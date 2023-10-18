Россияне обстреляли Харьков, ранена женщина (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
СМИ сообщают о взрывах в Харькове.
Мэр Игорь Терехов заявил, что есть некоторые проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения.
ГГлава обладминистрации Синегубов позже сообщил, что в результате обстрела пострадала гражданская женщина 67 лет, она получила осколочные ранения.
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конечно, удары по военно значимым целям необходимы, но не только одни они. нужны и удары по целям-символам. ну, и в них бывает куда проще попасть, их координаты известны и сам факт и последствия ударов сложнее скрыть от обывателя.