Зеленский приехал в Николаев

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в Николаеве прошло совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.

Об этом сообщается на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич – о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

В частности, Президенту сообщили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.

Также смотрите: Зеленский посетил Херсонщину и провел совещание с пограничниками и военными (обновлено). ВИДЕО

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одеса" Андрей Гнатов доложил о обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходству, созданных государством-агрессором - РФ, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

Руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.