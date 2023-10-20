Херсонська облрада закликає до інформаційної тиші щодо дій ЗСУ
У Херсонській облраді закликали до інформаційної тиші щодо дій Сил оборони України на території регіону.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не можемо це (дії ЗСУ. - ред.) коментувати, ми зберігаємо інформаційну тишу", - зазначив Соболевський.
Він наголосив, що зараз як ніколи це необхідно для того, щоб не заважати працювати ЗСУ.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що 17-18 жовтня підрозділи ЗСУ, ймовірно, перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.
Вже була велика розборка, приїжджали "висшіє чіни". Результату мало.
Але, якщо почати трубити "перемоги", командування таки може звернути увагу на Херсонський напрямок, і підкине туди резервів, замість палити їх під Авдіївкою.
Тож краще дійсно помовчати.
Свинособаки втрачають позицію. Командир не хоче доповідати нагору, що позиція втрачена, бо йому за це буде бо-бо, яким скористається конкурент, щоб зайняти його місце (думаєте, там своїх кар'єристів та крадіїв казенного майна немає?).
Але тут українці починають трубити по всім каналам про свою перемогу. Вказуючи, хоч на словах, де саме перемогли.
Канали моніторяться. Інфа потрапляє до штабу, з штабу на місце питають, а що правда, ви там позицію втратили?
Що робить русня? Кидається всіма силами відвойовувати: на кону шкурні інтереси.
Не факт. Русня у 2014 році дуже добре приховала свою операцію "Крим", для всього світу було шоком.
Так що можна приховувати, якщо є бажання.
До речі - вся інфа про події на лівому березі йде в український інформаційних простір виключно - з кацапських тєлєг . А наші блогери і воєнкори її практично і не коментують . А якщо й коментують то наголошують що - інформація взята з кацапських інформаційних ресурсів .
Але викликає подив те що й наші змі - один з поперед одного тягнуть те лайно в наш інформаційний простір .
зволікання матиме невиправні наслідки!
Речь идёт о новой местной информации.