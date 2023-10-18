Силы обороны на Запорожье уничтожили российский Су-25

Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили российский истребитель Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области. Уничтожен вражеский самолет Су-25. Также воины ОСГВ "Таврия" продолжают наступление - имеют частичный успех к югу от Работино", - говорится в сообщении.

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