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У Білорусі оголосили перевірку бойової готовності військ

білорусь,полігон,техніка

У Білорусі оголосили про чергову перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у межах перевірки бойової готовності чергові підрозділи механізованих з'єднань військ РБ розпочали виконання навчально-бойових завдань.

"Війська у найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим дотриманням нормативів з предметів бойової підготовки. Окрім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема по пересіченій місцевості", – йдеться у повідомленні міноборони Білорусі.

У ході перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу автошляхами загального користування в межах Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей.

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Автор: 

Білорусь (7938) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+3
Шо, опять?
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16.10.2023 17:18
+3
єто шапито уже как 1.5 года "впрягают"...скучно,одно и то же)))реально клоуны с этими вечными учениями рукожопых лушпаек
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16.10.2023 17:21
+2
Витрачають величезні кошти тупо ганяючи "залізяччя" туди-сюди. Мабуть, бульбофюрер добряче "доїть" кремлівську мерзоту, якщо може собі це дозволити.
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16.10.2023 17:24
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коли б чи,сябропітеки з бульбопітекантропами не впрягли в напад з Півночі щоб відтягти наші сили з півдня та сходу....у мене немає жодних ілюзій щодо 80% бульбяних людзей....
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16.10.2023 17:17 Відповісти
єто шапито уже как 1.5 года "впрягают"...скучно,одно и то же)))реально клоуны с этими вечными учениями рукожопых лушпаек
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16.10.2023 17:21 Відповісти
Шалики... шашлики....Кому шашлики??
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16.10.2023 17:28 Відповісти
це на півночі білорусі, через вітебську, мінську, гродненську області проходять дороги з росії на польсько-литовське прикордоння, де союзній державі білорусі і росії конче необхідний т.з. сувалкинський калідор...
а в брестську область висунуться війська, щоб під час пробивання калідору не зайшли поляки з тилу
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16.10.2023 18:13 Відповісти
...або нанесуть удар на південь через Волинську обл. на Львів щоб перерізати лінії постачання України з Заходу....
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16.10.2023 19:09 Відповісти
Шо, опять?
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16.10.2023 17:18 Відповісти
У 84-й раз скажуть машиністу "паєхалі", і колона залізяччя поїде з Берестя до Гомеля. А потім назад.
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16.10.2023 17:33 Відповісти
Огалошення!
Галоши - надеть!
Хто нє надел-
Таго на пьять лет запереть!

Звиняйте за мій білоруський...
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16.10.2023 17:23 Відповісти
Белорусский язык - это то, что получается в результате попыток кацапа говорить по - украински.)))
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16.10.2023 18:04 Відповісти
А мова вяликага Пушкина атрымалась ад натужливых спроб вугорца казаць на украинскай.
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16.10.2023 21:45 Відповісти
Пушкін, взагалі-то, був дрібний за габаритами і тому для задоволення дам користувався своїм могутнім ИЗИКОМ.
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16.10.2023 21:58 Відповісти
Витрачають величезні кошти тупо ганяючи "залізяччя" туди-сюди. Мабуть, бульбофюрер добряче "доїть" кремлівську мерзоту, якщо може собі це дозволити.
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16.10.2023 17:24 Відповісти
Бульбаші готуються до стрибка віри у варіації лемінгів.
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16.10.2023 17:29 Відповісти
а коли нарешті буде довгоочікувана провокація на НПЗ? ну хай хоч якусь задрипану нафтобазу підпалять, чі шо...
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16.10.2023 17:36 Відповісти
Прад'явіць бульбу да ранішняга агляду!
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16.10.2023 18:09 Відповісти
Бульбаши, а у вас снаряды есть?
А то Смоленская Наротная Риспублика нападёт, а вы лошары отдали всё Московской Наротной Риспублике...
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16.10.2023 18:24 Відповісти
 
 