9 789 57

Херсонська облрада закликає до інформаційної тиші щодо дій ЗСУ

танк,війна,зсу

У Херсонській облраді закликали до інформаційної тиші щодо дій Сил оборони України на території регіону.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Не можемо це (дії ЗСУ. - ред.) коментувати, ми зберігаємо інформаційну тишу", - зазначив Соболевський.

Він наголосив, що зараз як ніколи це необхідно для того, щоб не заважати працювати ЗСУ.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що 17-18 жовтня підрозділи ЗСУ, ймовірно, перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються більш масштабними, ніж ті, які проводилися раніше, - ISW

ЗСУ (7850) Соболевський Юрій (85) контрнаступ на Півдні (345) Херсонська область (6117)
+16
Русня по херсонському напрямку скиглить.
Вже була велика розборка, приїжджали "висшіє чіни". Результату мало.
Але, якщо почати трубити "перемоги", командування таки може звернути увагу на Херсонський напрямок, і підкине туди резервів, замість палити їх під Авдіївкою.
Тож краще дійсно помовчати.
20.10.2023 12:51 Відповісти
+14
Навіть при совку такого не було. Нинішня рашка його вже переплюнула.
20.10.2023 13:01 Відповісти
+14
гитлер картины тоже рисовал....
20.10.2023 15:14 Відповісти
Русня по херсонському напрямку скиглить.
Вже була велика розборка, приїжджали "висшіє чіни". Результату мало.
Але, якщо почати трубити "перемоги", командування таки може звернути увагу на Херсонський напрямок, і підкине туди резервів, замість палити їх під Авдіївкою.
Тож краще дійсно помовчати.
20.10.2023 12:51 Відповісти
ти справді важаєш що кацапські генерали беруть інфу з нашого телеграма?))), чи може з "єдиного марафону"?)))))))
20.10.2023 19:55 Відповісти
і звідти теж.
21.10.2023 04:08 Відповісти
😂😂😂
21.10.2023 08:03 Відповісти
Про OSINT та випадок з Яворівським полігоном ви нічого не чули.
23.10.2023 08:55 Відповісти
злив конкретних обєктів і інфа про перебіг боєвих дій, це різні речі!!! Може тоді взагалі заборонити новини і відімкнути інтернет?
23.10.2023 11:07 Відповісти
Пояснюю механізм.
Свинособаки втрачають позицію. Командир не хоче доповідати нагору, що позиція втрачена, бо йому за це буде бо-бо, яким скористається конкурент, щоб зайняти його місце (думаєте, там своїх кар'єристів та крадіїв казенного майна немає?).
Але тут українці починають трубити по всім каналам про свою перемогу. Вказуючи, хоч на словах, де саме перемогли.
Канали моніторяться. Інфа потрапляє до штабу, з штабу на місце питають, а що правда, ви там позицію втратили?
Що робить русня? Кидається всіма силами відвойовувати: на кону шкурні інтереси.
23.10.2023 11:11 Відповісти
ніхто і не вимагає видавати точні топокарти з лінією фронта!!!
23.10.2023 11:16 Відповісти
Іноді достатньо і натяку, щоб у ворога вже заворушились і почали вдивлятись більш прискіпливо.
23.10.2023 11:22 Відповісти
ви мабуть дивитесь забагато марафону, саме там попалізується думка що на параші самі дибіли та кретини, повірте це далеко не так(((
23.10.2023 11:25 Відповісти
Строго навпаки. І саме тому за інформаційну тишу.
23.10.2023 11:26 Відповісти
