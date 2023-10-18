Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23, - посол Бродский

В результате террористических атак группировки ХАМАС на Израиль погибли 23 украинца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в телеграме.

"Согласно обновленным данным, 23 граждан Украины погибли в результате нападения террористов", - написал посол.

Как отметил Бродский, Украина на втором месте после США по количеству иностранных граждан, погибших в результате атаки ХАМАС.

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