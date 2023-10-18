Вечером 18 октября оккупанты обстреляли Павлоград, - ОВА

В среду вечером, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

"Павлоград – взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак.

Информацию о последствиях обстрелов уточняют.

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