В Сумах "Шахед" ударил по объекту инфраструктуры, - ОВА
В Сумах российский ударный беспилотник попал в объект инфраструктуры.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.
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