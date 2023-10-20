РУС
20 377 73

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить нормы к законодательству ЕС

пдд

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, в частности:

- утверждена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар;

- запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

- уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Читайте также: Рада разрешила не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно

Напомним, с 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения, однако в настоящее время государство не утвердило специальные правила для электросамокатов. В Украине начали направлять в суд дела самокатчиков за нарушение правил дорожного движения.

Автор: 

ПДД (532) Евросоюз (17493)
+24
До фаркопа привяжеш .
20.10.2023 18:34 Ответить
+23
Оце і є ота перепона, через яку Україну не можуть до ЄС включити??
Суттєво…
20.10.2023 18:26 Ответить
+15
То що - тепер якщо я раптом захочу Х.йла перевезти в Україні до СБУ, то мені прийдеться дитяче крісло купувати?
20.10.2023 18:30 Ответить
Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зокрема такі:

- затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ох йо.....................
Реально, 200000 на місяць, то просто шоб ..... ну, 2 сторінки написати правонормативів, то чечали-і-писали 20 років?
рашка то вже не предмет сміху.
блін, так давно вже вмикати заведено бо так треба.... чи то шо, просто мусора так стригли бабло?(ой мля )
20.10.2023 18:23 Ответить
Наскільки я розумію - тепер вмикати світло треба буде цілий рік, чи не так?

Раніше було тільки в зимовий період, влітку такої вимоги не було.

Але я і влітку вмикав фари, бо це реально позитивно впливає на безпеку.

А хто переживає за зайві витрати бензину - не проблема поставити світлодіодні лампи на ДХО ват на 10-15, тільки зробити це згідно з ПДР, щоби вони вмикались самі при заведеному двигуні, і гасли при ввімкненні ближнього світла фар - для цього є спеціальні контролери. Ну а щоби світлодіоди не згоряли від 14,5 вольт від генератора, обов'язково треба ставити обмежувачі на 11,5 - 12 вольт - є і такі!
20.10.2023 18:39 Ответить
Ну ага, дбають ж за нас, не марно "хліб їдять"(яхти купляють) - все ж таки "дбають" не тільки за себе наші ...... "законодавці"
думаю без охорони вони б зустрівшись з бидлом, ой, з виборцями, заздалегідь би подбали про зустріч зі стоматологом.
вони реально "стібуться". "зробили лохів разом"(з самими ж лохами)
але лохами виявились всі, навіть ті хто посміявся, але не голосував за цю... навалу веселих ідіотів. весілля роблять - і весело сміються з бидла, ну що ж, заслужили. нарід то.
20.10.2023 18:52 Ответить
Знайомий поставив ДХО, поліція зупинила і сказала вмикати ближнє світло, бо ДХО незаводські ( в нього стара машина і заводських ДХО на ній в принципі не має). Не оштрафували.
20.10.2023 22:48 Ответить
Ну залежно як зробити. Там ще і відстані треба щоби відповідали нормативам.

Я, наприклад, купив фірмові фонарі, які відповідають нормам ЄС для ДХО.
20.10.2023 22:55 Ответить
В щаконі написано "відсутні в конструкції авто", а не "передбачені конструкцією авто". Це принципово різні речі. Якщо ти встановив власноруч із дотриманням усіх вимог, то претензій не має бути. Хоча, таке враження, що вони складають іспити на дебілізм, щоб потрапити до лав мусорні. Видумують собі повноваження, самостверджуються за рахунок рядових громадян. Та ще й план по постановах та розмірам котлет, які треба начальству заносити
20.10.2023 23:53 Ответить
якщо відсутні, але передбачені конструкцією, то ок, а якщо не передбачені, то як не встановлюй, але це порушення, хіба через СЦ отримаєш дозвіл на переобладнання. Тому й передбачили вмикати денне світло фар.
21.10.2023 07:30 Ответить
В дощову погоду, коли ти ідеш за фурою по горах від якої курява води, що двірники не справляються, ти вирішив піти на обгін і поки не проїдеш його три колеса причепа - нічого не побачиш. Аж тут раптом пасажирський! автобус без фар, або жигулі в економ режимі. Приємного тоді мало...
21.10.2023 09:46 Ответить
Безпеку воно дає.

