Республиканцы сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей
Конгрессмены-республиканцы тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, претендовавшего на должность спикера Палаты представителей.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Решение о снятии кандидатуры Джордана было принято после того, как во время трех раундов голосования за спикера нижней палаты Конгресса он так и не смог заручиться достаточной поддержкой, но с каждым новым раундом терял голоса.
Напомним, Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.
Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября.
Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, проигравший Джордану на предыдущем "форуме кандидатов".
Таким образом, Палата представителей США остается без спикера в то время, как спустя почти месяц истекает срок действия временного финансирования федерального правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун.
В условиях тупика в Конгрессе альтернативный избранию постоянного спикера вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.
Хороший политолог вам на пальцах объяснит как всё будет, а потом, почему вышло по другому.
А республиканка Мария Салазар заявляет о готовности к коалиции.
А вообще не берите в голову, там без бутылки не поймёшь.
Там ребята не в Чапаева играют, а в шахматы.
розвалена вщєнт партія яка сама не розуміє, що вона є і за що вона...
217 - і дамка ферзь...
это самый честный и надёжный выход страны из кризиса