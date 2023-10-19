В Сумах "Шахед" ударил по объекту инфраструктуры, - ОВА

В Сумах российский ударный беспилотник попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.

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