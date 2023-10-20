УКР
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону

Унаслідок чергового обстрілу Херсону з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв житлові квартали. Загорівся будинок. Наразі пожежа ліквідована. Про постраждалих інформація відсутня", - йдеться в повідомленні.

Також Мрочко нагадав, що на території Херсонської міської громади комендантська година починається з 20:00.