чомусь про атакамси всі все одразу розтрубили, і скільки дали і яку модифікацію і скільки запустили, а тут тишу давай!!! хоча інфа про атакамси набагато важливіша ніж те кому належить траншея в сірій зоні!!! Тепер я вам поясню - тиша потрібна там де або нічим похвалитись, або щось іде не так, і спрямована вона в першу чергу на нас з вами, а не на кацапських генералів!!!
23.10.2023 11:22 Відповісти
Це питання до нашої дурнуватої та зраднуватої влади. Вони не повинні були цього казати взагалі.
23.10.2023 11:23 Відповісти
В наш час нічого не приховаєш!!! Питання в тому де ти її візьмеш, або у заходних змі, або в нас або у кацапів!!! І ось тут краще вже самім подавати, із своєї точки зору!!!
23.10.2023 11:30 Відповісти
В наш час нічого не приховаєш!!!
Не факт. Русня у 2014 році дуже добре приховала свою операцію "Крим", для всього світу було шоком.
23.10.2023 11:32 Відповісти
що саме вони приховали?
23.10.2023 11:37 Відповісти
Початок операції. Ніхто не був готовий до того, як і коли вони діяли.
23.10.2023 11:46 Відповісти
а хто мав бути до цього готовий? Війська РФ вже були в криму (за згодою України), один дзвінок і всьо... Тим паче що, подібні рухи попередньо вже мали місце бути. І взагалі це вже зовсім інша історія!!! Наші телепні і в 22-му небули готові, хоча весь світ кричав що буде війна!!!!
23.10.2023 12:02 Відповісти
У 22-му навіть рішення про початок операції було оприлюднено якоюсь OSINT спільнотою за 12 годин до 22.02.2022 4:00. У 2014-му початок руху росвійськ був сюрпризом.
Так що можна приховувати, якщо є бажання.
23.10.2023 12:06 Відповісти
бл....я яж уже писав!!! в 2014р ніякого руху військ не було!!!!!!!!!!!!! війська вже були в Криму!!!!!!!!!!! а на Донбас зайшов Гіркін з двома десятками головорізів!!! Кілька БТГ зайшли аш на прикінці літа, через пів роки після Криму
23.10.2023 12:13 Відповісти
воспитанников детского сада «Тополёк» в Бурятии нарядили в балаклавы в поддержку ХАМАС
20.10.2023 12:53 Відповісти
новые кобздоны и гиркины подрастают.
20.10.2023 12:55 Відповісти
Кобзон був видатним співак. Я мистецтво не дуже ціную, але на його концерті у Києві таки був. Досі пам'ятаю, бо сидів у перших рядах. Зазвичай люди такого рівня беруть з собою на "гастролі" когось з молодих - з\щоб молодь могла себе показати, і щоб самому трохи перепочити. але Кобзон себе ніким не розбавляв, кілька годин сам співав (з перервою на антракт). Дуже шкода, що така видатна людина таки шлях для себе обрала; ну, то був його вибір.
20.10.2023 13:55 Відповісти
гитлер картины тоже рисовал....
20.10.2023 15:14 Відповісти
Насколько я слышал, он был весьма посредственным художником. Если бы он имел талант рисовать, история могла бы пойти по-другому.
20.10.2023 15:34 Відповісти
Так, прикиньте, ніякої Другої світової, зараз би усі захоплювалися Гітлером, як Ван гогом, чи Далі... Краще б він талант до малювання.
20.10.2023 15:57 Відповісти
Ніколи б ця шваль не стала б Ваг Гогом , бо крім великого митця там була людина з тонкою душевною організацією . Гуманіст , який переживав боль й страждання чужих людей як свою особисту .
Перед тим як поїхти у Паріж Вінсент кілька років пропрацював серед шахтерів проповідником й то був його особистий вібір через покликання служити людям . Хоча б тому , що він був з достатньо заможньої родини . Його брат Лео був богатієм й меценатом й ми через Лео Ван-Гога зараз знаєм про Вінсента .

