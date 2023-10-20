Херсонский облсовет призывает к информационной тишине о действиях ВСУ
В Херсонском облсовете призвали к информационной тишине по поводу действий Сил обороны Украины на территории региона.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не можем это (действия ВСУ. – ред.) комментировать, мы сохраняем информационную тишину", – отметил Соболевский.
Он подчеркнул, что сейчас как никогда это необходимо для того, чтобы не мешать работе ВСУ.
Напомним, Институт изучения войны сообщал, что 17-18 октября подразделения ВСУ, вероятно, пересекли реку Днепр и высадились на левый берег на Херсонщине.
