Украинские защитники "отминусовали" две российские бронемашины, два танка и БМП. ВИДЕО
Бойцы 2-го батальона президентской бригады уничтожили российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы поразили две российские бронемашины (MRAP), два танка и одну БМП.
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Mitr Nedoverov
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Bob Fayn
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