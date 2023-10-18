Путин хочет посетить Северную Корею. Пока туда уехал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Пхеньян.

Про це Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД РФ в начале недели сопровождал российского диктатора Владимира Путина во время визита в Китай. В Пекине Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И.

Теперь же, пока Путин проводит в Пекине переговоры, Лавров прибыл в КНДР.

Там он намерен обсудить со своим северокорейским коллегой Чо Сон Хуи вопрос двустороннего военного и экономического сотрудничества, а также возможный визит президента России Владимира Путина в Пхеньян.

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Перед этим Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября в России, которую северокорейский диктатор посещал с визитом.