Це я як водій з майже 40-річним досвідом говорю.
21.10.2023 09:58 Ответить
Я 12 років назад попав в дтп ,так от якби тоді були ці правила нічого не було б..бо те мурло мене не побачило ,розмовляючи по телефону і почало напереріз мені з'їзжати з траси...я навіть очі його перелякані перед ударом встиг розгледіти..
21.10.2023 19:02 Ответить
Взагаліто якщо стоять ''спеціальні контролери'' то там стоять і спеціальні драйвери які стабілізують струм на діоди, і незначне коливання напруги живлення на це не впливає. А діоди виходять з ладу через перегрівання (максимальний струм, поганий контакт з радіатором, неякісний діод, ну і поломка драйвера)
21.10.2023 08:39 Ответить
Зважаючи, що в нас переважно Китай, у тому числі і в магазинах, то далеко не завжди в цих контролерах стоїть стабілізація по напрузі, відтак треба її встановлювати самому. Причому ці стабілізатори напруги повинні стояти після контролерів ДХО, бо останні як раз і реагують на підвищення напруги при заведеному двигуні (тобто коли авто переходить на живлення від генератора).

Звісно, що в фірмових ліхтарях такі стабілізатори стоять, іноді навіть вони можуть працювати як від 12 вольт, так і 24. Це стосується навіть світлодіодних ламп, наприклад ламп освітлення номерного знаку чи поворотників - ті, в яких стабілізатор стоїть, коштують зазвичай від $3 і вище.
21.10.2023 09:56 Ответить
В контролерах драйверів нема...на виході напруга як на генераторі...треба ставити кренку на 12 в ..інакше діодам гаплик,тому що при запуску двигуна напруга на генераторі пригає іноді до 17 в ..
21.10.2023 19:04 Ответить
Діч, як можна скеровувати справи в суд проти самокатників, якщо нові правила ПДР, щодо визнання оних ТЗ набудуть сили виключно в момент випуску оновлених ПДР. На що з моменту підписання всіх цих указів - постанов Кабміну дається 1 рік. В діючих пдр немає самокатників ні в якому вигляді. А керуватися учасники дорожньоно руху мають саме двючими ПДР, про що там же ж і зазначено, на початку 😆
20.10.2023 18:25 Ответить
по 130 КУпАП запросто.
21.10.2023 07:33 Ответить
20.10.2023 18:26 Ответить
Це, мабуть, страшніше корупції.
20.10.2023 18:50 Ответить
В Україні просто рухаються по дорогах .. а як ,то вже неважливо. А ще припоном є відношення до дітей тобто умови в яких перебувають діти в дит будинках та будинках малюткі, особливо дітей з вадами. Бо такі діти за людей не вважаються в Україні. І це щоб ви знали є дуууже важливою причиною чому україну в ЄС не беруть. І не візьмуть допоки щось в цьому напрямку не зміниться.
20.10.2023 18:56 Ответить
а ти сам скільки вадовиків вдочеросиновив?
давай, йди, дай 50000 євродоларів шоб "порішать".
це прямо як на рашці - шоб забрати дитину закордон нужно кой-чо виложить.
чи може ти хоч петицію створив, тіпа - Шморгаль, попроси шоб в дітдомах давали морозиво по вівторках!
ти зловтішаєшся просто. настільки ненавидиш Зеленського((((
21.10.2023 10:52 Ответить
А як примусити наших "биків" поважати ПДР ?Щоб вели себе так як в Європі? Да і поліція повинна себе вести як в Європі і недозволяти нашим мажорам і " правдозахисників"-вести себе по хамськи.
20.10.2023 18:26 Ответить
зробити штрафи по 500 евро, наприклад за ввімкнені протитуманки або світлодіодні фари з ефектом зварювальних робіт.
20.10.2023 18:31 Ответить
справа не в сумі штрафів, а в принципі відповідальності, порушив - відповідай, тоді й дійде до биків, от один бикував, його застрелили.
21.10.2023 07:36 Ответить
Ага! а видаЄ штрафи комп.ютер?
Просто дачі мусорів стануть більш похожими на резиденцію Людовіка номер 14
21.10.2023 10:54 Ответить
Не стануть, бо в Європі не стали.
21.10.2023 20:11 Ответить
та причому Європа - тут дачі стануть більші мусарські.
а виглядом - як резиденція тих всіх людовиків.
21.10.2023 21:02 Ответить
При тому що впроваджують її закони, і як сказав Шольц це не мегню з ресторана.
21.10.2023 21:23 Ответить
кста, ви не за Порошенка голосував?
я б хотів так сказати, але просто не ходив на вибори, ті шо там 3 крайні були.
бо реально - Порошенко мене, ну, виборця вважає - віруном(рабом), а Зеля - салоїдом(так, а хто не любить цей продукт? ням-ням ) - геєм(сказав би він таке в очі?) - і нічо - стадо вибрало оце...
до речі - а скільки знаків було?
є підбірка? я тільки на якусь русняву пропагандоніну наткнувся, просто перечислило з 8-10 поїздок бідоносця по закордонах і шо за біди за тим послідували
21.10.2023 21:31 Ответить
То що - тепер якщо я раптом захочу Х.йла перевезти в Україні до СБУ, то мені прийдеться дитяче крісло купувати?
