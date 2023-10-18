"HIMARS" уничтожает две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" одной ракетой. ВИДЕО

Украинский экипаж установки "HIMARS" одной ракетой уничтожил две вражеские РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты припарковали две пусковые установки рядом с полевым складом боеприпасов, так что одного удара украинских воинов хватило, чтобы уничтожить сразу две реактивные установки и склад.

"Эпичное уничтожение одной ракетой HIMARS сразу двух пусковых установок в РСЗО БМ-21 "Град" вместе с артиллерийским складом противника и обслуживающим персоналом. "Гениально" разместив технику, "вторая армия мира" существенно сэкономила боеприпасы для ВСУ. Работает 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило", - говорится в комментарии к видео.

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