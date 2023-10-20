Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить нормы к законодательству ЕС
Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, в частности:
- утверждена обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар;
- запрещено перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
- уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
Напомним, с 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения, однако в настоящее время государство не утвердило специальные правила для электросамокатов. В Украине начали направлять в суд дела самокатчиков за нарушение правил дорожного движения.
Реально, 200000 на місяць, то просто шоб ..... ну, 2 сторінки написати правонормативів, то чечали-і-писали 20 років?
рашка то вже не предмет сміху.
блін, так давно вже вмикати заведено бо так треба.... чи то шо, просто мусора так стригли бабло?(ой мля )
Раніше було тільки в зимовий період, влітку такої вимоги не було.
Але я і влітку вмикав фари, бо це реально позитивно впливає на безпеку.
А хто переживає за зайві витрати бензину - не проблема поставити світлодіодні лампи на ДХО ват на 10-15, тільки зробити це згідно з ПДР, щоби вони вмикались самі при заведеному двигуні, і гасли при ввімкненні ближнього світла фар - для цього є спеціальні контролери. Ну а щоби світлодіоди не згоряли від 14,5 вольт від генератора, обов'язково треба ставити обмежувачі на 11,5 - 12 вольт - є і такі!
думаю без охорони вони б зустрівшись з бидлом, ой, з виборцями, заздалегідь би подбали про зустріч зі стоматологом.
вони реально "стібуться". "зробили лохів разом"(з самими ж лохами)
але лохами виявились всі, навіть ті хто посміявся, але не голосував за цю... навалу веселих ідіотів. весілля роблять - і весело сміються з бидла, ну що ж, заслужили. нарід то.
Я, наприклад, купив фірмові фонарі, які відповідають нормам ЄС для ДХО.
Це я як водій з майже 40-річним досвідом говорю.
Звісно, що в фірмових ліхтарях такі стабілізатори стоять, іноді навіть вони можуть працювати як від 12 вольт, так і 24. Це стосується навіть світлодіодних ламп, наприклад ламп освітлення номерного знаку чи поворотників - ті, в яких стабілізатор стоїть, коштують зазвичай від $3 і вище.
Суттєво…
давай, йди, дай 50000 євродоларів шоб "порішать".
це прямо як на рашці - шоб забрати дитину закордон нужно кой-чо виложить.
чи може ти хоч петицію створив, тіпа - Шморгаль, попроси шоб в дітдомах давали морозиво по вівторках!
ти зловтішаєшся просто. настільки ненавидиш Зеленського((((
Просто дачі мусорів стануть більш похожими на резиденцію Людовіка номер 14
а виглядом - як резиденція тих всіх людовиків.
я б хотів так сказати, але просто не ходив на вибори, ті шо там 3 крайні були.
бо реально - Порошенко мене, ну, виборця вважає - віруном(рабом), а Зеля - салоїдом(так, а хто не любить цей продукт? ням-ням ) - геєм(сказав би він таке в очі?) - і нічо - стадо вибрало оце...
до речі - а скільки знаків було?
є підбірка? я тільки на якусь русняву пропагандоніну наткнувся, просто перечислило з 8-10 поїздок бідоносця по закордонах і шо за біди за тим послідували
денне світло ич ходові вогні у нас і так всі вмикають бо авто з європи та законом встановлені рамки 1 жовтня по 1 травня..
дітей також не можна перевозити, але кому то навіг потрібно, у нас часто дітвора саме за кермом в селах гасає, не кажучи вже про коліна "матусь" на передньому сидінні.
нам не закони потрібно приводити до європейських, а культуру водіння, яка наближається до нуля.
Ви знаєте що таке денні ходові вогні, навіщо їх придумано та задля чого вони світять вдень ? Підказка-світлові прилади на транспортному засобі встановлено не тільки для того, щоб водій у темний час доби бачив шлях перед собою.
Мабуть, залишилися тільки якісь дрібнички виконати?
З велосипедистами і пішоходами ради не можуть дати. а тепер ще й самокатників для галочки додали.
А от ДХО це реальна годівниця. Поліцаї подякують.
А ********* с прямотоками так и будет гонять, воя громче воздушной тревоги ?
В ЕС полно бюрократии, желаете участвовать - не нойте!