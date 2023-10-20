Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона
В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом. Пожар ликвидирован. О пострадавших информация отсутствует", - говорится в сообщении.
Также Мрочко напомнил, что на территории Херсонской городской громады комендантский час начинается с 20:00.
