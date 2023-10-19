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Новости Война
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В Сумах "Шахед" ударил по объекту инфраструктуры, - ОВА

шахеди

В Сумах российский ударный беспилотник попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6775) Сумы (1155) дроны (3986)


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Топ комментарии
+8
Де відповідь по Білгороду?
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19.10.2023 00:14
+7
За год уже можно было научиться их сбивать. Тем более ета тарахтящая бандура шириной в 3 метра не так уже сложно попасть. Неужели нельзя армию мусоров-тунеядцев по периметру своих городов расставить чтобы сбивали
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19.10.2023 00:12
+5
Сумы слишком близко к границе. Никакой F-16 не успеет перехватить шахед из курской области. Если конечно самолёт не базируется в Сумах. Но сумской аэропорт "сдох" не родившись в 90-х.
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19.10.2023 00:13
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А літаки десь летять.. мабуть з іншої планети..
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19.10.2023 00:06 Ответить
Сумы слишком близко к границе. Никакой F-16 не успеет перехватить шахед из курской области. Если конечно самолёт не базируется в Сумах. Но сумской аэропорт "сдох" не родившись в 90-х.
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19.10.2023 00:13 Ответить
По прямой от границы с рашкой-30 км до Сум...
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19.10.2023 09:48 Ответить
Об этом я и говорю. Зенитки могут помочь, а истребитель, увы, ничем не поможет. Он не успеет взлететь.
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19.10.2023 10:17 Ответить
То мабуть знову клістрони зняли...
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19.10.2023 11:10 Ответить
Літаки тут не допоможуть. Тільки ппо.
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19.10.2023 01:15 Ответить
А сітка "рабіца", проста неоцинкована, вже не допомагає? Чи "рабіца" дорожче за ППО?
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19.10.2023 09:47 Ответить
все місто накрити сіткою-рабицею???
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19.10.2023 10:48 Ответить
Перечитайте заголовок статті; там йдеться про інфраструктуру, а не про місто в цілому. Велика розподільча станція займає площу приблизно 2 ... 4 гектари, маленька трансформаторна будка на невеличкий район -- 30 ... 40 квадратних метрів. Як гадаєте, для міста це є великі витрати на недорогу неоцинковану сітку заради збереження електричної інфраструктури районів міста? Я мешкаю у місті з населенням у 650 тис. мешканців (до 24.02.2022 року) та за цей час бачив єдину трансформаторну будку, котра обложена лантухами з піском на висоту не більше, як у 1,5 метри, а поруч ше з однією лежать такі лантухи вже місяців з 6... Та як ви гадаєте, отой пісок якось захистить трансформатор від удару "мопєда"?
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19.10.2023 14:56 Ответить
трансформаторну будку може ще й можна накрити рабицею, а от розподільчу станцію на 2-4 гектари - це вже проект рівня "Укриття" на ЧАЕС. Сітка-рабиця в повітрі не висітиме, для неї треба побудувати каркас, який має витримати вагу рабиці (а вона дуже важка) і власну вагу. Тобто треба збудувати металеву конструкцію розміром зі стадіон. Чесно, дешевше той інфраструктурний об'єкт заново відбудувати або поставити біля неї персональний Петріот, ніж "накрити рабицею". І скільки таких конструкцій треба збудувати по всій Україні?
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19.10.2023 23:51 Ответить
Критикуєте, то пропонуйте щось. Критика має бути конструктивною. Чи ваша пропозиція--Петріот? Я правильно вас зрозумів? Сподіватися на Петріоти, то сидіти нам взимку без світла, тепла, а якшо сильно "пощастить", то і без газу. Ось тіко но "прильот" був (у 19:28), а вже потім сирена загула. Такі от реалії на сьогодні.
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20.10.2023 20:57 Ответить
мені нічого запропонувати, я не спеціаліст в цій сфері, але варіант з накриттям рабицею є нереальним для великих об'єктів (зокрема і того, який був підірваний в даному випадку)
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20.10.2023 23:55 Ответить
Це дуже сумна новина. Але, де новини про штурм Капітолія? Оновіть трішки стрічку.
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19.10.2023 00:11 Ответить
За год уже можно было научиться их сбивать. Тем более ета тарахтящая бандура шириной в 3 метра не так уже сложно попасть. Неужели нельзя армию мусоров-тунеядцев по периметру своих городов расставить чтобы сбивали
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19.10.2023 00:12 Ответить
А хто тоді буде ФОПи кошмарить? Ні ,вони так не можуть
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19.10.2023 02:10 Ответить
Хлопці які служать біля кордону, говорять що тупо немає чим збивати те лайно бо мають тільки калаші
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19.10.2023 08:03 Ответить
Де відповідь по Білгороду?
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19.10.2023 00:14 Ответить
А толку? Бити потрібно по військовим об'єктам - аеродромам, розташуванням техніки, або "берлогам орків". У нас немає стільки ракет, бппла щоб навалювати кількістю.
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19.10.2023 01:19 Ответить
Новый МО заявлял, что в ответ на удары по нашей инфраструктуре, будет лупить по инфраструктуре московитов. Уже третий случай, а в ответ нифуя. Получается что новый МО *****...б..ол?
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19.10.2023 05:55 Ответить
Не смішіть. Новий МО має бути блідою тінню відносно величі політичної постаті Щеневтіка. Що йому напишуть сценаристи Зє-кварталу, те він буде обіцяти і заявляти. Його функція - робити шоу, що має подобатись більшості громадян для підтримки обвислого рейтингу Зєбаната.
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19.10.2023 08:39 Ответить
Та да.
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19.10.2023 12:37 Ответить
А ви на якогось іншого розраховували? Усі оті назначенці з партії *****.
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19.10.2023 09:53 Ответить
Я розраховую тільки на Валерия Федоровича, ЗСУ та генералів на кшталт Марчело с волонтерами та на себе. Як казав старий і мудрий кравець дядько Миша з Подолу - як шо рахувати вмієш то розраховуй лише на себе.
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19.10.2023 12:42 Ответить
15 минут над городом летал.. Но нам же ПВО нам же ПВО не надо.. Нам надо на харьковской асфальт положить. Да зебилы??
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19.10.2023 06:50 Ответить
а ще не треба забувати хто відновлював ППО, а хто знімав клістрони з РЛС!
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19.10.2023 07:23 Ответить
Яку конкретно ППО відновлював той, хто не знімав клістрони? В який спосіб, і що нового з ППО з'явилось за його каденції? - Я не все знаю, тому й питаю.
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19.10.2023 08:02 Ответить
https://t.me/voynareal/75136 Термінове звернення президента до росіян!
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19.10.2023 07:00 Ответить
Осторожно ненормативная лексика
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19.10.2023 07:01 Ответить
Ну, то в Сумах... А в Киеве, в 50 метрах от ОП-ы стоит консульство полотенцеголовых ишако-филов, "собирателей" тех самых ишако-хедов. И, знаете-ли... Ничего. Спят, жрут, живут себе спокойно...
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19.10.2023 08:39 Ответить
Збито 3 з 9 шахедів. оце посилили ППО перед зимою ...
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19.10.2023 10:07 Ответить
Цікаво те, що спочатку бухнуло (живу в центрі Сум), а хвилини за три - тривога. Це якийсь *******... Що накрили - не знаю...
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19.10.2023 10:08 Ответить
 
 