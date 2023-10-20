УКР
Новини
5 267 21

Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників

джим,джордан

Конгресмени-республіканці таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера Палати представників.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рішення про зняття кандидатури Джордана ухвалили після того, як під час трьох раундів голосування за спікера нижньої палати Конгресу він так і не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимчасовий спікер Палати представників США республіканець МакГенрі погрожує піти у відставку, - NBC News

Нагадаємо, Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нові вибори кандидата члени Республіканської партії мають намір провести у понеділок, 23 жовтня. Голосування у Палаті представників відбудеться наступного дня, 24 жовтня.

Свою кандидатуру вже висунув Остін Скотт, який програв Джордану на попередньому "форумі кандидатів".

Таким чином, Палата представників США залишається без спікера в той час, як через майже місяць завершується термін дії тимчасового фінансування федерального уряду США, й без схвалення бюджетного законодавства на нього чекає шатдаун.

В умовах глухого кута в Конгресі альтернативний обранню постійного спікера варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

Автор: 

вибори (6736) Конгрес США (1258) США (24085)
Топ коментарі
+11
Мабуть, Трамп від люті обірвав півголови рудого волосся.
показати весь коментар
20.10.2023 22:48 Відповісти
+7
ну не шмогло воно, ну не тягне кільки його туди не пхай...
показати весь коментар
20.10.2023 22:49 Відповісти
+7
Десантис не может быть спикером Конгресса. Он не конгрессмен, а губернатор штата.
показати весь коментар
20.10.2023 23:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Республиканці касапськи, здавайтесь. Не за тих ви дупи рвете...
показати весь коментар
20.10.2023 22:48 Відповісти
Мабуть, Трамп від люті обірвав півголови рудого волосся.
показати весь коментар
20.10.2023 22:48 Відповісти
на лобку повністю
показати весь коментар
21.10.2023 06:51 Відповісти
ну не шмогло воно, ну не тягне кільки його туди не пхай...
показати весь коментар
20.10.2023 22:49 Відповісти
Трамписты в пролёте. Прочие республиканцы скоро оценят красоту игры Байдена, который продавит через Конгресс помощь Украине и Израилю, после чего вменяемые республиканцы и все демократы с радостью проголосуют за нового спикера. Им будет очень известный республиканец и будущий кандидат в Президенты США. Но не трампон.
показати весь коментар
20.10.2023 22:53 Відповісти
це хто?
показати весь коментар
20.10.2023 23:14 Відповісти
Десантис.
Хороший политолог вам на пальцах объяснит как всё будет, а потом, почему вышло по другому.
показати весь коментар
20.10.2023 23:19 Відповісти
Демократы предлагают наделить полномочиями временного спикера Патрика Макгенри.
А республиканка Мария Салазар заявляет о готовности к коалиции.
А вообще не берите в голову, там без бутылки не поймёшь.
показати весь коментар
20.10.2023 23:27 Відповісти
Десантис не может быть спикером Конгресса. Он не конгрессмен, а губернатор штата.
показати весь коментар
20.10.2023 23:37 Відповісти
Не те, кого вам перечислили.
Там ребята не в Чапаева играют, а в шахматы.
показати весь коментар
20.10.2023 23:32 Відповісти
та ясно, що не ДеСантіс.. хто ж тоді?
показати весь коментар
20.10.2023 23:41 Відповісти
Условный Пенс, который устраивает всех, кто карты сдаёт.
показати весь коментар
21.10.2023 08:56 Відповісти
Так йому і треба. В людства зʼявився шанс не загинути.
показати весь коментар
20.10.2023 22:55 Відповісти
Пішов нах, трампіст.
показати весь коментар
20.10.2023 23:19 Відповісти
ТРМП & Co - ПНХ!
показати весь коментар
21.10.2023 00:28 Відповісти
"Європейська правда" теж стала жовтою пресою.Не зняли а знову пропихує трамп.Там теж твориться те, що було у нас у 2018-19р.Брехня,кацапська пропоганда.У всіх проблемах винен Байден.Єдине шо дає надію-вільна преса,тв.Для амеріканських виборців(респів)трамп як якась месія.І як що його оберуть то це стане кінцем демократичного світу.
показати весь коментар
21.10.2023 04:36 Відповісти
буду пісяти кіпятком якщо більшість республіканців в Палаті виберуть спікера від деморатів 😂
розвалена вщєнт партія яка сама не розуміє, що вона є і за що вона...
217 - і дамка ферзь...
показати весь коментар
21.10.2023 05:53 Відповісти
Шкода)

показати весь коментар
21.10.2023 06:45 Відповісти
Цей Джордан - такий, як треба Джордан...
показати весь коментар
21.10.2023 21:07 Відповісти
по логике вещей, республиканской партии следует разделиться на две партии, а затем провести в стране новые парламентские выборы
это самый честный и надёжный выход страны из кризиса
показати весь коментар
21.10.2023 10:50 Відповісти
 
 