Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23, - посол Бродский
В результате террористических атак группировки ХАМАС на Израиль погибли 23 украинца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в телеграме.
"Согласно обновленным данным, 23 граждан Украины погибли в результате нападения террористов", - написал посол.
Как отметил Бродский, Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в результате атаки ХАМАС.
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+9 Максім ХОЙ #398010
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+7 Wild MadDog
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+6 Олександр Томах
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"Я не уверен, что они точно знают, как оно попало туда, намеренно или непреднамеренно, или через всевозможных посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане «Хезболлой» и иранцами, и, очевидно, между русскими и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии", - сообщил Элькин.
По словам депутата, Россия изменила правила своей игры, создав стратегический альянс с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.
"В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение России направить заместителя министра иностранных дел России на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей", - сказал депутат.
Як знають ізраїльтяни добре за те, що під час війни Судного дня у 1973 році їхні літаки збивали виключно бойові розрахунки ппо сере-сере, тобто по суті кацапи, які за кожен збитий ізраїльський літак отримували премію в розмірі вартості "жигулів"
Оружие продают все и всем. Другое дело-поставка оружия в точки конфликта. Лучше не лезть в такие темы,можно увидеть много неприятного.
Эти сраные корнеты могли купить месяц-год назад. Кто-то запрещал? Вот если сегодня будут поставки-уже некрасиво. Но тоже черт ногу сломит. Для Израиля они террористы,для какого-нибудь Ирана-ополченцы.
Ничего не напоминает?
А підготовка понад рік нападу на Державу Ізраїль силами понад 5 тис. озброєних бойовиків ХАМАСу - стратегія, тактика, сили й засоби, врахування обстановки у Ізраїлі, знищення електронних систем стеження та пролом стіни, специфічні жорстокі звірства стосовно ізраїльтян, звірське вбивство понад 1,5 тис. ізраїльтян, у т.ч. понад 300 військових ЦАХАЛу, поліцеських - це все ХАМАС сам? Не вірю!
А офіцери ГРУ кацапстану та вагнера як інструктори Хезболли, коли там проходили підготовку бойовики ХАМАС теж дитячі соплі?
А офіційне представництво ХАМАСу на мацкві - теж дитячий садок?
У цьому всьому вірю капітану ЦАХАЛ Тамару
Також повірю результатам розслідування МОССАД, Шин-Бет та Мінюсту Держави Ізраїль за цей напад
Співчуття родинам, усіх ЗАГИБЛИХ УКРАЇНЦІ, від рук московитів-окупантів та їх найманців!
Не зря же отклонили визит, что то знают или поняли?
(шутка, если что)