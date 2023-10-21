РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8950 посетителей онлайн
Новости
2 910 55

В Беларуси планируют рассылать повестки в военкомат через СМС

білорусь,ополчення

В Беларуси подготовили законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В законопроекте отмечается, что граждане могут сообщать о необходимости явки в военный комиссариат посредством СМС-сообщения.

Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных. Граждане при этом должны информировать работников военкомата о смене личного телефонного номера.

Читайте также: Мужчина на Гомельщине повесил посреди села украинский флаг вместо белорусского. Его задержали

Автор: 

Беларусь (7972) мобилизация (2881) повестка (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
показать весь комментарий
21.10.2023 01:49 Ответить
+6
тривожна
показать весь комментарий
21.10.2023 01:28 Ответить
+4
BBC

Частково практику, яку тільки планують запустити в Білорусі, вже майже пів року тому розробили в Росії.

В квітні цього року Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.

Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.

Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ.).

Паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.

Для ухилянтів передбачені декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.

Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у Гватемалі як?
показать весь комментарий
21.10.2023 01:28 Ответить
тривожна
показать весь комментарий
21.10.2023 01:28 Ответить
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
показать весь комментарий
21.10.2023 01:49 Ответить
Бульбаші - гівно а не народ. Сцикливі *************.
показать весь комментарий
21.10.2023 11:34 Ответить
"Жопе слова не давали!"

- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
показать весь комментарий
21.10.2023 12:18 Ответить
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
показать весь комментарий
21.10.2023 13:57 Ответить
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

показать весь комментарий
21.10.2023 14:15 Ответить
- Где в армии служил?
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!
показать весь комментарий
21.10.2023 14:41 Ответить

- Ти білорус?
- Ну да!
- Ану - скажи що-небудь білоруською мовою!
- Я на этам сельскам быдлячьем языке гаварить не желаю!

*
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:22 Ответить
Угу, ты типичный руzzкий диванный херой. В реале способен только на облизывание кадыровского сапога. Любишь своего фюрера, руzzкий?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:19 Ответить
Угу, ты типичный руzzкий диванный херой. В реале способен только на облизывание кадыровского сапога. Любишь своего фюрера, руzzкий?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:21 Ответить
Ничтожество, а ты хоть раз в здешних краях бывало-то, или всю свою убогую "жизнь" отсиделось за океаном, "воюя" против всевозможных фюреров исключительно на диване, протирая трусы?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:30 Ответить
О, еще одно чудо мохнорылое из московитской помойки....руzzкий, на вашу помойку люди добровольно не ездят. К вам добровольно ваши любимые братухи ездят, ко-ко-дыровцы.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:33 Ответить
На вопрос ответь, ничтожество.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:34 Ответить
С каких это пор человек стал должен отвечать на визг руzzкой свиньи?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:35 Ответить
Все понятно. Старое, злое, дикое, психованное, диванное существо, "воюющее" исключительно на затертом до дыр диване, и "знающее" реальность происходящих здесь процессов, исключительно из телевизоров и интернетов. Даже нет смысла тратить время на подобное недоразумение...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:42 Ответить
руzzкий, визг руzzких свиней из минской губернии вонючей помойки меня давно не задевает.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:45 Ответить
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
показать весь комментарий
22.10.2023 04:09 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі генералу Наєву терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
показать весь комментарий
21.10.2023 12:32 Ответить
Був у них подібний - на гусеницях Тільки на ньому планували кулемет поставить На випробуваннях упав з обрива на голову журналісту (коли той його від падіння руками спинить пробував)
показать весь комментарий
21.10.2023 01:53 Ответить
пам'ятаю), але то був https://sobkor.net/video/4109-rossiyskiy-boevoy-robot-upal-i-chut-ne-zadavil-zhurnalista-video.html говнєт на гусені з бойовим модулєм . А у на мінують .
Їх роблять в одному пгт під Калушем. Ось такі:
показать весь комментарий
21.10.2023 02:31 Ответить
А я щось "не те" написав?
показать весь комментарий
21.10.2023 02:58 Ответить
та кацапська ***** не мінує, вона возить модуль з кулеметом.
показать весь комментарий
21.10.2023 03:04 Ответить


Був у них подібний - на гусеницях Тільки на ньому планували кулемет поставить На випробуваннях упав з обрива на голову журналісту (коли той його від падіння руками спинить пробував)

показать весь комментарий
21.10.2023 03:21 Ответить
я казав до того, що зовсім не подібний, бо говнєт важчій разів в тридцять, і на гусіні.
показать весь комментарий
21.10.2023 03:35 Ответить
Ти мені "нічого нового" не відкрив! Вони "ноутбук" для передових військових підрозділів розробили кілька років тому Вага - 14 кг
показать весь комментарий
21.10.2023 03:47 Ответить
ПрекраСЧайте, а то начну про гаплогруппы... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
21.10.2023 05:58 Ответить
Редактор пише,що ЗСУ знову перемолотили кучугури м'яса і техніки. Вийшло для орків, як у крилатій фразі тільки по-українському: вилізти на терикони і здохнуть.
показать весь комментарий
21.10.2023 01:35 Ответить
Там що є закон який зобовязує всіх купувати мобільні телефони для зручності держави?
показать весь комментарий
21.10.2023 01:37 Ответить
BBC

Частково практику, яку тільки планують запустити в Білорусі, вже майже пів року тому розробили в Росії.

В квітні цього року Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.

Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.

Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ.).

Паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.

Для ухилянтів передбачені декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.

Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:08 Ответить
білі кацапи то є барани слухняні - вони і без есемесок білі носочки вдягнуть і хороводами підуть в куди таракан з ****** накаже....
показать весь комментарий
21.10.2023 04:25 Ответить
Есемески це довго. По телеящику азарьонок дав клич і всі побігли.
показать весь комментарий
21.10.2023 05:27 Ответить
А що вони так закіпішували? У них війна почалась? Хто з ким?
показать весь комментарий
21.10.2023 05:36 Ответить
Одним бездомным тока шара : ни тебе ПМЖ, ни мобилок - все пропили. А если и на улице оповестят явиться, дык через 5 сек забудет, бо и мозги пропиты... Теперь вдупляемо, почему кацапские чмобiкi такi недолугi?
показать весь комментарий
21.10.2023 05:40 Ответить
Там вже старлінки свої білоруські зробити ось тільки забулися за тисячі супутників.
показать весь комментарий
21.10.2023 12:35 Ответить
 
 