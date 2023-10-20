Кулеба: Надеюсь, Орбан хотя бы помыл руки после встречи с Путиным
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина в Китае.
Эту встречу Кулеба прокомментировал в интервью France 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Надеюсь, он (Орбан. – Ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", – сказал Кулеба.
Напомним, что Виктор Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с президентом России после того, как в марте против него был выдан международный ордер на арест в связи с военными преступлениями в Украине.
Кулєба працює на також ж самого "орбана" тільки починаючого.
Але у мене виникло питання - він точно дипломат?
…. На службі у гебні без лубрікану не легко ….
Нагадує двоголову курку на гербі терроРаші
не впевнений, що саме цим повинно займатися МЗС України.