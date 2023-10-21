РУС
Освобождены двое граждан США, которых удерживал ХАМАС, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил об освобождении двух американских граждан, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

"Около часа назад были освобождены двое американских граждан, которых ХАМАС содержал с 7 октября", - отметил госсекретарь США. Он отметил, что эти два американца сейчас находятся в безопасности на территории Израиля, и команда Посольства США в этой стране сможет увидеть их в ближайшее время, чтобы оказать всю необходимую поддержку и помощь.

Блинкен отметил, что в заложниках находятся другие гражданские лица, включая американских граждан. По его словам, еще по крайней мере десять американцев остаются пропавшими без вести.

"Мы знаем, что некоторые из них содержатся ХАМАСом в заложниках вместе с около 200 другими заложниками в Газе. Среди них мужчины, женщины, молодые парни и девушки, пожилые люди, представители многих наций. Каждый из них должен быть освобожден", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен выразил отдельную благодарность правительству Катара за усилия по освобождению гражданских, однако не раскрыл деталей, какую именно помощь обеспечили представители этой страны.

Американки израильского происхождения Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены боевиками ХАМАС в пятницу вечером. Мать и дочь, живущие в США, в городе Эванстон (штат Иллинойс), были похищены из кибуца Нахаль Оз, когда приезжали к родственникам. 17-летняя Натали в этом году окончила среднюю школу.

По данным армии обороны Израиля, известно о 203 заложниках, которых боевики ХАМАС удерживают в Секторе Газа.

заложник (1494) США (27739) Хамас (197) Блинкен Энтони (937)
Топ комментарии
+7
Подивиться Коран, чи відповідний хадіс, якщо знайдете там , що це гріх , то я тут себе визнаю повним невігласом .

Але існує дуже відомий хадіс , де Пророк на очах однієї іудейки вбив її батька й чоловіка , а потім ... як то там написанно "узяв у подружжя" . А по побутовому -- згвалтував .
А Хадіс це така штука , де усі слова , усі вчинки Пророка є каноном поведінки . Й кожен , хто вважає себе мусульманином може однією фразою : "так сказав Пророк" , або "так діяв Пророк" припинити усі релігійні суперечки .
Я сам спостерігав на одному Йеменському каналі такий діспут : "чи халяль , а не харам , брати йому -- 60річному пердуну дівчинку 10 років для згвалтування одруження !" . Й згадав той пердун Хадіс , де описується та подія де Мухамад "одружався" з Аішою , якої на той період було 6 років . Так ось , більш цівілізованні муфтії доводили цьому гвалтівнику , що то була формальність й , а "зайшов він до неї в юрту тільки Аіші виполнилося аж цілих ч то 9 років , чи то 10 , чи то 11 . Але враховуючи ********* розвиток жінок мовляв требо почекати десь так йще років 2 , що було хоча б 12 років .

Так ось -- вивчайте те , про що маєте намір висловлювати думку й не сидіть в оболочці європейскої ідентичності .
Й те ,що вони зара не ходють в халатах й не подтирають дупу тим же халатом , а носять джинси й футболку з лейблом "Моцарт жив" або "Long live rock" зовсім не означає , що вони ******* людство щирою любоввю в стилі хіппі й зачитують до дир труди Карла Попера й Дені Дідро , а гуманістичний твір Русо "Еміль" їх настольна книга .

Відкрийте очі ... Згідно з Шаріатом вони чинять халяль . Бо усе від Ієрусалима до Київа , від Мадріда до Москви , від Афін до Марселя усе це їх земля : дар-аль-ісламія , тобто дом ісламу який був захопленний кафірами . Бо дар-аль-ісламія це будь що , що хоча б одну добу перебувало під владою ісламського правителя . А на такий землі будь який кафір або є воїном , або є добичею . Так ось - з добичєю винно обходитися як завгодно . Бо це тепер їх властність . Й бреше той , хто каже , що це "радикальний" іслам . Радикали це ІДІЛ -- тобто ті , хто вбиває мусульман й гвалтує мусульманських жінок -- ось це дійсно харам .

