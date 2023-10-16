В Беларуси объявили проверку боевой готовности войск

В Беларуси объявили об очередной проверке боевой готовности своих вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что в рамках проверки боевой готовности дежурные подразделения механизированных соединений войск РБ приступили к выполнению учебно-боевых задач.

"Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим соблюдением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности по пересеченной местности", – говорится в сообщении минобороны Беларуси.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по автодорогам общего пользования в пределах Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.

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