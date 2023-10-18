Путин хочет посетить Северную Корею. Пока туда уехал Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян.
Про це Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Глава МИД РФ в начале недели сопровождал российского диктатора Владимира Путина во время визита в Китай. В Пекине Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И.
Теперь же, пока Путин проводит в Пекине переговоры, Лавров прибыл в КНДР.
Там он намерен обсудить со своим северокорейским коллегой Чо Сон Хуи вопрос двустороннего военного и экономического сотрудничества, а также возможный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян.
Перед этим Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября в России, которую северокорейский диктатор посещал с визитом.
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+7 Алекс Мышкевич
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Бункерний среться з бункера на світ божий вилізти, а після Бердянська та Луганська ще й у бункері среться безперервно за згадку вийти з бункера
С протянутой рукой то в Китай, то в КНДР....
Это всё, что надо знать про "сильного" геополитика!
у кндр, його точно не знайдуть.