Можно сперечатися про Вагнера , але й той був хоч лайном й за поглядами й за побутовими вчинками . Але його виправдовує безмежна любов до музичної гармонії . Він жив музикой , як й Ван-Гог живописом й це відрізняє обох від абсолютного нікчему - гітлера . У Відні від жив жебраком , ніде не працював , жодним фахом не володів й не хотів вчитися а нічому , крім як в академії живопису , куди його двічи провалили на первинному відборі . Ночував в ночежці для безхатьків й так було більше 5 років .

До війни він був нулюм повним . Та й "лідером" нікчем він став теж випадково . Бо більш інтелектуально розвинуті ляльководи правих випадково помітили , що він дуже зрозумілий в середовищи таких же як він бидлолюмпенів ... й почали його штучно просувати .
Другий раз йому сутто пощастило , що до 1930 року вони й так ніколи не долали 10% , але з 1927 - 29 їх рейтинги почали скатуватися до статистичної похибки . Але світова криза -- це така , можно сказати , що вона була закономірною ... А ось той факт , до призначення гітлера маразматиком Гінденбургом вони ніколи не перемогали на вільних виборах . Але їм крім маразматика йще більше допоміг йоська сралін . Бо наказав в жовтні 1932 року своєму шавку червонодупому-Ернсту Тельману в ніякому разі не вступати в коаліцію з СДПГ , хоча СДПГ напрала 200 мандатів , а КПГ - 100 , а наци - 213 ... Топто просрал він й в 1932 вибори лівим силам . Але сралін не був справжнім ліваком , а був таким же націоаналістом й шовіністом як й Гітлер .
Ось цей випадом йще можливо розглядати як гепотетичний сбіг обставин .
Бо перемога сраліна в боротьбі з іншими "члєнінцями" не була дуже закономірною . Таке ж лайно як й сралін троцький ніколи б такого наказу б Тельману не видав би . Бо був більш щирим комунякою . Й Бухарін би ніколи , й Радек -- той вгалі знав німецьку , був більш обізнанний за сраліна в зовнішній політиці й особливо в Дойче . Він до речі , єдиний , хто йще міг в той час йще суперечити сраліну . А сралін теж був дуже обмежанний й справжній виборчий процес розумів , а ніяк не розумів . А в Германії - ніяк в кубі . Хоча сралін не був таким нікчемою як гітлер , тільки в часи захоплення їм влади прикидався нікчемою , а троцький на це "купився" й закономірно програв . Й був фах у сраліна юнацький -- терорист й грабіжник . Потім - йоська вмів плести дуже різноманітні інтриги . Кар"єріст він був геніальний . Й його багатотомні опуси теж не виглядають як щоденник розумово відсталого підлітка-фюрера : садиста , збоченця , обурюваного теорією змови манією переслідування .
21.10.2023 01:31 Відповісти
Хороший аналіз. Дякую!
21.10.2023 15:08 Відповісти
Ничего подобного, он даже неплохо зарабатывал на картинах, и даже в наше время они продавались за сотни тысяч долл.
20.10.2023 19:25 Відповісти
Десятки тысяч долларов за картину (Посмотрите, например, статью Википедии "Картины Гитлера")
20.10.2023 22:46 Відповісти
В сумме за набор картин за сотни
20.10.2023 23:29 Відповісти
"даже в наше время они продавались за сотни тысяч долл"

Да это скорее всего из-за того, что работа весьма знаменитого(чем знаменит, это уже другой вопрос) персонажа, а не из-за какой-то художественной ценности.
21.10.2023 15:47 Відповісти
20.10.2023 23:59 Відповісти
і на що той "видатний" перетворився в решті решт?? Перекреслив усі свої минулі заслуги. Я б його розстріляла і не замислилась би.
20.10.2023 16:02 Відповісти
А ось я обожнюю музику й саме через це , що завжди мої вуха могли порівнювати з тим же Магомаевим , Градським й навіть з Мулерманом , не кажучи про Паворотті , Фреді Меркурі , Єн Гілан , Солов"яненко й Гнатюк ...

А це опудало однієї пісні й тільки через те , що Леоновій не запала в душу версія Магомаєва ми й почули "Мгнавєнія" генія Таравердієва ... в виконанні цього опудала софкоїдного .

Да воно коли співало навіть "Аідише маме" то й тоді в ввухах фонило "Спасиба фам палкофнік Брєжнєв і геніальний секрєтарь" так що блувати хотілося . Да я скорійше буду 10 разів слухати Сіда Вішеса з його пародією на "My way" (Френка Сенатри) . Воно корчило с себе сафейськага Френка , але до Сенатри йому як до неба срачки . Солодкий Хулио Еглесіас й то з його природною солодкоскістю виглядає більш щирим й виразливим за кобздона . Не кажучи про Шарльзя Азнавура й Іва Монтана . Я вже не кажу про скаженний драйв напівголосого аканафта Бона Скота й безголосого ширяльщика Озі Озборна - ось це музика , за це варто платити самому гроші . Хоча я свого часу не захотів платити за Ролінгов , бо не люблю я їх . Але це світовий топ їх жанру .
А за йоську мені б заплатили -- все одно не пійшов . Жак Брель через одну пісню був перекладений на 50 мов й його помітили й радянський бард Юрій Візбор й Олена Камбурова , й Френк Синатра , й Александр Градський , Селін Діон , Барбара Стайзен , ***** Іглесіас --
після "Ne me quitte pas" бажання слухати цього блазня падає до мінусовою відмітки .

