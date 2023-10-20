Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників

Конгресмени-республіканці таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера Палати представників.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рішення про зняття кандидатури Джордана ухвалили після того, як під час трьох раундів голосування за спікера нижньої палати Конгресу він так і не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

Нагадаємо, Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нові вибори кандидата члени Республіканської партії мають намір провести у понеділок, 23 жовтня. Голосування у Палаті представників відбудеться наступного дня, 24 жовтня.

Свою кандидатуру вже висунув Остін Скотт, який програв Джордану на попередньому "форумі кандидатів".

Таким чином, Палата представників США залишається без спікера в той час, як через майже місяць завершується термін дії тимчасового фінансування федерального уряду США, й без схвалення бюджетного законодавства на нього чекає шатдаун.

В умовах глухого кута в Конгресі альтернативний обранню постійного спікера варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.