Відкрийте стрім з Вафою Султан . Вона алавітка (тобто з правлячою групи) . Почуйте її , чому вона втікла від батьків й родини у США й могла б вона вдома у себе як у США стати доктором психології .
Єдине , що вона вчила й читала до втечі так то був Коран й Хадісі та сури ... Й їй ще "пофартило" бо батько був баасистом й тому було прийнято вчити писати й читати навіть дочок .
А де більш традиційне виховання -- дівчатам не полагається знати грамоту . Усе тільки зі слов інших (перважно - жінок) ...

Тобто не вірете мені (але це усе друкується , що я ствержуют) повірте мусульманській жінці .
21.10.2023 03:39 Ответить
+4
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хамас отпустил двух заложниц, мать и дочь. Обе уже в Израиле. Обе с американским гражданством в том числе. "По гуманитарным соображениям" - сказали в Хамасе. У крокодила не может быть гуманитарных соображений, это тактический ход. Породить надежду, оттянуть начало наземной операции, вызвать давление других стран, чьи граждане у них в плену.

Впрочем, здесь это прекрасно понимают. Я же говорю, проблема не в Хамасе, а в невозможности нашего с ним сосуществования - невозможно приручить крокодила. Наземная будет. Две жизни спасены - это прекрасно, над спасением остальных работают специально обученные люди. Хамас уничтожат.
21.10.2023 04:49 Ответить
+3
Хамас дебіли. Перше питання до кожного заручника мало б бути "ти чий громадянин?". І якшо відповідь "США", то видати марожено і на попутці відправити додому. А так отримають кизди...
21.10.2023 00:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
Все... державне свято в Мозамбіку..
21.10.2023 00:30 Ответить
Але, цивільні - це гріх, заради чого, чи кого, це б не відбувалося..
21.10.2023 00:46 Ответить
бггг, спробуйте довести це арабам.
21.10.2023 00:51 Ответить
Подивиться Коран, чи відповідний хадіс, якщо знайдете там , що це гріх , то я тут себе визнаю повним невігласом .

Але існує дуже відомий хадіс , де Пророк на очах однієї іудейки вбив її батька й чоловіка , а потім ... як то там написанно "узяв у подружжя" . А по побутовому -- згвалтував .
А Хадіс це така штука , де усі слова , усі вчинки Пророка є каноном поведінки . Й кожен , хто вважає себе мусульманином може однією фразою : "так сказав Пророк" , або "так діяв Пророк" припинити усі релігійні суперечки .
Я сам спостерігав на одному Йеменському каналі такий діспут : "чи халяль , а не харам , брати йому -- 60річному пердуну дівчинку 10 років для згвалтування одруження !" . Й згадав той пердун Хадіс , де описується та подія де Мухамад "одружався" з Аішою , якої на той період було 6 років . Так ось , більш цівілізованні муфтії доводили цьому гвалтівнику , що то була формальність й , а "зайшов він до неї в юрту тільки Аіші виполнилося аж цілих ч то 9 років , чи то 10 , чи то 11 . Але враховуючи ********* розвиток жінок мовляв требо почекати десь так йще років 2 , що було хоча б 12 років .

Так ось -- вивчайте те , про що маєте намір висловлювати думку й не сидіть в оболочці європейскої ідентичності .
Й те ,що вони зара не ходють в халатах й не подтирають дупу тим же халатом , а носять джинси й футболку з лейблом "Моцарт жив" або "Long live rock" зовсім не означає , що вони ******* людство щирою любоввю в стилі хіппі й зачитують до дир труди Карла Попера й Дені Дідро , а гуманістичний твір Русо "Еміль" їх настольна книга .

Відкрийте очі ... Згідно з Шаріатом вони чинять халяль . Бо усе від Ієрусалима до Київа , від Мадріда до Москви , від Афін до Марселя усе це їх земля : дар-аль-ісламія , тобто дом ісламу який був захопленний кафірами . Бо дар-аль-ісламія це будь що , що хоча б одну добу перебувало під владою ісламського правителя . А на такий землі будь який кафір або є воїном , або є добичею . Так ось - з добичєю винно обходитися як завгодно . Бо це тепер їх властність . Й бреше той , хто каже , що це "радикальний" іслам . Радикали це ІДІЛ -- тобто ті , хто вбиває мусульман й гвалтує мусульманських жінок -- ось це дійсно харам .

