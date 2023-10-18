"HIMARS" уничтожает две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" одной ракетой. ВИДЕО
Украинский экипаж установки "HIMARS" одной ракетой уничтожил две вражеские РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты припарковали две пусковые установки рядом с полевым складом боеприпасов, так что одного удара украинских воинов хватило, чтобы уничтожить сразу две реактивные установки и склад.
"Эпичное уничтожение одной ракетой HIMARS сразу двух пусковых установок в РСЗО БМ-21 "Град" вместе с артиллерийским складом противника и обслуживающим персоналом. "Гениально" разместив технику, "вторая армия мира" существенно сэкономила боеприпасы для ВСУ. Работает 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило", - говорится в комментарии к видео.
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Вот это мастерство!
Брависсимо!
За такий постріл і нагородити не гріх, як мінімум, відпусткою додому!
Видит Ваня в реке рак.
Сунул Ваня в БМ ракету,
Химмарс по нему ххх....ккккуяк.
Це вже четвертий за тиждень.
єто прошлогодніє кадри, по состоянію на сєйчас всє хімєри унічтожєни.
єто кадри з американскіх учєній.
єто тє два послєдніх хімєри, коториє пєрєдал фашінгтон, і оні ужє унічтожени "Ланцєтамі".
Навіть в 2014 році ***** лише нагадав про древню московитську традицію :
"а ми пустім вперьод жєнщін і дєтей ... пусть попробуют стрєлят'" .
В 1708 в Батурині ***** не було , але був пєтя збоченець ...