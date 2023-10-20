УКР
Новини
Окупанти розгортають шпиталі на території цивільних об’єктів, - Центр нацспротиву

поранення,окупанти

На тимчасово окупованих територіях у росіян закінчилися ліжко-місця у шпиталях, тому вони розгортають нові на території цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Усупереч міжнародному праву шпиталі розгортають у підвалах цивільних об’єктів та на підприємствах і в пансіонатах. Також ворог використовує цивільні лікарні для розміщення окупантів, місцевих пацієнтів же примусово виписують", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог продовжує розселяти своїх військових у квартирах українців на тимчасово окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

армія рф (18491) Центр національного спротиву (847)
Коментувати
То центри могилізації московитів *****, на окупованих ними територіях України!!
Кари, московитам *****, страшної кари!
показати весь коментар
20.10.2023 19:46 Відповісти
 
 