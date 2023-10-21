Звільнено двох громадян США, яких утримував ХАМАС, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про звільнення двох американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько години тому було звільнено двох американських громадян, які ХАМАС утримував з 7 жовтня", - зауважив держсекретар США. Він зазначив, що ці двоє американців зараз перебувають у безпеці на території Ізраїлю, і команда Посольства США в цій країні зможе побачити їх найближчим часом, щоби надати всю необхідну підтримку й допомогу.

Блінкен зауважив, що в заручниках перебувають інші цивільні особи, в тому числі американські громадяни. За його словами, ще принаймні десятеро американців залишаються зниклими безвісти.

"Ми знаємо, що деякі з них утримуються ХАМАСом у заручниках разом із близько 200 іншими заручниками в Газі. Серед них чоловіки, жінки, молоді хлопці й дівчата, люди похилого віку, представники багатьох націй. Кожен із них має бути звільнений",- підкреслив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже 24 українці загинули внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль

Блінкен висловив окрему подяку уряду Катару за зусилля у звільненні цивільних громадян, однак не розкрив деталей, яку саму допомогу забезпечили представники цієї країни.

Американки ізраїльського походження Джудіт Тай Раанан та Наталі Шошана Раанан були звільнені бойовиками ХАМАС у п'ятницю ввечері. Мати і дочка, що живуть у США, у місті Еванстон (штат Іллінойс), були викрадені з кібуца Нахаль Оз, коли приїжджали до родичів. 17-річна Наталі цього року закінчила середню школу.

За даними армії оборони Ізраїлю, відомо про 203 заручників, яких бойовики ХАМАС утримують у Секторі Гази.