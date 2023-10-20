У Херсоні лунають вибухи
Війська РФ обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега!
Особливо будьте уважні, жителі прибережних районів! Залишайтесь у безпечних місцях", - написав він.
