуть налагодити взаємодію між родами військ . Це те про що постійно пише Бутусов , обговорюючи проблеми в ЗСУ .
Наші військові з фронту теж жаліються , що мовляв - з плануванням і взаємодією в нас теж проблеми , але у кацапні з цим проблеми ще більші . І це поки що - нам добряче допомагає .
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18.10.2023 10:11 Ответить
Рускій - ето і судьбінушка, і другім наука!
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18.10.2023 09:55 Ответить
у орків однозначно була завищена самооцінка під час нападу 24.02.22 (може й зараз завищена),
ця риса характеру їхнього дебілоїдного недоетносу (вкупі з московитським "авось") теж допомогла Україні вистояти
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18.10.2023 10:08 Ответить
Цікаво тільки, хто їм доповідає??
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18.10.2023 10:10 Ответить
Цікава новина, яка була проігнорована українськимі медіа: вчора, 17.10.23 Нетан'яху приймав в Тель Авіве канцлера Німеччіни Шольца, той приїхав з візитом солідарности. Уявить собі, євреї прийняли у себе канцлера Німеччіни, але відмовили в прийомі єврея Зеленського, Презідента України. Адже щось там однозначно не так у відносинах України з Ізраїлем - або щось не так з Зеленським, або з Нетаньяху.
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18.10.2023 10:25 Ответить
Спілкування телефоном ********** з ****** , все пояснює . Ізраїль і далі на боці мацькви .
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18.10.2023 10:37 Ответить
Та й Шольц теж десь поряд харчується.
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18.10.2023 11:24 Ответить
Угу, тільки чомусь це ізраїльска строна відмовила Зеленьському у зустрічі.
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18.10.2023 17:09 Ответить
Та зрозуміло ж - чому . Щоб ***** не засмучувати .
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18.10.2023 18:47 Ответить
може ЗЕленський - жидобандеровець?
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18.10.2023 10:39 Ответить
"Мудрий завжди вчиться на чужих помилка"!
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18.10.2023 10:30 Ответить
Да израильтянам там сейчас воевать на порядок легче, у террористов ведь нет ни танков, ни БТР-ов, ни самолетов, ни вертолетов, ни ПВО, ни гаубиц..
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18.10.2023 11:16 Ответить
Куменко ім'я Абрахайм на мусульманський лад " прохвесіонали" переклали.
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18.10.2023 17:11 Ответить
 
 