Відкрийте стрім з Вафою Султан . Вона алавітка (тобто з правлячою групи) . Почуйте її , чому вона втікла від батьків й родини у США й могла б вона вдома у себе як у США стати доктором психології .
Єдине , що вона вчила й читала до втечі так то був Коран й Хадісі та сури ... Й їй ще "пофартило" бо батько був баасистом й тому було прийнято вчити писати й читати навіть дочок .
А де більш традиційне виховання -- дівчатам не полагається знати грамоту . Усе тільки зі слов інших (перважно - жінок) ...

Тобто не вірете мені (але це усе друкується , що я ствержуют) повірте мусульманській жінці .
21.10.2023 03:39 Ответить
Скажіть, а як іслам чинить у разі, коли в його догматах не описаний потрібний випадок?
Чи може бути таке, наприклад. Мусульманин за кермом зробив різкий розворот на трасі через суцільну смугу, його зупиняє поліція, а він відповідає: в Корані та хадісі нічого про заборону розворотів через суцільні смуги не сказано. Що зробить поліція?
показать весь комментарий
31.10.2023 08:29 Ответить
Очень хорошо , что людей освободили.
21.10.2023 00:52 Ответить
А в заголовке написано, что уволили. Правильно "визволено"
21.10.2023 01:05 Ответить
Не обовязково. В українській мові не завжди потрібно шукати російський аналог. З місць позбавлення аолі в нас звільняють. А перебування в заручниках це позбавлення волі. Тому слово вжито доречно.
21.10.2023 07:12 Ответить
Хамас дебіли. Перше питання до кожного заручника мало б бути "ти чий громадянин?". І якшо відповідь "США", то видати марожено і на попутці відправити додому. А так отримають кизди...
21.10.2023 00:53 Ответить
Так насправді, американці більше всіх рвуть дупи за палестинців..
21.10.2023 01:04 Ответить
Ні , не дибіли , майже кожний перший там закінчив МІТ по "комп"ютер сайнс" , а між терактами й відрубаннями голів дітям вони читають хором поезію Лорке й співають арії з опери Моцарта "Севільський цирульник" ...

Але ось індентефікувати візувально , хто чий громадянин йще не вигадали такий спосіб , бо докторські вони писали зовсім по іншим темам свого багатого наукового досвіту .
21.10.2023 03:51 Ответить
в ХАМАС дупа не залізна, тому вони роблять все, щоб затримати наземну атаку ЦАХАЛ. Заручники давно ретельно розсортовані і громадяни США лежать в окремій подарунковій коробочці з бантиком.
21.10.2023 02:56 Ответить
дівчина і її мама - буде довга і дуже довга психологічна,
а скоріш за все і медична, реабілітація для обох.
епоха бунта террора.
21.10.2023 04:17 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хамас отпустил двух заложниц, мать и дочь. Обе уже в Израиле. Обе с американским гражданством в том числе. "По гуманитарным соображениям" - сказали в Хамасе. У крокодила не может быть гуманитарных соображений, это тактический ход. Породить надежду, оттянуть начало наземной операции, вызвать давление других стран, чьи граждане у них в плену.

Впрочем, здесь это прекрасно понимают. Я же говорю, проблема не в Хамасе, а в невозможности нашего с ним сосуществования - невозможно приручить крокодила. Наземная будет. Две жизни спасены - это прекрасно, над спасением остальных работают специально обученные люди. Хамас уничтожат.
21.10.2023 04:49 Ответить
"Блінкен висловив окрему подяку уряду Катару"
розумію діпломатичність, але замість подяки катару я б направив 3тю
авіаносну групу до поближче до катару - це саме те що робить.
21.10.2023 07:08 Ответить
В Персицький затоці вона вже давно є ...
21.10.2023 18:54 Ответить
 
 