Три модификации танков Leopard приняты на вооружение, - Минобороны

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для ВСУ танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

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