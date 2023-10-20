Херсонська облрада закликає до інформаційної тиші щодо дій ЗСУ

У Херсонській облраді закликали до інформаційної тиші щодо дій Сил оборони України на території регіону.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не можемо це (дії ЗСУ. - ред.) коментувати, ми зберігаємо інформаційну тишу", - зазначив Соболевський.

Він наголосив, що зараз як ніколи це необхідно для того, щоб не заважати працювати ЗСУ.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що 17-18 жовтня підрозділи ЗСУ, ймовірно, перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

