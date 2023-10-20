Зеленский приехал в Николаев
Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского в Николаеве прошло совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.
Об этом сообщается на сайте Главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич – о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.
В частности, Президенту сообщили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одеса" Андрей Гнатов доложил о обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходству, созданных государством-агрессором - РФ, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".
Руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.
Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXaG888d4YVReBNGjgm9GeBaJwLCy8UyDP2mbGVU9OXXzedzkyv0s9PXccXJuOIuuQ3qR-Ny-AUQbOHCIMAiNbBzBHKl4Yr1apOvJd9ruIZmjrXs1cQU0W7uP1IJ5kPiv8pjsGDx9evAGEUNPzR1b5Hv6og6KMBz5Rtpbfjih7Uzw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
Коротше, знов тягнуть рускую культуру та русскій мір…
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання - важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.
Щодо просування російської музики у соцмережах, то політик вважає - не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми - виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.
Руская музика?
Рускій язик?
Знов какая разніца.
І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!
Немає слів.
віддаль між цими двома точками 668 км....
https://flagma.ua/uk/vidstan-nikolaevnikol-rostovnadonu/