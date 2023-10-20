УКР
У Херсоні лунають вибухи

херсон

Війська РФ обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега!

Особливо будьте уважні, жителі прибережних районів! Залишайтесь у безпечних місцях", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли житлові квартали Херсону, вранці вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини, під обстрілами - Бериславський район

обстріл (30389) Херсон (3566)
