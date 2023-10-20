Кулеба: Надеюсь, Орбан хотя бы помыл руки после встречи с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина в Китае.

Эту встречу Кулеба прокомментировал в интервью France 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надеюсь, он (Орбан. – Ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", – сказал Кулеба.

Напомним, что Виктор Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с президентом России после того, как в марте против него был выдан международный ордер на арест в связи с военными преступлениями в Украине.