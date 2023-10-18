РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8645 посетителей онлайн
Новости Война
5 617 20

Силы обороны на Запорожье уничтожили российский Су-25

су25

Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили российский истребитель Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области. Уничтожен вражеский самолет Су-25. Также воины ОСГВ "Таврия" продолжают наступление - имеют частичный успех к югу от Работино", - говорится в сообщении.

Читайте также: "HIMARS" уничтожает две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" одной ракетой. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2834) уничтожение (7040)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Гарна робота!

Молодці хлопці!

показать весь комментарий
18.10.2023 15:52
+5
Это уже 4-й за неделю ? ( очень похоже , что нам дали что-то новенькое - без рекламы ...)
показать весь комментарий
18.10.2023 15:53
+4
Ще б касетним снарядом жахнути по місцю приземлення пілота, якщо не подох
показать весь комментарий
18.10.2023 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Забаранили лєтуна чи ні? Якщо так - на обмін потвору.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:37 Ответить
to kobzon
показать весь комментарий
18.10.2023 16:44 Ответить
Ще б касетним снарядом жахнути по місцю приземлення пілота, якщо не подох
показать весь комментарий
18.10.2023 15:38 Ответить
Як живий, то на обмін пі@ара - за кацапського пілота наших повернемо
показать весь комментарий
18.10.2023 15:40 Ответить
Все залежить від того, де від впаде - якщо в нашому тилу, то звісно обміняти, а якщо у ворожому то навіщо його живим відпускати
показать весь комментарий
18.10.2023 15:54 Ответить
Згоден
показать весь комментарий
18.10.2023 15:56 Ответить
атріцатільна взлітєл.
показать весь комментарий
18.10.2023 15:39 Ответить
За цими всіма "продовжують" наступ сотні життів Українців.... війна - велике горе.....
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показать весь комментарий
18.10.2023 15:42 Ответить
Ось таааак, а пуйло там хай далі про 9 махів белькоче і про патрулювання
показать весь комментарий
18.10.2023 15:43 Ответить
це на завтра для ?
показать весь комментарий
18.10.2023 15:46 Ответить
Генштаб пише дати "до 18.10.23"

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yZN6tC8NUJG3E83yji1BnUQ6PGjRTwwXnSKK1Su2h3tV7PMxDLsRRJKAFTVFwPwNl

Сили оборони Таврійського напряму пишуть "станом на 18.10.23"

https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/*********************************************************************** https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/***********************************************************************


Виходить так, що збито кацапольот станом на 18.10.23, тобто Генштабом вже враховано "до 18.10.23". Іншої інфи немає
показать весь комментарий
18.10.2023 15:53 Ответить
У цьому звіті .
показать весь комментарий
18.10.2023 15:56 Ответить
Гарна робота!

Молодці хлопці!

показать весь комментарий
18.10.2023 15:52 Ответить
Это уже 4-й за неделю ? ( очень похоже , что нам дали что-то новенькое - без рекламы ...)
показать весь комментарий
18.10.2023 15:53 Ответить
Или кацалеты начали летать в зоне поражения, у них же типа наступление на восточном фронте и контратаки под роботино
показать весь комментарий
18.10.2023 16:47 Ответить
нет - это второй на этой неделе, на прошлой было три...!
показать весь комментарий
18.10.2023 16:48 Ответить
дай боже, щоб не останній...
показать весь комментарий
18.10.2023 16:17 Ответить
Су-25 - штурмовик, а не винищувач. Богдан Гуньковський, ти ще б бомбардирувальником обізвав су-25.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:56 Ответить
Точно ....добре хоч не танком назваа
показать весь комментарий
18.10.2023 18:12 Ответить
Долiтався ********, земля тобi гандону битим склом.
показать весь комментарий
18.10.2023 18:19 Ответить
 
 