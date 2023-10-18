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Новости Война
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Три модификации танков Leopard приняты на вооружение, - Минобороны

leopard

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для ВСУ танки "Leopard" 2А6, "Leopard" 2А5 и "Leopard" 1А5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей", - говорится в сообщении.

Читайте: Поврежденные на фронте в Украине танки Leopard отремонтируют в Литве

Автор: 

Минобороны (9371) Leopard (115) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+4
1.Це інформаційне повідомлення, а не " сенсація".
2. Використовується ЗСУ прийняиий на озброєння- це інший статус озброєння, якщо ти не знав.
3. Не зрозуміло що із 2А4?
4. Постарайсяю щоби пальці, не випереджали голову. Всім буде корисно.
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18.10.2023 12:27
+3
С2Н5ОН
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18.10.2023 12:25
+2
С2Н5BIH 😁
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18.10.2023 12:26
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Оце сенсація
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18.10.2023 12:23 Ответить
1.Це інформаційне повідомлення, а не " сенсація".
2. Використовується ЗСУ прийняиий на озброєння- це інший статус озброєння, якщо ти не знав.
3. Не зрозуміло що із 2А4?
4. Постарайсяю щоби пальці, не випереджали голову. Всім буде корисно.
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18.10.2023 12:27 Ответить
2А4 зрозуміло - поки не поставлені на озброєння
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18.10.2023 12:28 Ответить
і можливо ніколи не встане вже, бо застарілий трохи
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18.10.2023 12:30 Ответить
Тобто Лєопард 2 "старіщий за Лєопард 1 ?
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18.10.2023 12:32 Ответить
Систему управління вогнем у Лео 1а5 новіша ніж в Лео 2а4, думаю саме тому. EMES 18 замість EMES 15.
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18.10.2023 12:46 Ответить
Аргумент. Хоча, не думаю, що тільки по причині 15, чи 18.
Можливо якісь перспективи виробництва у випадку Лєо 2А5. І можливо наявність у світі 1А5?
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18.10.2023 14:04 Ответить
Блін, та ти провідец !
Так питання у тому і є- чому 1А5 поставлений, а 2А4 ні?
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18.10.2023 12:30 Ответить
Їх всього декілька штук. Гадаю навіть десяти не буде.
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18.10.2023 13:18 Ответить
Постарайся від@батися від мене доки не пізно.
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18.10.2023 12:32 Ответить
на цій оптимістичній ноті завершую візит на Цензорі. Працювати іду і дякую за комент. Тихої години вам.
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18.10.2023 12:43 Ответить
2А4?
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18.10.2023 12:23 Ответить
Шо 2А4?
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18.10.2023 12:25 Ответить
С2Н5ОН
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18.10.2023 12:25 Ответить
С2Н5BIH 😁
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18.10.2023 12:26 Ответить
Е-2 : Е-4
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18.10.2023 12:27 Ответить
...хвати хлопці, бо мул піде
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18.10.2023 12:29 Ответить
цифрова формула мулу досить складна.

треба буде біотехнологів гукати
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18.10.2023 12:30 Ответить
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18.10.2023 12:31 Ответить
а якшо мул - то не осад на дні водоймища, а гібрид коня та віслюка ( не будемо про Лаврова та Ze), то й зоологів та коневодів з циганвою
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18.10.2023 12:35 Ответить
ну це хіба шо, як один із безлічі варіантів...
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18.10.2023 12:40 Ответить
...буває
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18.10.2023 12:27 Ответить
Н2О - девіз не наш!
Наш - С2Н5ОН!!!!
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18.10.2023 12:31 Ответить
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18.10.2023 12:37 Ответить
прошу пана, досить
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18.10.2023 12:40 Ответить
прєкращаюсь !
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18.10.2023 12:41 Ответить
 
 