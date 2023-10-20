В Херсоне раздаются взрывы
Войска РФ обстреливают Херсон с оккупированного левого берега.
Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Российские войска обстреливают город с временно оккупированного левого берега!"
Особенно будьте внимательны, жители прибрежных районов! Оставайтесь в безопасных местах", – написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль