Оккупанты разворачивают госпитали на территории гражданских объектов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях у россиян закончились койко-места в госпиталях, поэтому они разворачивают новые на территории гражданских объектов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки международному праву госпитали разворачивают в подвалах гражданских объектов и на предприятиях, и в пансионатах. Также враг использует гражданские больницы для размещения оккупантов, местных пациентов же принудительно выписывают", - говорится в сообщении.

