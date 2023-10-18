Три модификации танков Leopard приняты на вооружение, - Минобороны
Министерство обороны Украины приняло на вооружение для ВСУ танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие.
Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.
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2. Використовується ЗСУ прийняиий на озброєння- це інший статус озброєння, якщо ти не знав.
3. Не зрозуміло що із 2А4?
4. Постарайсяю щоби пальці, не випереджали голову. Всім буде корисно.
Можливо якісь перспективи виробництва у випадку Лєо 2А5. І можливо наявність у світі 1А5?
Так питання у тому і є- чому 1А5 поставлений, а 2А4 ні?
треба буде біотехнологів гукати
Наш - С2Н5ОН!!!!