Я його йще з 197х років не міг чути й багато через те сварився з родичами .
21.10.2023 02:29 Відповісти
Фанера і ніяких нормальних пісень , хіба що -Не думай о секундах , може ще зо дві , а решту совкова агітація .А наркоту ганяв норм .
21.10.2023 16:34 Відповісти
Навіть при совку такого не було. Нинішня рашка його вже переплюнула.
20.10.2023 13:01 Відповісти
Насправді це добре. У довготривалій перспективі їм такий моральний занепад ще відгукнеться.
20.10.2023 16:51 Відповісти
А на задньому плані маскувальну сітку плетуть
20.10.2023 13:09 Відповісти
той, хто п*здить зараз, або тупий на всю голову, або зрадник.
20.10.2023 12:54 Відповісти
Всім рота не закриєш , в інтернеті це робити не можливо .
До речі - вся інфа про події на лівому березі йде в український інформаційних простір виключно - з кацапських тєлєг . А наші блогери і воєнкори її практично і не коментують . А якщо й коментують то наголошують що - інформація взята з кацапських інформаційних ресурсів .
20.10.2023 13:07 Відповісти
Та першій, хто починає коментувати - це той самий інститут вивчення війни. Закрийте їм рота.
20.10.2023 13:13 Відповісти
Це точно . Їх чути найбільше .
Але викликає подив те що й наші змі - один з поперед одного тягнуть те лайно в наш інформаційний простір .
20.10.2023 13:17 Відповісти
ну а той інститут звідки бере інфу? від тих же блогерів цапських. той інститут по суті для американців своїх видає ці сводки. ну а наші змі тягнуть це все сюди, бо то "імпортні експерти". ))
20.10.2023 13:28 Відповісти
Касапський фюрер перший заскавчав про наступ ЗСУ на лівобережжі, потім підхопили всі решта. Коментувати деталі бойових дій і коментувати подію у загальному, яка добре відома рашистам, цілком різні речі.
20.10.2023 19:30 Відповісти
К чему это клоунство про тишу. Информация о Днепре появилась у кацапских военкоров. Раз врагу это известно, то уже до одного места, тиша это или галас.
20.10.2023 13:15 Відповісти
тому все треба робити дуже швидко.
зволікання матиме невиправні наслідки!
20.10.2023 14:48 Відповісти
Закликаю Херсонську облраду помовчати про інформаційну тишу щодо дій ЗСУ. Тоді справді буде тиша.
20.10.2023 15:17 Відповісти
Не будьте идиотами!
Речь идёт о новой местной информации.
20.10.2023 15:20 Відповісти
Та відключіть їм там інтернет та звязок і буде тиша. В Миколаїві так і робили коли рашисти стояли поруч. Не постійно, але глушили.
20.10.2023 15:57 Відповісти
Є чудове українське прислів'я: -Не кажи гоп.......
20.10.2023 19:15 Відповісти
Воїни пояснювали, чому треба мовчати. Так менше прилітає снарядів і штурмів кацапських штрафбатів. Тим більше, я так думаю, вони не хочуть чути крики "диванних експертів"
20.10.2023 22:50 Відповісти
У тих місцях проходили навчання "Об'єднані зусилля 2020", тільки за легендою навчань форсування Дніпра відбувалося спільно з британцями і навіть під прикриттям їх винищувачів. В сценарії було не тільки захопити плацдарм але й перекинути на нього ударне угруповання. Але як його далі забезпечувати, коли немає до самого Запоріжжя жодного моста - це завдання "з зірочкою" для генералів, тим більше, на відміну від навчань, британці зараз разом з нами не воюють і їхня авіація теж. Однак цікаво, що ще тоді вибрали для відпрацювання такий формат, як форсування Дніпра, може щось таки знали ?
21.10.2023 10:40 Відповісти
Та *** посадіть пару балаболів тік-токерів і заглохнуть .Цацкаються як вагітними , військовий стан , пора навести порядок .
21.10.2023 11:22 Відповісти
 
 