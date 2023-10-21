Звільнено двох громадян США, яких утримував ХАМАС, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про звільнення двох американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Близько години тому було звільнено двох американських громадян, які ХАМАС утримував з 7 жовтня", - зауважив держсекретар США. Він зазначив, що ці двоє американців зараз перебувають у безпеці на території Ізраїлю, і команда Посольства США в цій країні зможе побачити їх найближчим часом, щоби надати всю необхідну підтримку й допомогу.
Блінкен зауважив, що в заручниках перебувають інші цивільні особи, в тому числі американські громадяни. За його словами, ще принаймні десятеро американців залишаються зниклими безвісти.
"Ми знаємо, що деякі з них утримуються ХАМАСом у заручниках разом із близько 200 іншими заручниками в Газі. Серед них чоловіки, жінки, молоді хлопці й дівчата, люди похилого віку, представники багатьох націй. Кожен із них має бути звільнений",- підкреслив держсекретар США.
Блінкен висловив окрему подяку уряду Катару за зусилля у звільненні цивільних громадян, однак не розкрив деталей, яку саму допомогу забезпечили представники цієї країни.
Американки ізраїльського походження Джудіт Тай Раанан та Наталі Шошана Раанан були звільнені бойовиками ХАМАС у п'ятницю ввечері. Мати і дочка, що живуть у США, у місті Еванстон (штат Іллінойс), були викрадені з кібуца Нахаль Оз, коли приїжджали до родичів. 17-річна Наталі цього року закінчила середню школу.
За даними армії оборони Ізраїлю, відомо про 203 заручників, яких бойовики ХАМАС утримують у Секторі Гази.
Але існує дуже відомий хадіс , де Пророк на очах однієї іудейки вбив її батька й чоловіка , а потім ... як то там написанно "узяв у подружжя" . А по побутовому -- згвалтував .
А Хадіс це така штука , де усі слова , усі вчинки Пророка є каноном поведінки . Й кожен , хто вважає себе мусульманином може однією фразою : "так сказав Пророк" , або "так діяв Пророк" припинити усі релігійні суперечки .
Я сам спостерігав на одному Йеменському каналі такий діспут : "чи халяль , а не харам , брати йому -- 60річному пердуну дівчинку 10 років для
згвалтуванняодруження !" . Й згадав той пердун Хадіс , де описується та подія де Мухамад "одружався" з Аішою , якої на той період було 6 років . Так ось , більш цівілізованні муфтії доводили цьому гвалтівнику , що то була формальність й , а "зайшов він до неї в юрту тільки Аіші виполнилося аж цілих ч то 9 років , чи то 10 , чи то 11 . Але враховуючи ********* розвиток жінок мовляв требо почекати десь так йще років 2 , що було хоча б 12 років .
Так ось -- вивчайте те , про що маєте намір висловлювати думку й не сидіть в оболочці європейскої ідентичності .
Й те ,що вони зара не ходють в халатах й не подтирають дупу тим же халатом , а носять джинси й футболку з лейблом "Моцарт жив" або "Long live rock" зовсім не означає , що вони ******* людство щирою любоввю в стилі хіппі й зачитують до дир труди Карла Попера й Дені Дідро , а гуманістичний твір Русо "Еміль" їх настольна книга .
Відкрийте очі ... Згідно з Шаріатом вони чинять халяль . Бо усе від Ієрусалима до Київа , від Мадріда до Москви , від Афін до Марселя усе це їх земля : дар-аль-ісламія , тобто дом ісламу який був захопленний кафірами . Бо дар-аль-ісламія це будь що , що хоча б одну добу перебувало під владою ісламського правителя . А на такий землі будь який кафір або є воїном , або є добичею . Так ось - з добичєю винно обходитися як завгодно . Бо це тепер їх властність . Й бреше той , хто каже , що це "радикальний" іслам . Радикали це ІДІЛ -- тобто ті , хто вбиває мусульман й гвалтує мусульманських жінок -- ось це дійсно харам .
Відкрийте стрім з Вафою Султан . Вона алавітка (тобто з правлячою групи) . Почуйте її , чому вона втікла від батьків й родини у США й могла б вона вдома у себе як у США стати доктором психології .
Єдине , що вона вчила й читала до втечі так то був Коран й Хадісі та сури ... Й їй ще "пофартило" бо батько був баасистом й тому було прийнято вчити писати й читати навіть дочок .
А де більш традиційне виховання -- дівчатам не полагається знати грамоту . Усе тільки зі слов інших (перважно - жінок) ...
Тобто не вірете мені (але це усе друкується , що я ствержуют) повірте мусульманській жінці .
Чи може бути таке, наприклад. Мусульманин за кермом зробив різкий розворот на трасі через суцільну смугу, його зупиняє поліція, а він відповідає: в Корані та хадісі нічого про заборону розворотів через суцільні смуги не сказано. Що зробить поліція?
Але ось індентефікувати візувально , хто чий громадянин йще не вигадали такий спосіб , бо докторські вони писали зовсім по іншим темам свого багатого наукового досвіту .
а скоріш за все і медична, реабілітація для обох.
епоха бунта террора.
Хамас отпустил двух заложниц, мать и дочь. Обе уже в Израиле. Обе с американским гражданством в том числе. "По гуманитарным соображениям" - сказали в Хамасе. У крокодила не может быть гуманитарных соображений, это тактический ход. Породить надежду, оттянуть начало наземной операции, вызвать давление других стран, чьи граждане у них в плену.
Впрочем, здесь это прекрасно понимают. Я же говорю, проблема не в Хамасе, а в невозможности нашего с ним сосуществования - невозможно приручить крокодила. Наземная будет. Две жизни спасены - это прекрасно, над спасением остальных работают специально обученные люди. Хамас уничтожат.
розумію діпломатичність, але замість подяки катару я б направив 3тю
авіаносну групу до поближче до катару - це саме те що робить.