20.10.2023 18:30 Ответить
До фаркопа привяжеш .
20.10.2023 18:34 Ответить
то буде занепокоєння у наших спонсорів, так що ніт.
20.10.2023 18:36 Ответить
крісло дитяче, а х..ло в багажнику
21.10.2023 07:39 Ответить
Причому за шию.
20.10.2023 18:51 Ответить
якщо в тебе буде реально зв'язане *****, я тобі крісло куплю самотужки, ще й магарич виставлю.
20.10.2023 18:34 Ответить
Я навіть тоді собі куплю на водійське
20.10.2023 18:41 Ответить
В СБУ не рекомендую везти бо занадто вже гроші *******.
20.10.2023 22:28 Ответить
А хіба ти не в багажнику його везтимеш?
20.10.2023 22:47 Ответить
Що за гавняні дороги у нас в межах міст - завжди з калюжами іноді на всю дорогу/ про уклін бо бокам дороги наши асфальтодовбні мабуть не чули. Аби тільки асфальту побільше покласти іноді на 5 см щебню після чого дорога благополучно видавлюється вантажівкою як паста з тюбіка.
20.10.2023 18:33 Ответить
роками усяку хрінь змінювати тобто до "наблизити норми до законодавства ЄС". Як стосовно головного питання - наблизити зарплату ЄС пересічним українцям ?
20.10.2023 18:37 Ответить
це яким, дармоїдам в державних конторах?
21.10.2023 07:41 Ответить
Стоп стоп стоп, вопрос по 150 см. А взрослые 150 см как будут перевозиться? например ВладиСаныч Зеленский? Впрочем его и по уровню умственного развития положено перевозить в детском кресле. Бед за 150 см.
20.10.2023 18:40 Ответить
то просто па дебільному напісано, має бути вік та ріст.
20.10.2023 18:44 Ответить
Только возраст.
20.10.2023 18:48 Ответить
У нас 12 років або 150 зросту.
20.10.2023 20:45 Ответить
Стоп - є ж чоловіки які мають зріст 150 см при тому маючи тілобудову гнома ( низенькі але мязисті ) де їм накажете купляти дитячі крісла ( мало того шо з взуттям проблеми - по ширині взуття не менше ніж по довжині , так тепер крісла тре шукати ).
20.10.2023 21:04 Ответить
Ти на кого натякаєш, порохобот??
20.10.2023 21:51 Ответить
На Гімлі натякаю - а ви про кого подумали ?
23.10.2023 19:40 Ответить
А якщо я натякав на Гімлі - то тоді я "морієбот".
23.10.2023 19:43 Ответить
Знайомий є , маленького зросту . Має Таврію . Це йому крісло ще купувати ?!
20.10.2023 21:52 Ответить
о це так реформи....
денне світло ич ходові вогні у нас і так всі вмикають бо авто з європи та законом встановлені рамки 1 жовтня по 1 травня..
дітей також не можна перевозити, але кому то навіг потрібно, у нас часто дітвора саме за кермом в селах гасає, не кажучи вже про коліна "матусь" на передньому сидінні.
нам не закони потрібно приводити до європейських, а культуру водіння, яка наближається до нуля.
20.10.2023 18:43 Ответить
Продавцы лампочек протянули? Ну и постоянно включённые фары это доп пару литров в год. А в рамках сети азс пару лямов прибыли.
20.10.2023 19:01 Ответить
це не лампочки, це людські життя.
20.10.2023 21:39 Ответить
які люські життя ??? що дасть увімкена лампочкаближнього світла коли пішохід наприклад неуважний при переході через дорогу навіть у відведеному для цього місці ???
21.10.2023 06:54 Ответить
Автомобіль з включеним світлом видно з набагато більшої відстані. І не тільки пішоходам, особливо це відчутно водіям в погану погоду, наприклад в дощ.
21.10.2023 08:44 Ответить
"які люські життя ??? "
Ви знаєте що таке денні ходові вогні, навіщо їх придумано та задля чого вони світять вдень ? Підказка-світлові прилади на транспортному засобі встановлено не тільки для того, щоб водій у темний час доби бачив шлях перед собою.
21.10.2023 10:04 Ответить
Чекаємо щорічний техогляд.
20.10.2023 19:28 Ответить
Для комерційних автомобілів він і так є. А для приватного транспорту-теж не завадило б-один їде та димить як вугільна котельня, які там норми СО. Другий у пробках закипає через несправний термостат або втрачає увесь антифриз через дірку купу разів латаного радіатора та створює ще більшу пробку. Третій через геть гнилий глушник реве по вечорах у подвір'ях, будячи усіх сусідів. У четвертого через несправну гальмівну систему з чотирьох колес гальмує тільки два. П'ятий через невідрегульовані фари чи нештатний ксенон без лінз на трасі сліпить так ближнім, шо можна через удар по зору вилетіти з полоси. Список можна довго продовжувати.
21.10.2023 10:25 Ответить
Яку ж титанічну роботу виконав уряд!
Мабуть, залишилися тільки якісь дрібнички виконати?
20.10.2023 20:02 Ответить
Я сподіваюся, що водій танка зберіг перевагу при проїзді нерегульованого перехрестя, але в мене питання чи повинен він звертати увагу на сигнали регулювальника з джавеліном.
20.10.2023 20:16 Ответить
Вилами по воді.

