Республиканцы сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей

Конгрессмены-республиканцы тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, претендовавшего на должность спикера Палаты представителей.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение о снятии кандидатуры Джордана было принято после того, как во время трех раундов голосования за спикера нижней палаты Конгресса он так и не смог заручиться достаточной поддержкой, но с каждым новым раундом терял голоса.

Напомним, Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября.

Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, проигравший Джордану на предыдущем "форуме кандидатов".

Таким образом, Палата представителей США остается без спикера в то время, как спустя почти месяц истекает срок действия временного финансирования федерального правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун.

В условиях тупика в Конгрессе альтернативный избранию постоянного спикера вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.