Армия РФ обстреляла вечером Херсон, пострадал мужчина
Вечером 18 октября россияне обстреляли Херсон, был травмирован мужчина, которого госпитализировали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"В результате недавнего вражеского обстрела Херсона есть раненый! Армия РФ вечером ударила по Корабельному району с временно оккупированного левого берега. В результате попадания в дом под завалами оказался мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего достали и доставили в медучреждение.
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Danger Zone
показать весь комментарий18.10.2023 22:23 Ответить Мне нравится 0
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Чайка Київ
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Татьяна Неверовская
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