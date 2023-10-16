В Беларуси объявили проверку боевой готовности войск
В Беларуси объявили об очередной проверке боевой готовности своих вооруженных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отмечается, что в рамках проверки боевой готовности дежурные подразделения механизированных соединений войск РБ приступили к выполнению учебно-боевых задач.
"Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим соблюдением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности по пересеченной местности", – говорится в сообщении минобороны Беларуси.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по автодорогам общего пользования в пределах Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.
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а в брестську область висунуться війська, щоб під час пробивання калідору не зайшли поляки з тилу
Галоши - надеть!
Хто нє надел-
Таго на пьять лет запереть!
Звиняйте за мій білоруський...
А то Смоленская Наротная Риспублика нападёт, а вы лошары отдали всё Московской Наротной Риспублике...