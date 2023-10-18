Мужчина на Гомельщине повесил посреди села украинский флаг вместо белорусского. Его задержали
Житель поселка Сосновый бор в Гомельской области ночью снял вывешенный среди населенного пункта белорусский флаг и выбросил его на свалку. Вместо него повесил флаг Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Позірник. Навіны пра Беларусь".
По словам правозащитников, имя мужчины – Валерий Самсоненко. Ему 41 год, раньше он работал в местном отделении по чрезвычайным ситуациям.
Силовики устроили в поселке облаву. В квартире Валерия, где он проживает вместе с братом, был найден бело-красно-белый белорусский флаг.
И Валерия, и его брата Игоря задержали.
Силовики утверждают, что украинский флаг посреди поселка белорус повесил, потому что был пьян.
Топ комментарии
+19 Галина Боброва #582785
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+12 Danger Zone
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+9 Alex Nosov #582146
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За такое в Белоруссии
Могут вывезти в лес
Навсегда
Я ручаюсь...
Моя бабуся там вчилась варити гуляш!
З картоплею страви...
Гриби збирати -
Картопля з грибами...мій перший враж...
Потім окупація поляками, а в 1939 році совети з гітлером коли ділили Польшу то вирішили Берестейщину не віддавати назад Україні, а приліпити до Білорусі, щоб асимілювати українців і не мати проблем з українським підпіллям на стратегічній трасі Смоленськ- Варшава
І на картинці до цієї статті був би більш доречним саме такий прапор, а не прапор БССР.
И в таком состоянии сам его сшил)))