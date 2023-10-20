Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить нормы к законодательству ЕС

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, в частности:

- утверждена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар;

- запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

- уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним, с 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения, однако в настоящее время государство не утвердило специальные правила для электросамокатов. В Украине начали направлять в суд дела самокатчиков за нарушение правил дорожного движения.