В Беларуси планируют рассылать повестки в военкомат через СМС

В Беларуси подготовили законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В законопроекте отмечается, что граждане могут сообщать о необходимости явки в военный комиссариат посредством СМС-сообщения.

Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных. Граждане при этом должны информировать работников военкомата о смене личного телефонного номера.

