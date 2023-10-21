У Білорусі планують розсилати повістки до військкомату через СМС
У Білорусі підготували законопроєкт, що передбачає надсилання громадянам повістки в армію через СМС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
У законопроєкті зазначається, що громадян можуть повідомляти про необхідність явки до військового комісаріату за допомогою СМС-повідомлення.
Оператори зв’язку будуть змушені здійснювати розсилки повідомлень за списками від воєнкомів і КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних. Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого телефонного номера.
Частково практику, яку тільки планують запустити в Білорусі, вже майже пів року тому розробили в Росії.
В квітні цього року Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.
Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.
Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ.).
Паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.
Для ухилянтів передбачені декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.
Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.