Освобождены двое граждан США, которых удерживал ХАМАС, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил об освобождении двух американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Около часа назад были освобождены двое американских граждан, которых ХАМАС содержал с 7 октября", - отметил госсекретарь США. Он отметил, что эти два американца сейчас находятся в безопасности на территории Израиля, и команда Посольства США в этой стране сможет увидеть их в ближайшее время, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь.

Блинкен отметил, что в заложниках находятся другие гражданские лица, включая американских граждан. По его словам, еще по крайней мере десять американцев остаются пропавшими без вести.

"Мы знаем, что некоторые из них содержатся ХАМАСом в заложниках вместе с около 200 другими заложниками в Газе. Среди них мужчины, женщины, молодые парни и девушки, пожилые люди, представители многих наций. Каждый из них должен быть освобожден", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте также: ХАМАС заявил, что готов освобождать гражданских заложников, - NBC

Блинкен выразил отдельную благодарность правительству Катара за усилия по освобождению гражданских, однако не раскрыл деталей, какую именно помощь обеспечили представители этой страны.

Американки израильского происхождения Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены боевиками ХАМАС в пятницу вечером. Мать и дочь, живущие в США, в городе Эванстон (штат Иллинойс), были похищены из кибуца Нахаль Оз, когда приезжали к родственникам. 17-летняя Натали в этом году окончила среднюю школу.

По данным армии обороны Израиля, известно о 203 заложниках, которых боевики ХАМАС удерживают в Секторе Газа.