Вечером 18 октября оккупанты обстреляли Павлоград, - ОВА
В среду вечером, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
"Павлоград – взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак.
Информацию о последствиях обстрелов уточняют.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2023 22:05 Ответить Мне нравится 7
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