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Вечером 18 октября оккупанты обстреляли Павлоград, - ОВА

павлоград

В среду вечером, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

"Павлоград – взрывы. Все службы на своих местах", - написал Лысак.

Информацию о последствиях обстрелов уточняют.

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Автор: 

обстрел (27396) Павлоград (150) Лысак Сергей (110) Днепропетровская область (4004)


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18.10.2023 22:05 Ответить
 
 