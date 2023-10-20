Оккупанты разворачивают госпитали на территории гражданских объектов, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях у россиян закончились койко-места в госпиталях, поэтому они разворачивают новые на территории гражданских объектов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Вопреки международному праву госпитали разворачивают в подвалах гражданских объектов и на предприятиях, и в пансионатах. Также враг использует гражданские больницы для размещения оккупантов, местных пациентов же принудительно выписывают", - говорится в сообщении.
Кари, московитам *****, страшної кари!