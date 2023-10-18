Силы обороны на Запорожье уничтожили российский Су-25
Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили российский истребитель Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
"На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области. Уничтожен вражеский самолет Су-25. Также воины ОСГВ "Таврия" продолжают наступление - имеют частичный успех к югу от Работино", - говорится в сообщении.
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Сили оборони Таврійського напряму пишуть "станом на 18.10.23"
https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/*********************************************************************** https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/***********************************************************************
Виходить так, що збито кацапольот станом на 18.10.23, тобто Генштабом вже враховано "до 18.10.23". Іншої інфи немає
Молодці хлопці!