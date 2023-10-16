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В Беларуси объявили проверку боевой готовности войск

беларусь,полигон,техника

В Беларуси объявили об очередной проверке боевой готовности своих вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что в рамках проверки боевой готовности дежурные подразделения механизированных соединений войск РБ приступили к выполнению учебно-боевых задач.

"Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим соблюдением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в частности по пересеченной местности", – говорится в сообщении минобороны Беларуси.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по автодорогам общего пользования в пределах Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Также читайте: В Беларуси осталось почти 2000 российских военных, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Беларусь (7900) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+3
Шо, опять?
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16.10.2023 17:18
+3
єто шапито уже как 1.5 года "впрягают"...скучно,одно и то же)))реально клоуны с этими вечными учениями рукожопых лушпаек
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16.10.2023 17:21
+2
Витрачають величезні кошти тупо ганяючи "залізяччя" туди-сюди. Мабуть, бульбофюрер добряче "доїть" кремлівську мерзоту, якщо може собі це дозволити.
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16.10.2023 17:24
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коли б чи,сябропітеки з бульбопітекантропами не впрягли в напад з Півночі щоб відтягти наші сили з півдня та сходу....у мене немає жодних ілюзій щодо 80% бульбяних людзей....
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16.10.2023 17:17 Ответить
єто шапито уже как 1.5 года "впрягают"...скучно,одно и то же)))реально клоуны с этими вечными учениями рукожопых лушпаек
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16.10.2023 17:21 Ответить
Шалики... шашлики....Кому шашлики??
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16.10.2023 17:28 Ответить
це на півночі білорусі, через вітебську, мінську, гродненську області проходять дороги з росії на польсько-литовське прикордоння, де союзній державі білорусі і росії конче необхідний т.з. сувалкинський калідор...
а в брестську область висунуться війська, щоб під час пробивання калідору не зайшли поляки з тилу
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16.10.2023 18:13 Ответить
...або нанесуть удар на південь через Волинську обл. на Львів щоб перерізати лінії постачання України з Заходу....
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16.10.2023 19:09 Ответить
Шо, опять?
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16.10.2023 17:18 Ответить
У 84-й раз скажуть машиністу "паєхалі", і колона залізяччя поїде з Берестя до Гомеля. А потім назад.
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16.10.2023 17:33 Ответить
Огалошення!
Галоши - надеть!
Хто нє надел-
Таго на пьять лет запереть!

Звиняйте за мій білоруський...
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16.10.2023 17:23 Ответить
Белорусский язык - это то, что получается в результате попыток кацапа говорить по - украински.)))
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16.10.2023 18:04 Ответить
А мова вяликага Пушкина атрымалась ад натужливых спроб вугорца казаць на украинскай.
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16.10.2023 21:45 Ответить
Пушкін, взагалі-то, був дрібний за габаритами і тому для задоволення дам користувався своїм могутнім ИЗИКОМ.
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16.10.2023 21:58 Ответить
Витрачають величезні кошти тупо ганяючи "залізяччя" туди-сюди. Мабуть, бульбофюрер добряче "доїть" кремлівську мерзоту, якщо може собі це дозволити.
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16.10.2023 17:24 Ответить
Бульбаші готуються до стрибка віри у варіації лемінгів.
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16.10.2023 17:29 Ответить
а коли нарешті буде довгоочікувана провокація на НПЗ? ну хай хоч якусь задрипану нафтобазу підпалять, чі шо...
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16.10.2023 17:36 Ответить
Прад'явіць бульбу да ранішняга агляду!
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16.10.2023 18:09 Ответить
Бульбаши, а у вас снаряды есть?
А то Смоленская Наротная Риспублика нападёт, а вы лошары отдали всё Московской Наротной Риспублике...
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16.10.2023 18:24 Ответить
 
 