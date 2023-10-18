Применение ракет ATACMS ускорит украинское контрнаступление, - ОК "Південь"

Применение украинскими защитниками ракет ATACMS, предоставленных США, ускорит контрнаступление.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что уничтожение мощностей врага в его глубоких тылах является одним из основных элементов, который обеспечивает возможность ВСУ делать более активные шаги вдоль линии фронта и продвигаться вперед.

"Понимая, что враг в последнее время активизировал авиацию в частности, было ясно, что нужно атаковать те направления, которые обеспечивают его мощности. Так и произошло, и результат очевиден", - отметила Гуменюк.

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По словам спикера, каждая такая ракета – это возможность уничтожить врага, и она должна быть реализована военными максимально эффективно.

"Сколько бы их (ракет – ред.) ни было, все они будут направлены по адресу", - добавила Гуменюк.