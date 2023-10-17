Украинские защитники "отминусовали" две российские бронемашины, два танка и БМП. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона президентской бригады уничтожили российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы поразили две российские бронемашины (MRAP), два танка и одну БМП.

Смотрите также: Наши бойцы ракетой GMLRS поразили российскую САУ "Гиацинт-С" на Токмакском направлении. ВИДЕО