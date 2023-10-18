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"HIMARS" уничтожает две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" одной ракетой. ВИДЕО

Украинский экипаж установки "HIMARS" одной ракетой уничтожил две вражеские РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты припарковали две пусковые установки рядом с полевым складом боеприпасов, так что одного удара украинских воинов хватило, чтобы уничтожить сразу две реактивные установки и склад.

"Эпичное уничтожение одной ракетой HIMARS сразу двух пусковых установок в РСЗО БМ-21 "Град" вместе с артиллерийским складом противника и обслуживающим персоналом. "Гениально" разместив технику, "вторая армия мира" существенно сэкономила боеприпасы для ВСУ. Работает 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило", - говорится в комментарии к видео.

Читайте также: ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) РСЗО (197) HIMARS (288)


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Топ комментарии
+46
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18.10.2023 14:34
+40
Приємно дивитися на роботу наших ЗСУ!!! Молодці хлопці!!! Дай вам Бог здоров'я і Ангела охоронця!!!
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18.10.2023 14:35
+35
Справді, шикарний постріл!
За такий постріл і нагородити не гріх, як мінімум, відпусткою додому!
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18.10.2023 14:43
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18.10.2023 14:34 Ответить
Приємно дивитися на роботу наших ЗСУ!!! Молодці хлопці!!! Дай вам Бог здоров'я і Ангела охоронця!!!
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18.10.2023 14:35 Ответить
файний відос!
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18.10.2023 15:04 Ответить
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18.10.2023 17:15 Ответить
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18.10.2023 14:37 Ответить
Офигенное видео!
Вот это мастерство!
Брависсимо!
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18.10.2023 14:40 Ответить
Прєступлєніє...і наказаніє👍👏
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18.10.2023 14:41 Ответить
Чудовий результат без переплат...
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18.10.2023 14:41 Ответить
Спіймали курок прямо у курятнику - накрили усю шоблу разом!
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18.10.2023 14:41 Ответить
Орки думали, що вони на полігоні?
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18.10.2023 14:43 Ответить
Так їх же ж "камандіри ****@лі сказалі што на учєнія єдут на блокпасту стаять"
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18.10.2023 15:18 Ответить
Так вони і на полігоні, тільки в якості мішеней ))
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18.10.2023 15:24 Ответить
Справді, шикарний постріл!
За такий постріл і нагородити не гріх, як мінімум, відпусткою додому!
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18.10.2023 14:43 Ответить
так, це красиво...
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18.10.2023 14:46 Ответить
Ні ну в кінці гарний бабах вийшов. А то я вже хвилювався за самі Гради, чи сильно вони були пошкоджені після першого прильоту.
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18.10.2023 14:50 Ответить
Осколки до реки долетели.
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18.10.2023 15:05 Ответить
Respect to Mr. Tryasilo 😁
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18.10.2023 14:50 Ответить
Цапорилі пішли в пекло!
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18.10.2023 14:52 Ответить
Склад *********** гєройськi отстрєлiвался.💩
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18.10.2023 14:54 Ответить
і пікнуть не встигли
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18.10.2023 14:55 Ответить
Зато как пукнул
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18.10.2023 15:04 Ответить
Они даже пукнуть не успели, не то что пикнуть.
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18.10.2023 15:05 Ответить
Чарівно...)))
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18.10.2023 14:57 Ответить
просто шикарно. нічого і добавити
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18.10.2023 14:58 Ответить
ваньків більше не має яке горе яке горе
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18.10.2023 15:02 Ответить
Ехал Ваня на БээМи
Видит Ваня в реке рак.
Сунул Ваня в БМ ракету,
Химмарс по нему ххх....ккккуяк.
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18.10.2023 15:03 Ответить
Талант))
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18.10.2023 15:24 Ответить
Та ладно, какой там талант.
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18.10.2023 16:32 Ответить
Говорил же кацапам: - Кучками больше одного не собираться, слово "сво" - не произносить!
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18.10.2023 15:10 Ответить
просто феерично.
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18.10.2023 15:15 Ответить
Ну прям чемпион по боулингу
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18.10.2023 15:21 Ответить
Лапти домой в Омск улетели. Встречай мама меня по частям )
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18.10.2023 15:23 Ответить
🔥Є збиття ще одного літака окупантів Су-25 на Таврійському напрямі

Це вже четвертий за тиждень.
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18.10.2023 15:29 Ответить
Кажуть, що то вчорашній Су-25. На жаль
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18.10.2023 16:53 Ответить
***** рулю, тюрьма шофьору))))
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18.10.2023 15:29 Ответить
Красива
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18.10.2023 15:30 Ответить
Розрахунку ******** всім нагороди! Біс!!!!!
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18.10.2023 15:30 Ответить
Це джек пот з фул хаусом...
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18.10.2023 15:32 Ответить
нічіво нє прєдвєщало бяди.
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18.10.2023 15:36 Ответить
Одним пострілом трьох зайців: дві установки і БК.
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18.10.2023 15:38 Ответить
и Су25
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18.10.2023 15:55 Ответить
Витримка неймовірна - дочекались поки приїде другий екіпаж, рашисти почнуть " суетиться, бегать( бо мені це нравітся) і аж потім одна маленька ракетка - і краса, і сльзи, і біль, розірвані кацапи на шматки - а шо ще нам потрібно для перемоги - тіки підтримка ЗСУ.
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18.10.2023 16:03 Ответить
Вьі фсьо врьоті
єто прошлогодніє кадри, по состоянію на сєйчас всє хімєри унічтожєни.
єто кадри з американскіх учєній.
єто тє два послєдніх хімєри, коториє пєрєдал фашінгтон, і оні ужє унічтожени "Ланцєтамі".
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18.10.2023 16:07 Ответить
И опять орки убежали с места удара
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18.10.2023 16:18 Ответить
к Кобздону на концерт...)
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18.10.2023 16:29 Ответить
Патєрь уже нєт, а гражданскія і екологія, не постраждалі!
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18.10.2023 16:33 Ответить
Сволота московська потім буде казати що українці стреляли по житловим будинкам. Самі ж ховаються в селі і ведуть звідти вогонь. Нічого святого, ніяких цінностей, ні моралі, ні своісті у того брудного народця. Гниль на тлі планети.
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18.10.2023 17:45 Ответить
Та хіба це новина ?!
Навіть в 2014 році ***** лише нагадав про древню московитську традицію :

"а ми пустім вперьод жєнщін і дєтей ... пусть попробуют стрєлят'" .

В 1708 в Батурині ***** не було , але був пєтя збоченець ...
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18.10.2023 19:03 Ответить
відео красиве , але для чого така голосна ,,музика,, ? або роблю тихіше , або виключаю звук взагалі
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19.10.2023 02:00 Ответить
 
 