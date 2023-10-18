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Армия РФ обстреляла вечером Херсон, пострадал мужчина

херсон

Вечером 18 октября россияне обстреляли Херсон, был травмирован мужчина, которого госпитализировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В результате недавнего вражеского обстрела Херсона есть раненый! Армия РФ вечером ударила по Корабельному району с временно оккупированного левого берега. В результате попадания в дом под завалами оказался мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего достали и доставили в медучреждение.

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Автор: 

обстрел (27396) Херсон (2842)


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По Миколаїву було 6 прильотів.
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18.10.2023 22:23 Ответить
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18.10.2023 23:40 Ответить
амінь
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19.10.2023 08:49 Ответить
 
 