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Мужчина на Гомельщине повесил посреди села украинский флаг вместо белорусского. Его задержали

беларусь

Житель поселка Сосновый бор в Гомельской области ночью снял вывешенный среди населенного пункта белорусский флаг и выбросил его на свалку. Вместо него повесил флаг Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Позірник. Навіны пра Беларусь".

По словам правозащитников, имя мужчины – Валерий Самсоненко. Ему 41 год, раньше он работал в местном отделении по чрезвычайным ситуациям.

Силовики устроили в поселке облаву. В квартире Валерия, где он проживает вместе с братом, был найден бело-красно-белый белорусский флаг.

И Валерия, и его брата Игоря задержали.

Смотрите: Белорусский пропагандист Жук: "Если вы услышали от кого-то слова "права человека", знайте - это враг Беларуси". ВИДЕО

Силовики утверждают, что украинский флаг посреди поселка белорус повесил, потому что был пьян.

Автор: 

Беларусь (7902) флаг (937)


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Топ комментарии
+19
Это сильно ! Это поступок!
За такое в Белоруссии
Могут вывезти в лес
Навсегда
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18.10.2023 14:13
+12
Так, у цій злочінній справі диктатор має великий кровавий досвід.
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18.10.2023 14:17
+9
Гомель- Це Украiна!!! Зеленский, введи войска в Гомель, для защиты украинцев от притиснения Минской Хунты и ихнего внешнего Китайского и московского управления
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18.10.2023 14:30
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Это сильно ! Это поступок!
За такое в Белоруссии
Могут вывезти в лес
Навсегда
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18.10.2023 14:13 Ответить
Так, у цій злочінній справі диктатор має великий кровавий досвід.
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18.10.2023 14:17 Ответить
бедный мужик, что его только ждет.
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18.10.2023 14:13 Ответить
Гомель - наш!...
Я ручаюсь...
Моя бабуся там вчилась варити гуляш!
З картоплею страви...
Гриби збирати -
Картопля з грибами...мій перший враж...
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18.10.2023 14:14 Ответить
Не знаю як Гомель, а те що до 1919 року Берестейщина була українською ще з часів Волинських князів - це 100%
Потім окупація поляками, а в 1939 році совети з гітлером коли ділили Польшу то вирішили Берестейщину не віддавати назад Україні, а приліпити до Білорусі, щоб асимілювати українців і не мати проблем з українським підпіллям на стратегічній трасі Смоленськ- Варшава
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19.10.2023 07:42 Ответить
Гомель- Це Украiна!!! Зеленский, введи войска в Гомель, для защиты украинцев от притиснения Минской Хунты и ихнего внешнего Китайского и московского управления
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18.10.2023 14:30 Ответить
Схоже, добродій щось знає.
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18.10.2023 14:59 Ответить
Та тряпка,то не білоруський прапор,то символ радянської окупації і терору.
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18.10.2023 15:00 Ответить
Це не білоруський прапор.
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18.10.2023 15:14 Ответить
В квартирі Валерія, де він мешкає разом із братом, знайшли біло-червоно-білий білоруський прапор.
І на картинці до цієї статті був би більш доречним саме такий прапор, а не прапор БССР.
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18.10.2023 15:30 Ответить
Силовики утверждают, что украинский флаг посреди поселка белорус повесил, потому что был пьян. Источник:
И в таком состоянии сам его сшил)))
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18.10.2023 17:35 Ответить
 
 