У Білорусі планують розсилати повістки до військкомату через СМС

У Білорусі підготували законопроєкт, що передбачає надсилання громадянам повістки в армію через СМС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У законопроєкті зазначається, що громадян можуть повідомляти про необхідність явки до військового комісаріату за допомогою СМС-повідомлення.

Оператори зв’язку будуть змушені здійснювати розсилки повідомлень за списками від воєнкомів і КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних. Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого телефонного номера.

