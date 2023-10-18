Армия РФ из авиации и артиллерии обстреляла Херсонщину: три человека пострадали

Российская армия 18 октября из авиации и артиллерии ударила по Херсонщине, двое мужчин ранены, один травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Армия России из авиации и артиллерии обстреляла Херсонщину. Есть травмированные. В результате удара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один "прилет" – по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель.

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Также 5 авиаударов пришлось по Казацкому. Масштабы повреждений – устанавливаются.