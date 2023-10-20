РУС
Республиканцы сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей

джим,джордан

Конгрессмены-республиканцы тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, претендовавшего на должность спикера Палаты представителей.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение о снятии кандидатуры Джордана было принято после того, как во время трех раундов голосования за спикера нижней палаты Конгресса он так и не смог заручиться достаточной поддержкой, но с каждым новым раундом терял голоса.

Читайте также: Временный спикер Палаты представителей США республиканец МакГенри грозится уйти в отставку, - NBC News

Напомним, Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября.

Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, проигравший Джордану на предыдущем "форуме кандидатов".

Таким образом, Палата представителей США остается без спикера в то время, как спустя почти месяц истекает срок действия временного финансирования федерального правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун.

В условиях тупика в Конгрессе альтернативный избранию постоянного спикера вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.

+11
Мабуть, Трамп від люті обірвав півголови рудого волосся.
20.10.2023 22:48 Ответить
20.10.2023 22:48 Ответить
+7
ну не шмогло воно, ну не тягне кільки його туди не пхай...
20.10.2023 22:49 Ответить
20.10.2023 22:49 Ответить
+7
Десантис не может быть спикером Конгресса. Он не конгрессмен, а губернатор штата.
20.10.2023 23:37 Ответить
20.10.2023 23:37 Ответить
Республиканці касапськи, здавайтесь. Не за тих ви дупи рвете...
20.10.2023 22:48 Ответить
20.10.2023 22:48 Ответить
Мабуть, Трамп від люті обірвав півголови рудого волосся.
20.10.2023 22:48 Ответить
20.10.2023 22:48 Ответить
на лобку повністю
21.10.2023 06:51 Ответить
21.10.2023 06:51 Ответить
ну не шмогло воно, ну не тягне кільки його туди не пхай...
20.10.2023 22:49 Ответить
20.10.2023 22:49 Ответить
Трамписты в пролёте. Прочие республиканцы скоро оценят красоту игры Байдена, который продавит через Конгресс помощь Украине и Израилю, после чего вменяемые республиканцы и все демократы с радостью проголосуют за нового спикера. Им будет очень известный республиканец и будущий кандидат в Президенты США. Но не трампон.
20.10.2023 22:53 Ответить
20.10.2023 22:53 Ответить
це хто?
20.10.2023 23:14 Ответить
20.10.2023 23:14 Ответить
Десантис.
Хороший политолог вам на пальцах объяснит как всё будет, а потом, почему вышло по другому.
20.10.2023 23:19 Ответить
20.10.2023 23:19 Ответить
Демократы предлагают наделить полномочиями временного спикера Патрика Макгенри.
А республиканка Мария Салазар заявляет о готовности к коалиции.
А вообще не берите в голову, там без бутылки не поймёшь.
20.10.2023 23:27 Ответить
20.10.2023 23:27 Ответить
Десантис не может быть спикером Конгресса. Он не конгрессмен, а губернатор штата.
20.10.2023 23:37 Ответить
20.10.2023 23:37 Ответить
Не те, кого вам перечислили.
Там ребята не в Чапаева играют, а в шахматы.
20.10.2023 23:32 Ответить
20.10.2023 23:32 Ответить
та ясно, що не ДеСантіс.. хто ж тоді?
20.10.2023 23:41 Ответить
20.10.2023 23:41 Ответить
Условный Пенс, который устраивает всех, кто карты сдаёт.
21.10.2023 08:56 Ответить
21.10.2023 08:56 Ответить
Так йому і треба. В людства зʼявився шанс не загинути.
20.10.2023 22:55 Ответить
20.10.2023 22:55 Ответить
Пішов нах, трампіст.
20.10.2023 23:19 Ответить
20.10.2023 23:19 Ответить
ТРМП & Co - ПНХ!
21.10.2023 00:28 Ответить
21.10.2023 00:28 Ответить
"Європейська правда" теж стала жовтою пресою.Не зняли а знову пропихує трамп.Там теж твориться те, що було у нас у 2018-19р.Брехня,кацапська пропоганда.У всіх проблемах винен Байден.Єдине шо дає надію-вільна преса,тв.Для амеріканських виборців(респів)трамп як якась месія.І як що його оберуть то це стане кінцем демократичного світу.
21.10.2023 04:36 Ответить
21.10.2023 04:36 Ответить
буду пісяти кіпятком якщо більшість республіканців в Палаті виберуть спікера від деморатів 😂
розвалена вщєнт партія яка сама не розуміє, що вона є і за що вона...
217 - і дамка ферзь...
21.10.2023 05:53 Ответить
21.10.2023 05:53 Ответить
Шкода)

21.10.2023 06:45 Ответить
21.10.2023 06:45 Ответить
Цей Джордан - такий, як треба Джордан...
21.10.2023 21:07 Ответить
21.10.2023 21:07 Ответить
по логике вещей, республиканской партии следует разделиться на две партии, а затем провести в стране новые парламентские выборы
это самый честный и надёжный выход страны из кризиса
21.10.2023 10:50 Ответить
21.10.2023 10:50 Ответить
 
 