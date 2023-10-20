РУС
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона

херсон

В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом. Пожар ликвидирован. О пострадавших информация отсутствует", - говорится в сообщении.

Также Мрочко напомнил, что на территории Херсонской городской громады комендантский час начинается с 20:00.

Читайте также: В Херсоне раздаются взрывы

Автор: 

обстрел (29065) Херсон (3019)
