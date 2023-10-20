УКР
Новини Війна
2 508 14

Зеленський приїхав до Миколаєва

зеленський

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в Миколаєві відбулася нарада з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Про це повідомляється на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував Главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Зокрема, Президента повідомили про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

Керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Миколаїв (1845)
+10
Маріупольці зачекалися ЗЄ...
20.10.2023 16:28 Відповісти
+7
Миколаївці, запитайте гостя, хто віддав наказ підірвати Варварівський міст.
20.10.2023 16:14 Відповісти
+7
"Чесно кажучи, мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст", - сказав Марченко.
Він зазначив, що зміг переконати найвище командування не вдаватися до підриву. Адже тоді Миколаїв міг опинитися в повному оточенні. На той час місто було заблоковане росіянами з трьох боків.
20.10.2023 16:17 Відповісти
Вийді атсюда бандіт!
20.10.2023 16:24 Відповісти
Навіть не бандіт, а шеф мародерів військових в країни під час війни.
20.10.2023 18:57 Відповісти
Сподіваюся після таких відвідин туди нічого не прилетить. Бо дехто бідосиків за собою приводить.
20.10.2023 16:29 Відповісти
Після від'їзду щось прилетить, одне слово бідосік.
20.10.2023 16:29 Відповісти
Приїхав до такого ж путріота-бубочки, як і він сам.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXaG888d4YVReBNGjgm9GeBaJwLCy8UyDP2mbGVU9OXXzedzkyv0s9PXccXJuOIuuQ3qR-Ny-AUQbOHCIMAiNbBzBHKl4Yr1apOvJd9ruIZmjrXs1cQU0W7uP1IJ5kPiv8pjsGDx9evAGEUNPzR1b5Hv6og6KMBz5Rtpbfjih7Uzw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Коротше, знов тягнуть рускую культуру та русскій мір…

«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що мовне питання - важливе, але водночас закликає не змушувати інших переходити на державну. Про це популярний чиновник заявив на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

Щодо просування російської музики у соцмережах, то політик вважає - не варто змушувати українців відмовитися від цього, якщо вони не хочуть. Натомість Кім запропонував розв'язання проблеми - виробляти цікавіший український контент і тоді переходитимуть на нього.

Руская музика?

Рускій язик?

Знов какая разніца.

І це заявляє ДЕРЖАВНИЙ ЧИНОВНИК!

Немає слів.
20.10.2023 16:30 Відповісти
Це один із кодли 73%. Які вони державники? Як там полковник поліції, який залишив підрозділ і драпанув? Вже генерал і орденоносець? Ось такі там виключно всі!
20.10.2023 18:59 Відповісти
зеленський приїхав у місто, на яке поклав куй, як і на весь південь, і яке мало бути в окупації, аби не Марченко і купка захисників, які вирішила не задавати місто.
20.10.2023 17:08 Відповісти
Ні , не купка , а переважна більшість миколаївців так чи інакше стали на захист міста і навіть були готові до вуличних боїв .
20.10.2023 18:02 Відповісти
саме так,у ДОФі була така згуртованість,люди приходили навіть під час своєї обідньоїперерви щоб допомогти хоч годину робити ""бандеревські смузі
20.10.2023 19:26 Відповісти
Наш сонцеликий у Миколаєві, а птн-пнх у Ростові - на -Дону,
віддаль між цими двома точками 668 км....

https://flagma.ua/uk/vidstan-nikolaevnikol-rostovnadonu/

20.10.2023 17:25 Відповісти
 
 