2 910 55

У Білорусі планують розсилати повістки до військкомату через СМС

білорусь,ополчення

У Білорусі підготували законопроєкт, що передбачає надсилання громадянам повістки в армію через СМС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У законопроєкті зазначається, що громадян можуть повідомляти про необхідність явки до військового комісаріату за допомогою СМС-повідомлення.

Оператори зв’язку будуть змушені здійснювати розсилки повідомлень за списками від воєнкомів і КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних. Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого телефонного номера.

Автор: 

Білорусь (8028) мобілізація (3197) повістка (187)
Топ коментарі
+8
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
показати весь коментар
21.10.2023 01:49 Відповісти
+6
тривожна
показати весь коментар
21.10.2023 01:28 Відповісти
+4
BBC

Частково практику, яку тільки планують запустити в Білорусі, вже майже пів року тому розробили в Росії.

В квітні цього року Держдума ухвалила законопроєкт про електронні повістки та створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних. Тепер повістки у російські військкомати приходитимуть не лише у паперовому, а й в електронному вигляді.

Нові правила торкнуться не тільки строковиків, а й усіх військовозобов'язаних.

Згідно з поправками Держдуми РФ, електронна повістка вважатиметься отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Держпослуги" (єдина платформа державних і муніципальних послуг РФ.).

Паперова та електронна повістки матимуть однакову юридичну силу.

Для ухилянтів передбачені декілька, як їх назвали російські депутати, "забезпечувальних заходів". Призовникам, які отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли згідно з законом така повістка вважається врученою, забороняється виїзд з Російської Федерації.

Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку письмово чи в електронному вигляді, вона вважатиметься врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток. Створення такого реєстру теж передбачене проєктом.
показати весь коментар
21.10.2023 02:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Гватемалі як?
показати весь коментар
21.10.2023 01:28 Відповісти
тривожна
показати весь коментар
21.10.2023 01:28 Відповісти
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
показати весь коментар
21.10.2023 01:49 Відповісти
Бульбаші - гівно а не народ. Сцикливі *************.
показати весь коментар
21.10.2023 11:34 Відповісти
"Жопе слова не давали!"

- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
показати весь коментар
21.10.2023 12:18 Відповісти
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
показати весь коментар
21.10.2023 13:57 Відповісти
Головне у свободі білоруського народу - щоб господар вчасно годував, запрягав зручніше і не надто боляче за дійки смикав ...

показати весь коментар
21.10.2023 14:15 Відповісти
- Где в армии служил?
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!
показати весь коментар
21.10.2023 14:41 Відповісти

- Ти білорус?
- Ну да!
- Ану - скажи що-небудь білоруською мовою!
- Я на этам сельскам быдлячьем языке гаварить не желаю!

*
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
показати весь коментар
21.10.2023 16:22 Відповісти
Угу, ты типичный руzzкий диванный херой. В реале способен только на облизывание кадыровского сапога. Любишь своего фюрера, руzzкий?
показати весь коментар
21.10.2023 19:19 Відповісти
Угу, ты типичный руzzкий диванный херой. В реале способен только на облизывание кадыровского сапога. Любишь своего фюрера, руzzкий?
показати весь коментар
21.10.2023 19:21 Відповісти
Ничтожество, а ты хоть раз в здешних краях бывало-то, или всю свою убогую "жизнь" отсиделось за океаном, "воюя" против всевозможных фюреров исключительно на диване, протирая трусы?
показати весь коментар
21.10.2023 19:30 Відповісти
О, еще одно чудо мохнорылое из московитской помойки....руzzкий, на вашу помойку люди добровольно не ездят. К вам добровольно ваши любимые братухи ездят, ко-ко-дыровцы.
показати весь коментар
21.10.2023 19:33 Відповісти
На вопрос ответь, ничтожество.
показати весь коментар
21.10.2023 19:34 Відповісти
С каких это пор человек стал должен отвечать на визг руzzкой свиньи?
показати весь коментар
21.10.2023 19:35 Відповісти
Все понятно. Старое, злое, дикое, психованное, диванное существо, "воюющее" исключительно на затертом до дыр диване, и "знающее" реальность происходящих здесь процессов, исключительно из телевизоров и интернетов. Даже нет смысла тратить время на подобное недоразумение...
показати весь коментар
21.10.2023 19:42 Відповісти
руzzкий, визг руzzких свиней из минской губернии вонючей помойки меня давно не задевает.
показати весь коментар
21.10.2023 19:45 Відповісти
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
показати весь коментар
22.10.2023 04:09 Відповісти
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі генералу Наєву терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
показати весь коментар
21.10.2023 12:32 Відповісти
Був у них подібний - на гусеницях Тільки на ньому планували кулемет поставить На випробуваннях упав з обрива на голову журналісту (коли той його від падіння руками спинить пробував)
показати весь коментар
21.10.2023 01:53 Відповісти
пам'ятаю), але то був https://sobkor.net/video/4109-rossiyskiy-boevoy-robot-upal-i-chut-ne-zadavil-zhurnalista-video.html говнєт на гусені з бойовим модулєм . А у на мінують .
Їх роблять в одному пгт під Калушем. Ось такі:
показати весь коментар
21.10.2023 02:31 Відповісти
А я щось "не те" написав?
показати весь коментар
21.10.2023 02:58 Відповісти
та кацапська ***** не мінує, вона возить модуль з кулеметом.
показати весь коментар
21.10.2023 03:04 Відповісти


Був у них подібний - на гусеницях Тільки на ньому планували кулемет поставить На випробуваннях упав з обрива на голову журналісту (коли той його від падіння руками спинить пробував)

показати весь коментар
21.10.2023 03:21 Відповісти
я казав до того, що зовсім не подібний, бо говнєт важчій разів в тридцять, і на гусіні.
показати весь коментар
21.10.2023 03:35 Відповісти
Ти мені "нічого нового" не відкрив! Вони "ноутбук" для передових військових підрозділів розробили кілька років тому Вага - 14 кг
показати весь коментар
21.10.2023 03:47 Відповісти
ПрекраСЧайте, а то начну про гаплогруппы... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показати весь коментар
21.10.2023 05:58 Відповісти
Редактор пише,що ЗСУ знову перемолотили кучугури м'яса і техніки. Вийшло для орків, як у крилатій фразі тільки по-українському: вилізти на терикони і здохнуть.
показати весь коментар
21.10.2023 01:35 Відповісти
Там що є закон який зобовязує всіх купувати мобільні телефони для зручності держави?
показати весь коментар
21.10.2023 01:37 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 02:08 Відповісти
білі кацапи то є барани слухняні - вони і без есемесок білі носочки вдягнуть і хороводами підуть в куди таракан з ****** накаже....
показати весь коментар
21.10.2023 04:25 Відповісти
Есемески це довго. По телеящику азарьонок дав клич і всі побігли.
показати весь коментар
21.10.2023 05:27 Відповісти
А що вони так закіпішували? У них війна почалась? Хто з ким?
показати весь коментар
21.10.2023 05:36 Відповісти
Одним бездомным тока шара : ни тебе ПМЖ, ни мобилок - все пропили. А если и на улице оповестят явиться, дык через 5 сек забудет, бо и мозги пропиты... Теперь вдупляемо, почему кацапские чмобiкi такi недолугi?
показати весь коментар
21.10.2023 05:40 Відповісти
Там вже старлінки свої білоруські зробити ось тільки забулися за тисячі супутників.
показати весь коментар
21.10.2023 12:35 Відповісти
 
 