Росіяни обстріляли житлові квартали Херсону
Унаслідок чергового обстрілу Херсону з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв житлові квартали. Загорівся будинок. Наразі пожежа ліквідована. Про постраждалих інформація відсутня", - йдеться в повідомленні.
Також Мрочко нагадав, що на території Херсонської міської громади комендантська година починається з 20:00.
