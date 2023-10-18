Мужчина на Гомельщине повесил посреди села украинский флаг вместо белорусского. Его задержали

Житель поселка Сосновый бор в Гомельской области ночью снял вывешенный среди населенного пункта белорусский флаг и выбросил его на свалку. Вместо него повесил флаг Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Позірник. Навіны пра Беларусь".

По словам правозащитников, имя мужчины – Валерий Самсоненко. Ему 41 год, раньше он работал в местном отделении по чрезвычайным ситуациям.

Силовики устроили в поселке облаву. В квартире Валерия, где он проживает вместе с братом, был найден бело-красно-белый белорусский флаг.

И Валерия, и его брата Игоря задержали.

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Силовики утверждают, что украинский флаг посреди поселка белорус повесил, потому что был пьян.