РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8645 посетителей онлайн
Новости Война
4 948 13

Россияне обстреляли Харьков, ранена женщина (обновлено)

харків

Российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

СМИ сообщают о взрывах в Харькове.

Мэр Игорь Терехов заявил, что есть некоторые проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения.

Читайте также: Ночной ракетный удар по Запорожью: Предварительно россияне били с С-300 по центру города

ГГлава обладминистрации Синегубов позже сообщил, что в результате обстрела пострадала гражданская женщина 67 лет, она получила осколочные ранения.

Автор: 

обстрел (27396) Харьков (7520) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
что-то в москва-сити давно ничего не прилетало.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:03
+5
та знаю((, в Харкові саме так, на жаль. Щойно з другом розмовляла, сказав, що вибух був такий, що земля задрижала, він десь поруч був, десь неподалік від центру міста. Воно то й зрозуміло, що Харків поруч з орківським стійлом, що летить балістика 40 секунд, яке ПВО встигне зреагувати?((((
показать весь комментарий
18.10.2023 12:15
+5
На кожен обстріл України, має бути відповідь по Білгороду.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И как обычно. Сначала бабах, а потом тревога
показать весь комментарий
18.10.2023 11:58 Ответить
Він правду сказав. Зазвичай спочатку вибух, а потім вмикають сирену. Тобто від першого вибуху не сховається ніхто, навіть якщо захоче. Але найчастіше - це гуде сирена хвилин 5, і ніяких вибухів.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:12 Ответить
та знаю((, в Харкові саме так, на жаль. Щойно з другом розмовляла, сказав, що вибух був такий, що земля задрижала, він десь поруч був, десь неподалік від центру міста. Воно то й зрозуміло, що Харків поруч з орківським стійлом, що летить балістика 40 секунд, яке ПВО встигне зреагувати?((((
показать весь комментарий
18.10.2023 12:15 Ответить
Так, просто не встигнуть вчасно тривогу подати. Але трохи напрягають ці холості тривоги.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:22 Ответить
згодна. Але, навіть у мене в Дніпрі таке трапляється, а ми трошки подалі від оркостану, ніж Харків((. Харківська область це не тільки балістика, на жаль, а ще й артилерія((. Одним словом - до нас вторглися нЕлюди, які руйнують все, вбивають всіх, кого дістануть, бессистемно й безглуздо, заради жаги вбивства.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:55 Ответить
что-то в москва-сити давно ничего не прилетало.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:03 Ответить
Яка користь від масква-сіті? Краще аеродроми та склади зруйнувати
показать весь комментарий
18.10.2023 13:09 Ответить
справедливый вопрос. особенно на фоне фотографий разрушенных в центре Харькова исторических зданий.
конечно, удары по военно значимым целям необходимы, но не только одни они. нужны и удары по целям-символам. ну, и в них бывает куда проще попасть, их координаты известны и сам факт и последствия ударов сложнее скрыть от обывателя.
показать весь комментарий
18.10.2023 14:48 Ответить
На кожен обстріл України, має бути відповідь по Білгороду.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:19 Ответить
Та хоча б миттєва відповідь по пусковій установці - і то було б добре. Але для цього потрібні спеціальні ракети, які будуть запускатися з ф-16
показать весь комментарий
18.10.2023 12:24 Ответить
***** до пу#ина Білгород, воно казало що там живуть одні Українці...
показать весь комментарий
18.10.2023 13:17 Ответить
 
 