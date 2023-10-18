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Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23, - посол Бродский

ізраїль

В результате террористических атак группировки ХАМАС на Израиль погибли 23 украинца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в телеграме.

"Согласно обновленным данным, 23 граждан Украины погибли в результате нападения террористов", - написал посол.

Как отметил Бродский, Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в результате атаки ХАМАС.

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Израиль (1930) украинцы (3865) жертвы (2084) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+9
Депутат Кнессета Эеев Элькин заявил,что часть оружия, которое находилось в руках у террористов из Газы, изначально поступила из России, а российские инструкторы участвовали в подготовке террористов ХАМАС в Сирии.

"Я не уверен, что они точно знают, как оно попало туда, намеренно или непреднамеренно, или через всевозможных посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане «Хезболлой» и иранцами, и, очевидно, между русскими и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии", - сообщил Элькин.

По словам депутата, Россия изменила правила своей игры, создав стратегический альянс с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.

"В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение России направить заместителя министра иностранных дел России на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей", - сказал депутат.
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18.10.2023 16:17
+7
Наявні у ХАМАСА на озброєнні ПТРК Корнет і ракети до нього у магазині не купиш - тіки ліцензія та цільове постачання країно-виробником - терористичним кацапстаном. В Ізраїлі за це добре знають.
Як знають ізраїльтяни добре за те, що під час війни Судного дня у 1973 році їхні літаки збивали виключно бойові розрахунки ппо сере-сере, тобто по суті кацапи, які за кожен збитий ізраїльський літак отримували премію в розмірі вартості "жигулів"
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18.10.2023 16:22
+6
У нас сотні тисяч
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18.10.2023 16:10
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У нас сотні тисяч
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18.10.2023 16:10 Ответить
Звертайся до путлєра, може він тебе послухає та виведе війська з территорії України! В
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18.10.2023 16:14 Ответить
Раджу тобі повернутися до мене в окоп. Чи краще бургери їсти?
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18.10.2023 17:08 Ответить
В якому окопі твій диван стоїть?
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18.10.2023 17:12 Ответить
Диван у тебе в Денвері , п#кидьок
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18.10.2023 17:15 Ответить
Не дуже приємно спілкуватись з п… ком, у мене й не було сумнівів, мог не підписуватися і так бачу. З Донбабве пишеш?
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18.10.2023 17:49 Ответить
А чому ти **** не в ісраїльському окопі, раз тобі так жалко жлобів?
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18.10.2023 19:00 Ответить
А ти з якого строчиш окопа ? Є думка що з луГандонії чи донбабве
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18.10.2023 19:54 Ответить
Депутат Кнессета Эеев Элькин заявил,что часть оружия, которое находилось в руках у террористов из Газы, изначально поступила из России, а российские инструкторы участвовали в подготовке террористов ХАМАС в Сирии.

"Я не уверен, что они точно знают, как оно попало туда, намеренно или непреднамеренно, или через всевозможных посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане «Хезболлой» и иранцами, и, очевидно, между русскими и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии", - сообщил Элькин.

По словам депутата, Россия изменила правила своей игры, создав стратегический альянс с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.

