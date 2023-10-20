Вже 24 українці загинули внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль

Згідно з оновленими даними від влади Ізраїлю з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС атакували країну, загинули 24 українці, іще троє зникли безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Новости Израиля.

Зазначається, що загалом від атак бойовиків ХАМАСу загинули громадяни Аргентини, РФ, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.

Найбільше жертв серед громадян США та України.

