Зеленский приехал в Николаев

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в Николаеве прошло совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.

Об этом сообщается на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич – о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

В частности, Президенту сообщили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.

Также смотрите: Зеленский посетил Херсонщину и провел совещание с пограничниками и военными (обновлено). ВИДЕО

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одеса" Андрей Гнатов доложил о обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходству, созданных государством-агрессором - РФ, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

Руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.

Маріупольці зачекалися ЗЄ...
20.10.2023 16:28 Ответить
Миколаївці, запитайте гостя, хто віддав наказ підірвати Варварівський міст.
20.10.2023 16:14 Ответить
"Чесно кажучи, мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст", - сказав Марченко.
Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.
20.10.2023 16:17 Ответить
Вийді атсюда бандіт!
20.10.2023 16:24 Ответить
Навіть не бандіт, а шеф мародерів військових в країни під час війни.
20.10.2023 18:57 Ответить
Маріупольці зачекалися ЗЄ...
20.10.2023 16:28 Ответить
Сподіваюся після таких відвідин туди нічого не прилетить. Бо дехто бідосиків за собою приводить.
20.10.2023 16:29 Ответить
Після від'їзду щось прилетить, одне слово бідосік.
20.10.2023 16:29 Ответить
Приїхав до такого ж путріота-бубочки, як і він сам.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXaG888d4YVReBNGjgm9GeBaJwLCy8UyDP2mbGVU9OXXzedzkyv0s9PXccXJuOIuuQ3qR-Ny-AUQbOHCIMAiNbBzBHKl4Yr1apOvJd9ruIZmjrXs1cQU0W7uP1IJ5kPiv8pjsGDx9evAGEUNPzR1b5Hv6og6KMBz5Rtpbfjih7Uzw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Коротше, знов тягнуть рускую культуру та русскій мір…

«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання - важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

Щодо просування російської музики у соцмережах, то політик вважає - не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми - виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.

Руская музика?

Рускій язик?

Знов какая разніца.

І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!

Немає слів.
20.10.2023 16:30 Ответить
Рускій язик?
Знов какая разніца.

І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!
Немає слів.

20.10.2023 16:34 Ответить
Це один із кодли 73%. Які вони державники? Як там полковник поліції, який залишив підрозділ і драпанув? Вже генерал і орденоносець? Ось такі там виключно всі!
20.10.2023 18:59 Ответить
зеленський приїхав у місто, на яке поклав куй, як і на весь південь, і яке мало бути в окупації, аби не Марченко і купка захисників, які вирішила не задавати місто.
20.10.2023 17:08 Ответить
Ні , не купка , а переважна більшість миколаївців так чи інакше стали на захист міста і навіть були готові до вуличних боїв .
20.10.2023 18:02 Ответить
саме так,у ДОФі була така згуртованість,люди приходили навіть під час своєї обідньоїперерви щоб допомогти хоч годину робити ""бандеревські смузі
20.10.2023 19:26 Ответить
Наш сонцеликий у Миколаєві, а птн-пнх у Ростові - на -Дону,
віддаль між цими двома точками 668 км....

https://flagma.ua/uk/vidstan-nikolaevnikol-rostovnadonu/

20.10.2023 17:25 Ответить
 
 