"В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение России направить заместителя министра иностранных дел России на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей", - сказал депутат.
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18.10.2023 16:17 Ответить
Наявні у ХАМАСА на озброєнні ПТРК Корнет і ракети до нього у магазині не купиш - тіки ліцензія та цільове постачання країно-виробником - терористичним кацапстаном. В Ізраїлі за це добре знають.
Як знають ізраїльтяни добре за те, що під час війни Судного дня у 1973 році їхні літаки збивали виключно бойові розрахунки ппо сере-сере, тобто по суті кацапи, які за кожен збитий ізраїльський літак отримували премію в розмірі вартості "жигулів"
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18.10.2023 16:22 Ответить
Что делать с странами-производителями другой части оружия? Детский сад.
Оружие продают все и всем. Другое дело-поставка оружия в точки конфликта. Лучше не лезть в такие темы,можно увидеть много неприятного.
Эти сраные корнеты могли купить месяц-год назад. Кто-то запрещал? Вот если сегодня будут поставки-уже некрасиво. Но тоже черт ногу сломит. Для Израиля они террористы,для какого-нибудь Ирана-ополченцы.
Ничего не напоминает?
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18.10.2023 17:55 Ответить
А понад 200 здохлих завдяки діям ЦАХАЛу офіцерів спецназа ГРУ на Синаях теж дитячий садок?
А підготовка понад рік нападу на Державу Ізраїль силами понад 5 тис. озброєних бойовиків ХАМАСу - стратегія, тактика, сили й засоби, врахування обстановки у Ізраїлі, знищення електронних систем стеження та пролом стіни, специфічні жорстокі звірства стосовно ізраїльтян, звірське вбивство понад 1,5 тис. ізраїльтян, у т.ч. понад 300 військових ЦАХАЛу, поліцеських - це все ХАМАС сам? Не вірю!
А офіцери ГРУ кацапстану та вагнера як інструктори Хезболли, коли там проходили підготовку бойовики ХАМАС теж дитячі соплі?
А офіційне представництво ХАМАСу на мацкві - теж дитячий садок?
У цьому всьому вірю капітану ЦАХАЛ Тамару
Також повірю результатам розслідування МОССАД, Шин-Бет та Мінюсту Держави Ізраїль за цей напад
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18.10.2023 18:07 Ответить
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23
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18.10.2023 16:21 Ответить
Я не розумію твоєї логіки. Ти збираєш людські трати в Україн?і чи будеш додавати українців, які загибли в Ізраїлі? Може ти збираєшся рахувати скільки кацапів та палЄстінців та скільки вони стратили людей? Тероризм любого масштабу є злочин!!
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18.10.2023 16:43 Ответить
Прикро, що нітаняху з прутіним, так і не захистили їх, від УБИВЦЬ хамасів та хезболів усяких, на гроші з московської крипти…
Співчуття родинам, усіх ЗАГИБЛИХ УКРАЇНЦІ, від рук московитів-окупантів та їх найманців!
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18.10.2023 16:28 Ответить
Бедосик принес войну в Израиль?
Не зря же отклонили визит, что то знают или поняли?
(шутка, если что)
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18.10.2023 16:39 Ответить
Ці люди самі вибрали собі таку країну для проживання і таку долю. Їх ніхто не змушував туди їхати при відкритих кордонах майже усього світу. Це був їхній вибір.
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18.10.2023 17:02 Ответить
Саме такі наративи , які ти тут викладаєш, ширюються у кацапстані та обвинувачення євреїв . А що ти скажеш на це, кацапи вибрали путлєра, а Укрвїна страждає?
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18.10.2023 17:10 Ответить
В чому наратив? Мій друг ще у 2001-му році, коли планував репатріацію у ізраїль, перед вильотом прощався з усіма так наче це дорога в один кінець. Тобто загроза смерті у не самій спокійній країні Західного світу була і тоді, всі про неї знали. Я про це писав, а ти собі щось придумав. Краще **** пару десятків тисяч баксів вишли, чим просто писдиш без діла на форумі.
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18.10.2023 18:58 Ответить
Ти за мене не турбуйся. Сам що зробив? Ти написав прокацапський пост та ще повчаєш інших. Отож
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18.10.2023 19:50 Ответить
задолбали
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18.10.2023 18:01 Ответить
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18.10.2023 19:42 Ответить
Зря эти коменты. Уехали люди от одной войны, а погибли от другой войны. Особая примета любой войны---гибнут люди везде и разные, а смерть уравнивает всех.
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18.10.2023 22:16 Ответить
Невірний заголовок новини, не "загиблих українців", а "хитрообрізаних бєжєнцеф з українським паспортом"
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19.10.2023 08:12 Ответить
 
 