Окупанти розгортають шпиталі на території цивільних об’єктів, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях у росіян закінчилися ліжко-місця у шпиталях, тому вони розгортають нові на території цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Усупереч міжнародному праву шпиталі розгортають у підвалах цивільних об’єктів та на підприємствах і в пансіонатах. Також ворог використовує цивільні лікарні для розміщення окупантів, місцевих пацієнтів же примусово виписують", - йдеться в повідомленні.

