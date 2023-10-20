РУС
В Херсоне раздаются взрывы

Войска РФ обстреливают Херсон с оккупированного левого берега.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Российские войска обстреливают город с временно оккупированного левого берега!"

Особенно будьте внимательны, жители прибрежных районов! Оставайтесь в безопасных местах", – написал он.

