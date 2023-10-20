Окупанти розгортають шпиталі на території цивільних об’єктів, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях у росіян закінчилися ліжко-місця у шпиталях, тому вони розгортають нові на території цивільних об’єктів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Усупереч міжнародному праву шпиталі розгортають у підвалах цивільних об’єктів та на підприємствах і в пансіонатах. Також ворог використовує цивільні лікарні для розміщення окупантів, місцевих пацієнтів же примусово виписують", - йдеться в повідомленні.
