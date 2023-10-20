РУС
Оккупанты разворачивают госпитали на территории гражданских объектов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях у россиян закончились койко-места в госпиталях, поэтому они разворачивают новые на территории гражданских объектов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки международному праву госпитали разворачивают в подвалах гражданских объектов и на предприятиях, и в пансионатах. Также враг использует гражданские больницы для размещения оккупантов, местных пациентов же принудительно выписывают", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты отбирают у жителей ТОТ комплекты спутникового телевидения, - Центр нацсопротивления

армия РФ (20339) Центр национального сопротивления (597)
То центри могилізації московитів *****, на окупованих ними територіях України!!
Кари, московитам *****, страшної кари!
