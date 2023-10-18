РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8645 посетителей онлайн
Новости Война
4 220 24

Применение ракет ATACMS ускорит украинское контрнаступление, - ОК "Південь"

ракети,atacms

Применение украинскими защитниками ракет ATACMS, предоставленных США, ускорит контрнаступление.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что уничтожение мощностей врага в его глубоких тылах является одним из основных элементов, который обеспечивает возможность ВСУ делать более активные шаги вдоль линии фронта и продвигаться вперед.

"Понимая, что враг в последнее время активизировал авиацию в частности, было ясно, что нужно атаковать те направления, которые обеспечивают его мощности. Так и произошло, и результат очевиден", - отметила Гуменюк.

Также читайте: Украина получила всего 20 ракет ATACMS, - The New York Times

По словам спикера, каждая такая ракета – это возможность уничтожить врага, и она должна быть реализована военными максимально эффективно.

"Сколько бы их (ракет – ред.) ни было, все они будут направлены по адресу", - добавила Гуменюк.

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) контрнаступление на Юге (289) ATACMS (139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Полковниця гуменюк наче щось знає. Тих ракет, як пишуть, і двох десятків немає. А вона вже прискорення обіцяє. Як колись Буданов захід у Крим на травень.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:36
+8
Перші ATACAMSи - це лише проба. Далі буде кабзда кацапам
God bless America!
Щира подяка шановному дядькові Президенту Джозефу Байдену!
показать весь комментарий
18.10.2023 16:25
+8
О, русняві боти повилазили.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перші ATACAMSи - це лише проба. Далі буде кабзда кацапам
God bless America!
Щира подяка шановному дядькові Президенту Джозефу Байдену!
показать весь комментарий
18.10.2023 16:25 Ответить
По факту він провалився. Хоч і печально але це реальність. Навіть токмак не взяли, до берега моря не дійшли. Оборона РФ виявилась ефективною. Це мінус нашим шо забили на оборону в 2022
показать весь комментарий
18.10.2023 16:25 Ответить
О, русняві боти повилазили.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:28 Ответить
Звичайно що цілі які ставились перед наступом досягнуті не були, це факт. Але і факт що ці цілі в процесі були змінені.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:35 Ответить
Та мы и без ботов помним, как некоторые собирались на крымских пляжах загорать. Бегали тапки покупали.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:41 Ответить
При чому тут боти? - от якщо подивитись реально. То шо ціллю було кілька сіл? - Токмак, перерізання території і вихід до берега а багато до наступуку казали шо Крим і т.д. Очевидно - це наступ провалено в силу мінування і відсутності технік
показать весь комментарий
18.10.2023 19:53 Ответить
Тому що тільки боти волають про провалений контрнаступ, який ще продовжується.
показать весь комментарий
18.10.2023 20:17 Ответить
Наче десяток тамагавків дали з ядерними зарядами..
показать весь комментарий
18.10.2023 16:28 Ответить
ОК.
А як ми маємо ставитись до попередніх офіційних заяв щодо контрнаступу?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:33 Ответить
Полковниця гуменюк наче щось знає. Тих ракет, як пишуть, і двох десятків немає. А вона вже прискорення обіцяє. Як колись Буданов захід у Крим на травень.
показать весь комментарий
18.10.2023 16:36 Ответить
три полетіли в Бердянськ, ще скікось - в Луганськ. На прискорення залишилось півтора десятка.
Гуляємо на всі!
показать весь комментарий
18.10.2023 18:56 Ответить
Начебто ти що знаешь, грамотійко.
В Крим таки зайшли.
показать весь комментарий
18.10.2023 20:18 Ответить
Може ти в гальонах своїх обкурених і зайшов, зебіл. А ЗСУ чомусь не дійшли навіть до Криму.
показать весь комментарий
18.10.2023 22:05 Ответить
Дві диверсійні операції були. Успішні. Крапка.
показать весь комментарий
18.10.2023 22:41 Ответить
Прискорить? Це і розмінує шляхи наступу для ЗСУ?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:42 Ответить
Це допоможе поставити раком логістику ворога.
показать весь комментарий
18.10.2023 20:20 Ответить
Аби щось ляпнути.... Якщо їх будуть сотні так. Якщо ні.... Відповідно
показать весь комментарий
18.10.2023 19:24 Ответить
Хлопці, це за мої податки в тому числі
показать весь комментарий
18.10.2023 19:45 Ответить
Ага, ці ракети підлягали списанню. США це майже нічого не коштувало, тут навіть на утилізації зекономили.
показать весь комментарий
18.10.2023 20:21 Ответить
 
 