Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників
Конгресмени-республіканці таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера Палати представників.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рішення про зняття кандидатури Джордана ухвалили після того, як під час трьох раундів голосування за спікера нижньої палати Конгресу він так і не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.
Нагадаємо, Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
Нові вибори кандидата члени Республіканської партії мають намір провести у понеділок, 23 жовтня. Голосування у Палаті представників відбудеться наступного дня, 24 жовтня.
Свою кандидатуру вже висунув Остін Скотт, який програв Джордану на попередньому "форумі кандидатів".
Таким чином, Палата представників США залишається без спікера в той час, як через майже місяць завершується термін дії тимчасового фінансування федерального уряду США, й без схвалення бюджетного законодавства на нього чекає шатдаун.
В умовах глухого кута в Конгресі альтернативний обранню постійного спікера варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хороший политолог вам на пальцах объяснит как всё будет, а потом, почему вышло по другому.
А республиканка Мария Салазар заявляет о готовности к коалиции.
А вообще не берите в голову, там без бутылки не поймёшь.
Там ребята не в Чапаева играют, а в шахматы.
розвалена вщєнт партія яка сама не розуміє, що вона є і за що вона...
217 - і дамка ферзь...
это самый честный и надёжный выход страны из кризиса