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Украинские защитники "отминусовали" две российские бронемашины, два танка и БМП. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона президентской бригады уничтожили российскую военную технику во время ударов западнее села Красногоровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши бойцы поразили две российские бронемашины (MRAP), два танка и одну БМП.

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танк (2260) уничтожение (7040) Донецкая область (9784) БМП (403)


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такое впечатление, что в бомбочке было немного напалма )))
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17.10.2023 18:16 Ответить
не розумію,я ці бімбочки. не вбили, а підсмажили галіфе
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17.10.2023 18:56 Ответить
Главное уделать женилку.
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17.10.2023 19:31 Ответить
Омлет удался, а в итоге , до глубины души обидно за бесцельно прожитые годы..
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17.10.2023 19:32 Ответить
 
 