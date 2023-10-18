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Путин хочет посетить Северную Корею. Пока туда уехал Лавров

чен,путін,кім,ин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян.

Про це Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД РФ в начале недели сопровождал российского диктатора Владимира Путина во время визита в Китай. В Пекине Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И.

Теперь же, пока Путин проводит в Пекине переговоры, Лавров прибыл в КНДР.

Там он намерен обсудить со своим северокорейским коллегой Чо Сон Хуи вопрос двустороннего военного и экономического сотрудничества, а также возможный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян.

Читайте: США, Япония и Южная Корея создали "горячую линию" безопасности для реагирования на угрозы КНДР

Перед этим Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября в России, которую северокорейский диктатор посещал с визитом.

Автор: 

КНДР (1214) Лавров Сергей (2306) путин владимир (31335) россия (95702)


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Топ комментарии
+7
На дрезині з чемайданчиком😂
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18.10.2023 14:59
+4
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18.10.2023 15:08
+3
КАКОЙ ИЗ ПУТЕНОВ ХОЧЕТ ПОЕХАТЬ? Старый и дряхлый с деменцией, тремором, тот перед визитом в бункер к которому журнашлюхи кремлевкие 2 недели были на карантине или моложавый путен, который бегает по заводам параходам, обнимает людей из массовки и по 2 часа сидит на прессконференциях?)))
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18.10.2023 15:08
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На дрезині з чемайданчиком😂
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18.10.2023 14:59 Ответить
Це на тому ************ шо в нього ***** какає?
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18.10.2023 15:03 Ответить
Хотят тройничек расписать с лаврухою и кимом?))
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18.10.2023 15:01 Ответить
Фамилия коллеги лошадинной головы, говорит сама за себя - Чо Сон ***
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18.10.2023 17:04 Ответить
тебя с дурки выписали тролль...?
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18.10.2023 16:31 Ответить
иди на путина тролль - сколько вас ********** на Цензоре уже было...(
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18.10.2023 16:43 Ответить
Клянч в упоротих чучхе ********** чи не клянч -не допоможе.
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18.10.2023 15:01 Ответить
Сходняк підарков. На часі зустрічатися з кобзоном
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18.10.2023 15:04 Ответить
Двое из ларца, одинаковы с лица..
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18.10.2023 15:08 Ответить
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18.10.2023 15:08 Ответить
КАКОЙ ИЗ ПУТЕНОВ ХОЧЕТ ПОЕХАТЬ? Старый и дряхлый с деменцией, тремором, тот перед визитом в бункер к которому журнашлюхи кремлевкие 2 недели были на карантине или моложавый путен, который бегает по заводам параходам, обнимает людей из массовки и по 2 часа сидит на прессконференциях?)))
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18.10.2023 15:08 Ответить
"приключения жёлтого чемоданчика" )
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18.10.2023 15:13 Ответить
Яка то копія @уйла поїде до кндр? Та шо пройшла оглядини у КНР чи якась інша?
Бункерний среться з бункера на світ божий вилізти, а після Бердянська та Луганська ще й у бункері среться безперервно за згадку вийти з бункера
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18.10.2023 15:15 Ответить
И кто это нам звездел про внешнее управление!?
С протянутой рукой то в Китай, то в КНДР....
Это всё, что надо знать про "сильного" геополитика!
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18.10.2023 15:18 Ответить
***** хочет перенять опыт Ына как обустроить страну уже окончательно под одного диктатора чтобы никто даже пискнуть не мог. Веселые времена на Параше настают.
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18.10.2023 15:20 Ответить
Ти ще не бачив як куйло любʼязно смокче у Ина
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18.10.2023 19:18 Ответить
Ніколи не думав що побачу як росія клянчить ********** у Північної Кореї...
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18.10.2023 15:27 Ответить
Цікаво, чому цензорський скрипт вгледів в слові "боє-при- пас" матюк? Нічо в голову не приходить...
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18.10.2023 15:33 Ответить
Матюк у прізвищі північнокорейського колеги лаврова, до якого той прибув.
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18.10.2023 16:32 Ответить
Прорив, **** тут казать!
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18.10.2023 15:30 Ответить
Куди ця нациська мерзота ще може поїхати, як не до братів по розуму терористів: кндр ,іран ,білорусь жаль що китай підтримує міжнародного злочинця.
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18.10.2023 15:31 Ответить
Китай нічого не дав окрім гарних слів. Пиня до КНДР поповз.
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18.10.2023 15:37 Ответить
ніхто не хоче брати до себе?
у кндр, його точно не знайдуть.
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18.10.2023 15:45 Ответить
Для нас це серйозна проблема, адже преться воно туди аби отримати більші поставки зброї, а там її величезна кількість, крім того місцеві раби готові день і ніч її клепати якщо накаже "улюблений лідер". Цілком можливо, що крім зброї Х.йло їде і по добровольців, яких теж можуть надати чимало.
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18.10.2023 15:50 Ответить
Вже пишуть про хитру схему. Північна Корея побудує заводи швидкої зборки на раші по виробництву ***********. А по факту жовтопикі будуть постачати все це через КНДР.
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18.10.2023 15:54 Ответить
ЗСУ вже мають версію АТАКМС, що може ує*ати по Пхеньяну?)
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18.10.2023 17:22 Ответить
всі хочуть посмактати в малого ина щоб дав більше снарядів
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18.10.2023 17:41 Ответить
Нехай їде, може його там корейці з голодухи зʼїдять як пса блохастого! В них таке псячє мʼясо справжній делікатес.
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18.10.2023 19:17 Ответить
 
 