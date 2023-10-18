В результате ночного обстрела Херсонщины погибла женщина
18 октября около 2-х часов армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Камышанский старостинский округ Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В поселке Благовещенском была ранена 69-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавшей диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму, проникающее осколочное ранение брюшной полости, осколочное ранение левого бедра. С ночи врачи боролись за жизнь пациентки, но травмы оказались смертельными", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий18.10.2023 15:34 Ответить Мне нравится 0
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