З велосипедистами і пішоходами ради не можуть дати. а тепер ще й самокатників для галочки додали.

А от ДХО це реальна годівниця. Поліцаї подякують.
20.10.2023 21:19 Ответить
Только ходовые огни?
А ********* с прямотоками так и будет гонять, воя громче воздушной тревоги ?
20.10.2023 21:50 Ответить
А "зварювальники " на дорогах не на часі?
20.10.2023 21:54 Ответить
Люто плюсую! Але в мене в лінзі, правда без омивачів, але з коректором.
20.10.2023 22:05 Ответить
це вже европейське законодавство чи тільки наближення до нього?
20.10.2023 22:53 Ответить
Європейськовмісне, з ароматом ідентичним натуральному
20.10.2023 23:56 Ответить
А може не варто тулити горбаті ідеї? Чи не простіше взяти пдр однієї з країн ЄС. А то щотижня читаю про зміни у наших ПДР. Чи не часто зміни?
21.10.2023 08:16 Ответить
Ви б , дебіли, краще з коррупцією боролись..., та урізали зарплатню суддям, прокурорам, та іншим неробам !!!
21.10.2023 09:14 Ответить
Про ЧТО базар?
В ЕС полно бюрократии, желаете участвовать - не нойте!
21.10.2023 11:03 Ответить
У Франції, Німеччині, Греції, Великобританії та деяких інших країнах Європи такого нема. Одна справа їхати десь у дощ, взимку. А в яскравий літній або весняний день - це перебор!
21.10.2023 18:52 Ответить
 
 