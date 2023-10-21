В Беларуси планируют рассылать повестки в военкомат через СМС
В Беларуси подготовили законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
В законопроекте отмечается, что граждане могут сообщать о необходимости явки в военный комиссариат посредством СМС-сообщения.
Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных. Граждане при этом должны информировать работников военкомата о смене личного телефонного номера.
Топ комментарии
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий21.10.2023 01:49 Ответить Ссылка
+6 Urs
показать весь комментарий21.10.2023 01:28 Ответить Ссылка
+4 Victor Litarchuk
показать весь комментарий21.10.2023 02:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!
- Ти білорус?
- Ну да!
- Ану - скажи що-небудь білоруською мовою!
- Я на этам сельскам быдлячьем языке гаварить не желаю!
*
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі генералу Наєву терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Їх роблять в одному пгт під Калушем. Ось такі:
Був у них подібний - на гусеницях Тільки на ньому планували кулемет поставить На випробуваннях упав з обрива на голову журналісту (коли той його від падіння руками спинить пробував)
Частково практику, яку тільки планують запустити в Білорусі, вже майже пів року тому розробили в Росії.
В квітні цього року Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.
Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.
Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ.).
Паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.
Для ухилянтів передбачені декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.
Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.