Освобождены двое граждан США, которых удерживал ХАМАС, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил об освобождении двух американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Около часа назад были освобождены двое американских граждан, которых ХАМАС содержал с 7 октября", - отметил госсекретарь США. Он отметил, что эти два американца сейчас находятся в безопасности на территории Израиля, и команда Посольства США в этой стране сможет увидеть их в ближайшее время, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь.
Блинкен отметил, что в заложниках находятся другие гражданские лица, включая американских граждан. По его словам, еще по крайней мере десять американцев остаются пропавшими без вести.
"Мы знаем, что некоторые из них содержатся ХАМАСом в заложниках вместе с около 200 другими заложниками в Газе. Среди них мужчины, женщины, молодые парни и девушки, пожилые люди, представители многих наций. Каждый из них должен быть освобожден", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен выразил отдельную благодарность правительству Катара за усилия по освобождению гражданских, однако не раскрыл деталей, какую именно помощь обеспечили представители этой страны.
Американки израильского происхождения Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены боевиками ХАМАС в пятницу вечером. Мать и дочь, живущие в США, в городе Эванстон (штат Иллинойс), были похищены из кибуца Нахаль Оз, когда приезжали к родственникам. 17-летняя Натали в этом году окончила среднюю школу.
По данным армии обороны Израиля, известно о 203 заложниках, которых боевики ХАМАС удерживают в Секторе Газа.
Але існує дуже відомий хадіс , де Пророк на очах однієї іудейки вбив її батька й чоловіка , а потім ... як то там написанно "узяв у подружжя" . А по побутовому -- згвалтував .
А Хадіс це така штука , де усі слова , усі вчинки Пророка є каноном поведінки . Й кожен , хто вважає себе мусульманином може однією фразою : "так сказав Пророк" , або "так діяв Пророк" припинити усі релігійні суперечки .
Я сам спостерігав на одному Йеменському каналі такий діспут : "чи халяль , а не харам , брати йому -- 60річному пердуну дівчинку 10 років для
згвалтуванняодруження !" . Й згадав той пердун Хадіс , де описується та подія де Мухамад "одружався" з Аішою , якої на той період було 6 років . Так ось , більш цівілізованні муфтії доводили цьому гвалтівнику , що то була формальність й , а "зайшов він до неї в юрту тільки Аіші виполнилося аж цілих ч то 9 років , чи то 10 , чи то 11 . Але враховуючи ********* розвиток жінок мовляв требо почекати десь так йще років 2 , що було хоча б 12 років .
Так ось -- вивчайте те , про що маєте намір висловлювати думку й не сидіть в оболочці європейскої ідентичності .
Й те ,що вони зара не ходють в халатах й не подтирають дупу тим же халатом , а носять джинси й футболку з лейблом "Моцарт жив" або "Long live rock" зовсім не означає , що вони ******* людство щирою любоввю в стилі хіппі й зачитують до дир труди Карла Попера й Дені Дідро , а гуманістичний твір Русо "Еміль" їх настольна книга .
Відкрийте очі ... Згідно з Шаріатом вони чинять халяль . Бо усе від Ієрусалима до Київа , від Мадріда до Москви , від Афін до Марселя усе це їх земля : дар-аль-ісламія , тобто дом ісламу який був захопленний кафірами . Бо дар-аль-ісламія це будь що , що хоча б одну добу перебувало під владою ісламського правителя . А на такий землі будь який кафір або є воїном , або є добичею . Так ось - з добичєю винно обходитися як завгодно . Бо це тепер їх властність . Й бреше той , хто каже , що це "радикальний" іслам . Радикали це ІДІЛ -- тобто ті , хто вбиває мусульман й гвалтує мусульманських жінок -- ось це дійсно харам .
Відкрийте стрім з Вафою Султан . Вона алавітка (тобто з правлячою групи) . Почуйте її , чому вона втікла від батьків й родини у США й могла б вона вдома у себе як у США стати доктором психології .
Єдине , що вона вчила й читала до втечі так то був Коран й Хадісі та сури ... Й їй ще "пофартило" бо батько був баасистом й тому було прийнято вчити писати й читати навіть дочок .
А де більш традиційне виховання -- дівчатам не полагається знати грамоту . Усе тільки зі слов інших (перважно - жінок) ...
Тобто не вірете мені (але це усе друкується , що я ствержуют) повірте мусульманській жінці .
Чи може бути таке, наприклад. Мусульманин за кермом зробив різкий розворот на трасі через суцільну смугу, його зупиняє поліція, а він відповідає: в Корані та хадісі нічого про заборону розворотів через суцільні смуги не сказано. Що зробить поліція?
Але ось індентефікувати візувально , хто чий громадянин йще не вигадали такий спосіб , бо докторські вони писали зовсім по іншим темам свого багатого наукового досвіту .
а скоріш за все і медична, реабілітація для обох.
епоха бунта террора.
Хамас отпустил двух заложниц, мать и дочь. Обе уже в Израиле. Обе с американским гражданством в том числе. "По гуманитарным соображениям" - сказали в Хамасе. У крокодила не может быть гуманитарных соображений, это тактический ход. Породить надежду, оттянуть начало наземной операции, вызвать давление других стран, чьи граждане у них в плену.
Впрочем, здесь это прекрасно понимают. Я же говорю, проблема не в Хамасе, а в невозможности нашего с ним сосуществования - невозможно приручить крокодила. Наземная будет. Две жизни спасены - это прекрасно, над спасением остальных работают специально обученные люди. Хамас уничтожат.
розумію діпломатичність, але замість подяки катару я б направив 3тю
авіаносну групу до поближче до катару - це саме те що робить.