Зеленський приїхав до Миколаєва

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в Миколаєві відбулася нарада з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Про це повідомляється на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував Главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Зокрема, Президента повідомили про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Херсонщину та провів нараду з прикордонниками і військовими (оновлено). ВIДЕО

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

Керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.