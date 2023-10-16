У Білорусі оголосили перевірку бойової готовності військ

У Білорусі оголосили про чергову перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у межах перевірки бойової готовності чергові підрозділи механізованих з'єднань військ РБ розпочали виконання навчально-бойових завдань.

"Війська у найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим дотриманням нормативів з предметів бойової підготовки. Окрім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема по пересіченій місцевості", – йдеться у повідомленні міноборони Білорусі.

У ході перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу автошляхами загального користування в межах Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей.

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