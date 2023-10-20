Зеленський приїхав до Миколаєва
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в Миколаєві відбулася нарада з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.
Про це повідомляється на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував Главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.
Зокрема, Президента повідомили про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".
Керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.
Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXaG888d4YVReBNGjgm9GeBaJwLCy8UyDP2mbGVU9OXXzedzkyv0s9PXccXJuOIuuQ3qR-Ny-AUQbOHCIMAiNbBzBHKl4Yr1apOvJd9ruIZmjrXs1cQU0W7uP1IJ5kPiv8pjsGDx9evAGEUNPzR1b5Hv6og6KMBz5Rtpbfjih7Uzw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
Коротше, знов тягнуть рускую культуру та русскій мір…
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання - важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.
Щодо просування російської музики у соцмережах, то політик вважає - не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми - виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.
Руская музика?
Рускій язик?
Знов какая разніца.
І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!
Немає слів.
Знов какая разніца.
І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!
Немає слів.
